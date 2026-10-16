Elon Musk presenta el Tesla capaz de volar y acelerar de 0 a 100 en menos de un segundo

Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos, ha dado a conocer en el complejo aeroespacial de McGregor –en el estado de Texas– la esperada renovación de su superdeportivo. Casi una década después de su anuncio inicial, la compañía dirigida por Elon Musk ha mostrado las capacidades de la nueva generación del Roadster, un automóvil que recurre a sistemas derivados de la ingeniería de cohetes para conseguir prestaciones insólitas en la automoción civil, incluida la capacidad de realizar saltos y acrobacias en el aire.

Durante las pruebas dinámicas ante el público asistente, el prototipo subió por una superficie curva hasta colocarse en posición invertida, tomó impulso hacia el cielo, ejecutó un giro completo sobre su propio eje y regresó al suelo mediante un aterrizaje controlado. La maniobra fue posible gracias a un conjunto de impulsores que emplean aire comprimido a altísima presión –un desarrollo concebido junto a los especialistas de SpaceX– en sustitución de los combustibles químicos habituales en la astronáutica.

La gama comercial del vehículo se estructurará en torno a tres variantes bien diferenciadas. La opción básica, denominada Performance, ofrecerá dos plazas, una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 1,6 segundos y un mecanismo inferior de succión para maximizar el agarre en curva. Por encima se situará el acabado Thrust, provisto de reactores auxiliares traseros para rebajar ese registro a 0,9 segundos. En la cúspide se encontrará la versión Rocket, dotada de una única plaza y concebida específicamente para maniobrar en el aire, cuya aceleración desde parado rebajará la barrera de los 0,59 segundos.

En el apartado de autonomía, la marca asegura que el deportivo superará los 480 kilómetros por recarga y podrá alcanzar una velocidad punta de 370 kilómetros por hora. Asimismo, el proyecto mantendrá una singularidad dentro de la firma: será el único modelo concebido a largo plazo para la conducción puramente manual, distanciándose del viraje de la empresa hacia los taxis autónomos y la robótica inteligente. No obstante, el propio Musk reconoció que el coche no se encuentra optimizado en materia de seguridad pasiva, lo que podría dificultar su homologación vial ante las autoridades reguladoras.

El calendario oficial prevé que las primeras unidades comiencen a ensamblarse en el año 2028, aunque todavía no se han fijado las tarifas definitivas para los clientes. El deportivo acumula un dilatado historial de demoras desde que fuese desvelado por primera vez en 2017 con una previsión de entrega fijada entonces para 2020. Durante este período, la compañía automovilística ha preferido concentrar sus recursos financieros e industriales en la producción masiva de otros modelos y en el despliegue del camión Cybertruck, posponiendo un proyecto experimental que ahora busca desafiar los límites de la física aplicada al transporte.