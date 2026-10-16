La gran mentira de la hucha de las pensiones

Esta semana, las advertencias de la portavoz popular Ester Muñoz sobre el futuro de las pensiones provocaron la respuesta de Elma Saiz en un hilo de Twitter. La ministra prometía desmontarlas con datos y, ya en su primer punto, presumía de que la hucha terminará el año con 20.000 millones de euros después de que el PP la dejara casi vacía. Al final llegaba la conclusión: el sistema es sostenible y quienes lo cuestionan preparan el terreno para privatizarlo. Una explicación redonda, siempre que nadie pregunte de dónde sale el dinero.

Porque la hucha se llena fundamentalmente con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el MEI: un recargo sobre las cotizaciones de trabajadores y empresas cuya recaudación se destina al Fondo de Reserva. En 2026 supone un 0,9% de la base de cotización, repartido entre un 0,75% empresarial y un 0,15% del trabajador. Dicho de otra forma, el Gobierno nos cobra más por trabajar, aparta ese dinero y después nos enseña el saldo como prueba de su buena gestión.

Ahí está la trampa, pues ese ingreso se reserva por mandato legal, con independencia de que el sistema tenga superávit o déficit. Por tanto, la hucha puede crecer mientras siguen faltando recursos para pagar las obligaciones corrientes. Su aumento demuestra que se está recaudando una cotización adicional, pero no que sobren ingresos después de atender los gastos.

Imaginen una familia que ingresa cien, gasta ciento diez y decide guardar cinco en una hucha. Para mantener ambas cosas necesitará conseguir quince por otra vía. Tendrá cinco ahorrados, efectivamente, pero sería bastante atrevido presumir de que esa hucha demuestra lo saneada que está su economía. Eso es lo que hace la ministra cuando nos muestra las monedas y esconde las facturas.

Veamos las cifras oficiales. En 2025, el MEI recaudó 4.935 millones de euros para nutrir el Fondo de Reserva. Durante ese mismo ejercicio, la Seguridad Social recibió 52.990 millones en transferencias y aun así cerró con un déficit de 7.387 millones. La reserva crecía mientras el conjunto de las cuentas seguía en números rojos.

Conviene precisar que esas transferencias también financian prestaciones como el ingreso mínimo vital o los complementos a mínimos, por lo que sería incorrecto atribuirlas íntegramente al agujero de las pensiones contributivas. Pero esa distinción no borra el déficit ni convierte el dinero apartado en un excedente. Las cuentas deben explicarse enteras, especialmente cuando se utilizan para prometer tranquilidad.

Tampoco el Estado dispone de una fuente mágica de financiación, sino que sus aportaciones salen de los impuestos o de una deuda que habrá que atender con ingresos futuros. Podemos decidir financiar parte de las pensiones mediante impuestos generales, pero entonces debemos explicar cuánto cuesta y qué recursos deja para otras necesidades. Cambiar la ventanilla por la que entra el dinero no cambia quién acaba pagando.

La ministra añade que hay 2,51 cotizantes por pensionista y más de 22,4 millones de afiliados. Son datos relevantes, pero contar personas no sustituye a sumar euros, ya que lo que importa es cuánto cotiza cada una y cuánto cuestan las prestaciones. Si una empresa presenta pérdidas, enseñar el número de clientes no demuestra que sus ingresos cubran los gastos.

Algo parecido ocurre cuando presume de la caída de la temporalidad y de la subida del salario mínimo. Podemos debatir sus efectos, pero ninguno de esos indicadores acredita por sí solo el equilibrio financiero de las pensiones. Para demostrarlo hay que comparar ingresos y obligaciones, también en el futuro. Acumular buenas noticias laborales no permite saltarse esa operación.

Más reveladora resulta su apelación a la AIReF. Saiz presenta el cumplimiento de la regla pactada con Bruselas como un aval, pero la propia autoridad fiscal advirtió en mayo de que cumplirla formalmente no garantiza la sostenibilidad. Invocar al árbitro omitiendo esa advertencia tiene bastante de celebrar un certificado que el propio emisor pide no confundir con una garantía.

Nada de esto significa que mañana dejen de pagarse las jubilaciones, sino que sostenerlas exige recursos y decisiones que alguien tendrá que asumir. Los pensionistas merecen cobrar, pero quienes trabajamos merecemos saber cuánto se nos exige y qué podemos esperar cuando nos toque. Reconocerlo permite discutir reformas antes de que las soluciones sean más dolorosas.

El Gobierno nos cobra más para llenar la hucha, necesita financiación para cubrir lo que falta y encima pretende que le agradezcamos lo bien que ahorra. Después, si alguien pregunta cómo salen las cuentas, lo acusa de querer quitarles la pensión a nuestros padres. Así cualquiera presume de gestionar: el dinero lo ponemos nosotros, las deudas se las dejamos a nuestros hijos y los aplausos se los lleva la ministra. Lo que ellos llaman equidad intergeneracional es comprar los votos de hoy y dejar a sus hijos las facturas del mañana.