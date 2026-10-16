El Gobierno mete mano otra vez en la CNMC: cambia su estructura ejecutiva y crea dos nuevos cargos directivos

El Gobierno vuelve a interferir directamente en la labor que realiza la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta vez lo ha hecho para modificar su estructura ejecutiva con la creación de un Economista Jefe que dependerá directamente de la Presidencia del organismo y una nueva Subdirección de Inteligencia Económica.

La reforma, publicada este jueves en el BOE, amplía la estructura directiva del regulador con el argumento de reforzar sus capacidades técnicas, en un momento en el que el Ejecutivo justifica nuevas funciones para la institución por el impacto de la crisis en Oriente Medio. Así, los nuevos nombramientos quedarán en manos de los órganos de dirección de la propia CNMC, a propuesta de su Presidencia.

Cabe destacar que la tramitación de este decreto se ha impulsado a propuesta conjunta del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; del ministro de Hacienda, Arcadi España, y del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. La norma ha contado con el dictamen favorable del Consejo de Estado y modifica el marco organizativo de la CNMC para incorporar los dos nuevos puestos y delimitar sus responsabilidades.

Nueva injerencia del Gobierno

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado un Real Decreto que modifica el estatuto orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para incorporar la figura del Economista Jefe y crear una nueva Subdirección de Inteligencia Económica. La norma, que entrará en vigor este viernes, refuerza la estructura técnica del organismo regulador y amplía sus capacidades de análisis económico y tratamiento de datos.

Concretamente, el Economista Jefe será un cargo directivo de carácter transversal que dependerá directamente de la Presidencia de la CNMC. Su función principal consistirá en proporcionar asesoramiento económico especializado a los órganos encargados de instruir y resolver expedientes relacionados con la competencia, la regulación y la supervisión.

En este sentido, según recoge el decreto, este asesoramiento abarcará las distintas fases de actuación del organismo. Del mismo modo, la nueva figura también participará en el diseño de metodologías comunes y en la planificación estratégica de las actuaciones con repercusiones económicas.

Así las cosas, el Gobierno justifica la reforma por el crecimiento de las competencias asumidas por la CNMC y por la necesidad de adaptar sus recursos técnicos al volumen de información que debe procesar. Precisamente, la norma contempla, en particular, el desarrollo de herramientas analíticas capaces de trabajar con grandes cantidades de datos y técnicas avanzadas de análisis económico.

Asimismo, una de las responsabilidades del Economista Jefe será impulsar el uso de herramientas tecnológicas para mejorar el análisis de la información económica. Entre ellas figura la inteligencia artificial (IA), junto con otros métodos cuantitativos destinados a facilitar el estudio de los mercados y las actuaciones del regulador.

Del mismo modo, el nuevo cargo deberá promover el desarrollo de metodologías compartidas entre las distintas áreas de la CNMC, con el objetivo de reforzar la coherencia de sus análisis económicos. Además, será el encargado de impulsar el diseño estratégico de las intervenciones que tengan un impacto económico y facilitar el asesoramiento especializado a los departamentos que participan en los procedimientos de competencia, regulación y supervisión.

Otros cambios

Lo cierto es que el decreto establece también la creación de la Subdirección de Inteligencia Económica, un órgano ejecutivo que dependerá directamente del Economista Jefe. Así, esta unidad se encargará de desarrollar herramientas de análisis cuantitativo e inteligencia empresarial, explotar bases de datos económicos y aplicar modelos estadísticos y sistemas de inteligencia artificial para prestar apoyo a los diferentes departamentos del organismo.

De acuerdo con la legislación, la subdirección también colaborará con las direcciones de instrucción en la detección y la investigación de posibles conductas colusorias o restrictivas de la competencia. De esta forma, estas tareas permitirán disponer de recursos especializados para examinar información económica, identificar patrones relevantes y apoyar las investigaciones que lleva a cabo el regulador, de acuerdo con las funciones que establece la norma.

Con todo, la persona que dirija esta unidad será nombrada por el Consejo de la CNMC a propuesta de la Presidencia, después de escuchar al Economista Jefe. Así, para cubrir el puesto, se valorarán especialmente los perfiles con una formación sólida en estadística y tratamiento de datos.

Nombramientos y requisitos profesionales

Tal y como detalla la norma, el nombramiento y el cese del Economista Jefe corresponderán al Pleno del Consejo de la CNMC, a propuesta de la Presidencia. De esta forma, la elección deberá basarse en criterios de formación acreditada y experiencia profesional en el ámbito económico.

Por su parte, el procedimiento previsto para la Subdirección de Inteligencia Económica también atribuye al Consejo la competencia para efectuar el nombramiento, a propuesta de la Presidencia y tras consultar al Economista Jefe. Con esta modificación, ambos puestos quedan integrados formalmente en la estructura directiva del organismo, con funciones diferenciadas en materia de asesoramiento económico y desarrollo de herramientas de análisis e inteligencia económica.