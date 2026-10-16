El apagón de 2025 agrava el precio de la luz: 4.160 millones extra por la red eléctrica

La expansión de las energías renovables está provocando un importante encarecimiento de los costes necesarios para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico español. Así lo pone de manifiesto un nuevo estudio de FEDEA, que advierte de que los gastos asociados a los servicios de ajuste y las restricciones técnicas se han multiplicado por más de cuatro en apenas unos años, coincidiendo con el creciente protagonismo de las tecnologías solar y eólica en la generación de electricidad. El fenómeno se ha agravado considerablemente tras el apagón del 28 de abril de 2025, que obligó a reforzar las medidas de seguridad de la red eléctrica.

Las cifras recogidas en el informe de FEDEA, firmado por Óscar Arnedillo, Marcelo Rabinovich, Diego Rodríguez y Jorge Sanz, reflejan la magnitud del problema. En 2025, el coste de los servicios de ajuste alcanzó los 3.812 millones de euros, lo que supone un incremento del 43% respecto al año anterior. Cerca del 90% de esa factura corresponde a las denominadas restricciones técnicas, es decir, las intervenciones que debe realizar Red Eléctrica para corregir desequilibrios en el sistema, evitar problemas de congestión y garantizar que el suministro se mantiene dentro de los parámetros necesarios de seguridad.

Lejos de moderarse, estos sobrecostes han seguido aumentando durante 2026. Según los datos recopilados por FEDEA, el coste medio de los servicios de ajuste se aproximaba ya a los 22 euros por megavatio hora hasta mediados de septiembre, un importe equivalente a prácticamente un tercio del precio medio de la electricidad en el mercado diario durante ese mismo periodo. Dicho de otro modo, a los precios que se observan en el mercado mayorista hay que añadir una factura adicional cada vez más relevante para garantizar que la electricidad pueda suministrarse de forma segura y estable.

Más de 4.000 millones en costes adicionales

El estudio profundiza en la evolución de estos gastos y ofrece una radiografía detallada de las restricciones técnicas. Entre el 29 de junio de 2025 y el 28 de junio de 2026, el coste bruto de las reprogramaciones realizadas por Red Eléctrica ascendió a 5.400 millones de euros. Tras descontar los ingresos generados por las actuaciones compensatorias necesarias para equilibrar el sistema, la factura neta se situó en 4.160 millones, equivalentes a 17,33 euros por megavatio hora consumido.

Para entender el origen de estos gastos conviene recordar que la electricidad debe producirse y consumirse prácticamente al mismo tiempo. El mercado mayorista determina inicialmente qué centrales generarán energía y a qué precio, pero ese programa no siempre resulta compatible con las limitaciones físicas de la red. Cuando aparecen problemas, Red Eléctrica debe intervenir, modificar los programas de generación, activar determinadas instalaciones o reducir la producción de otras centrales. Todas estas actuaciones generan costes que acaban siendo financiados por los consumidores.

El problema se ha intensificado con el incremento de la generación renovable no gestionable. La producción solar y eólica depende de las condiciones meteorológicas y no siempre coincide con las necesidades de consumo. Además, una mayor presencia de estas tecnologías introduce nuevas exigencias de control de tensión y estabilidad. De hecho, el informe atribuye expresamente el aumento de los costes de las restricciones técnicas observado en los últimos años al crecimiento de la producción fotovoltaica y eólica, aunque identifica también otros factores que explican la escalada más reciente.

Una de las cuestiones más llamativas es que los problemas no se concentran necesariamente en los momentos de mayor demanda eléctrica. FEDEA constata que los sobrecostes tienden a ser especialmente elevados durante la primavera y el otoño, cuando las temperaturas suaves reducen las necesidades de consumo. En esos periodos, la combinación de una demanda relativamente baja y una elevada penetración de generación renovable obliga a realizar más intervenciones para controlar la tensión de la red. Es decir, aunque la electricidad pueda resultar especialmente barata en el mercado mayorista durante determinadas horas, mantener estable el sistema puede exigir actuaciones adicionales que elevan el coste final del suministro.

El estudio también recuerda que las restricciones técnicas pueden obligar a detener determinadas instalaciones renovables cuando la red no tiene capacidad suficiente para absorber o transportar toda la electricidad generada. Son los denominados vertidos técnicos, que ilustran cómo una mayor capacidad instalada de generación no garantiza por sí sola que toda la energía producida pueda aprovecharse sin necesidad de adaptar el conjunto del sistema eléctrico.

El apagón dispara todavía más los costes

El apagón del 28 de abril de 2025 supuso un punto de inflexión en esta evolución. Tras aquel incidente, Red Eléctrica introdujo criterios de seguridad más exigentes mediante la denominada operación reforzada, que implica una gestión más conservadora de determinados parámetros de funcionamiento del sistema eléctrico. Estas medidas buscan reducir los riesgos de nuevos episodios de inestabilidad, pero también han contribuido a aumentar la necesidad de reprogramar centrales y contratar servicios adicionales.

La evolución mensual presentada por FEDEA muestra con claridad este encarecimiento. A comienzos de 2024, el coste neto de las restricciones técnicas se situaba en torno a 7-8 euros por megavatio hora. Durante 2025 experimentó una importante escalada y, en la primavera de 2026, llegó a superar los 25 euros por megavatio hora en determinados meses. Por su parte, el coste bruto de las reprogramaciones rebasó puntualmente los 30 euros por megavatio hora, alcanzando niveles muy superiores a los registrados apenas dos años antes.

Esta tendencia pone de manifiesto que los servicios necesarios para mantener la seguridad del suministro se han convertido en un componente cada vez más relevante del precio de la electricidad. Su impacto resulta especialmente significativo para las industrias electrointensivas, que necesitan grandes cantidades de energía para desarrollar su actividad y ven incrementados sus costes de producción por unas partidas que no siempre quedan reflejadas en las cotizaciones del mercado mayorista.

El encarecimiento también introduce un elemento importante en el debate sobre la transición energética española. La expansión de las renovables ha contribuido a reducir los precios de generación en numerosas horas del día, especialmente cuando existe abundante producción solar o eólica. Sin embargo, estos menores precios deben analizarse conjuntamente con los costes adicionales que exige integrar dichas tecnologías en la red y garantizar la continuidad del suministro. El precio al que se genera la electricidad no equivale necesariamente al coste completo de disponer de energía de manera fiable.

Recomendaciones de FEDEA

En este contexto, los investigadores de FEDEA plantean una revisión del sistema de imputación de los costes de las restricciones técnicas, actualmente basado en repartir entre los consumidores el coste medio de las intervenciones. Su propuesta consiste en introducir señales de precios que reflejen mejor los gastos que provoca consumir electricidad en cada momento, con el objetivo de reducir las reprogramaciones innecesarias y mejorar la eficiencia del sistema.

Más allá de estas recomendaciones regulatorias, el diagnóstico del informe resulta especialmente significativo: España afronta una factura creciente para garantizar la estabilidad de su red eléctrica, en un contexto de expansión acelerada de las energías renovables y mayores exigencias de seguridad tras el apagón. Unos costes que ya superan los 4.000 millones de euros anuales en concepto de restricciones técnicas y que cuestionan cualquier análisis del precio de la electricidad que se limite a considerar los costes de generación sin incorporar los gastos necesarios para mantener el funcionamiento del conjunto del sistema.