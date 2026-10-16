El Gobierno nombra a dedo al comité que controla los conflictos de interés en rescates como el de Plus Ultra

Hacienda configuró hace unos meses el Comité de Integridad que debe supervisar los procedimientos relacionados con el fraude, la corrupción, los conflictos de interés y la doble financiación, así como los controles internos y los procedimientos de abstención y recusación. Dicho organismo está regulado por la Orden HAC/608/2026.

Libre Mercado ha tenido acceso en exclusiva a la resolución sobre la composición de este órgano, obtenida mediante una solicitud de información pública al amparo de la Ley de Transparencia. Sin embargo, el Ministerio no facilitó los nombres y apellidos de sus integrantes, sino que se limitó a identificar los cargos que forman parte del comité.

El documento, firmado por Ángel Esteban Paúl, inspector general del Ministerio de Hacienda, identifica los puestos que integran el órgano y explica sus reglas de sustitución, pero no incluye una relación nominal de sus miembros. Para averiguar quiénes son, Libre Mercado ha tenido que consultar las páginas web oficiales de los organismos correspondientes e identificar a las personas que ocupan esos cargos.

Los ocho integrantes identificables y la regla para sus sustitutos

La norma no establece un nombramiento discrecional para todos. Seis integrantes acceden por razón del cargo y dos son designados por las Secretarías de Estado. Lidia Sánchez Milán preside por ser subsecretaria de Hacienda. Mónica García Sáenz, secretaria general de Financiación Autonómica y Local. Mercedes Caballero Fernández, secretaria general de Fondos Europeos, con carácter consultivo y asesor. María del Carmen Bernardo Gómez, titular del Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria. María Bueyo Díez Jalón, jefa de la Abogacía del Estado en el departamento. Jorge Alberto Ferreras Gutiérrez, representante de la Secretaría de Estado de Hacienda en la sesión constitutiva. Javier Sánchez Fuentefría, representante de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos en aquella reunión. Ángel Esteban Paúl, secretario, con voz y sin voto. Todos y cada uno de estos representantes son de libre designación.

La resolución añade que los miembros pueden ser sustituidos por una persona del mismo órgano o centro directivo con rango mínimo de subdirector general. Sin embargo, no identifica nominalmente a esos suplentes. Tampoco ofrece una lista de quién podría acudir en representación de la Intervención General de la Administración del Estado, cuya presencia está prevista para cada reunión cuando la presidencia lo solicite. Ese delegado participa con voz, pero sin voto.

Lo que Hacienda deja sin contestar en la resolución

La solicitud pedía también remuneraciones, cuantías por asistencia, norma aplicada, actos de designación, participación de asesores externos, fecha de constitución, número de sesiones y fechas de cada encuentro. La Administración sí responde que pertenecer al órgano no genera retribuciones específicas, indemnizaciones, dietas ni asistencias. También asegura que hasta la fecha de la resolución no habían intervenido expertos externos y que tampoco se contempla contraprestación económica para ellos.

El vacío aparece en varios apartados. No se facilitan los nombres de los titulares dentro de la propia contestación, pese a que pueden localizarse en webs institucionales. Tampoco se entregan nombres de sustitutos. Para los puestos vinculados directamente al cargo, Hacienda justifica que no existe un acto individualizado de designación distinto de la Orden HAC/608/2026.

Tampoco consta el acto concreto que designó a los representantes de las dos Secretarías de Estado. La respuesta únicamente identifica sus direcciones generales en la reunión inaugural. Y falta otro dato solicitado expresamente: cuántas sesiones se habían celebrado y qué días tuvieron lugar. El escrito solo informa de la constitución efectiva el 24 de junio y señala que la siguiente reunión estaba prevista para el trimestre posterior.

El interés de esta composición aumenta por las funciones asignadas al Comité. La Orden le encarga supervisar controles internos vinculados al fraude, la corrupción, los conflictos de interés y la doble financiación, además de asesorar sobre abstenciones y recusaciones. El contexto coincide con un rescate de Plus Ultra que continúa bajo investigación judicial. En 2026 se han publicado informaciones sobre la intervención de Zapatero, una supuesta comisión del 1% y deficiencias en los controles de la ayuda de 53 millones. Esos hechos forman parte de informaciones periodísticas y de una investigación judicial, no de una atribución de responsabilidad establecida en esta resolución.

El caso Plus Ultra

El caso Plus Ultra nació en marzo de 2021 con una pregunta incómoda: ¿por qué el Gobierno decidió inyectar 53 millones de euros públicos en una aerolínea pequeña, deficitaria y con presencia marginal en el mercado español? Libertad Digital puso entonces el foco en sus vínculos con el régimen chavista y en las dudas sobre su carácter estratégico y su viabilidad. El rescate fue recurrido, llegó a ser paralizado judicialmente y posteriormente desbloqueado, mientras se intentaba esclarecer su legalidad.

Con el paso de los años, el asunto dejó de ser un rescate polémico. La investigación terminó conectando la operación con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, empresarios vinculados a Venezuela y una red societaria bajo investigación policial. Las informaciones de UDEF y UCO describen reuniones, intermediaciones y pagos que, según los investigadores citados por el diario, apuntarían al uso de contactos políticos para facilitar la ayuda pública. Entre las piezas más sensibles aparece un supuesto contrato ligado a una comisión del 1% del rescate y pagos a sociedades relacionadas con Julio Martínez.

La actuación de la SEPI y del Gobierno ocupa otro foco. Libertad Digital ha publicado que informes decisivos llegaron sin firma, que técnicos plantearon objeciones, que bancos rechazaron financiar a Plus Ultra y que la Seguridad Social permitió aplazamientos de deuda que facilitaron el acceso al rescate. Ha informado de documentación incompleta entregada durante la investigación y de movimientos posteriores de fondos.

En 2025 y 2026 el caso adquirió una dimensión judicial mayor: detenciones, registros, bloqueos de cuentas, análisis patrimoniales y declaraciones. Zapatero ha negado haber ejercido influencia y ha intentado anular actuaciones judiciales, mientras el juez Calama mantiene abierta la investigación. La causa busca determinar si detrás de los 53 millones hubo una decisión política discutible o una trama organizada para obtener y canalizar fondos públicos.