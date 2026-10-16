Dos reformas que no cuestan casi nada y lo cambian casi todo

Cada vez que se habla de la situación de los contribuyentes, el debate siempre se dirige hacia ajustes fiscales que van desde la reducción de los tipos impositivos de cualquier impuesto a la muy necesaria deflactación de bases del IRPF que ajustaría el impuesto a la retribución real. Considero que es un debate legítimo, pero deja fuera algo que conoce bien cualquiera que haya recibido una carta de Hacienda.

En este momento de convocatoria electoral, desde el Movimiento de Contribuyentes en Acción proponemos dos reformas concretas que encajan en cualquier espectro político y que supondrían un alivio real para los contribuyentes de este país.

La primera, y que creo que identifica muy bien toda la realidad de lo que hablamos alrededor del trato de Hacienda hacia los ciudadanos, es que se elimine el bonus que los inspectores de Hacienda cobran por realizar su trabajo. Cuando lo criticamos, que es algo que hace el Movimiento desde su concepción, se nos responde, por activa y por pasiva, que el sistema es complejo y que nadie cobra por sancionar. Pero la realidad es que existe, se cobra, y no hay ninguna publicación en el BOE que nos permita a todos los contribuyentes saber en qué consiste con luz y taquígrafos.

En 2024, los Tribunales Económico-Administrativos resolvieron 222.737 reclamaciones y dieron la razón al contribuyente, total o parcialmente, en 91.769. Les ahorro el cálculo: el 41,20%. En el IRPF, el impuesto de asalariados y autónomos, fueron 32.830 de 63.911, más de la mitad.

Un sistema que permite que un funcionario público pueda tener una motivación perversa por sancionar a contribuyentes y que el resultado final sea que cerca de la mitad, en las siguientes instancias, se desestiman, es un sistema viciado y que hay que cambiar desde la base. Si resulta que la retribución de un inspector de Hacienda no es suficiente para su nivel de responsabilidad, deberíamos pagarles, entre todos los españoles, un salario mejor, pero no a costa de que, presuntamente, abran actas para mejorar su nómina a fin de mes.

El segundo cambio, de calado sistémico que quiero plantearles es que si un contribuyente, persona física o jurídica recurre una sanción no tenga que pagarla mientras dura la vía administrativa y, si llega a los tribunales, la suspensión dependa de que el juez la conceda.

A día de hoy es necesario pagar o aportar un aval bancario, que cuesta dinero, consume crédito y, para muchos autónomos y pequeñas empresas, sencillamente no está disponible. La alternativa es el embargo y las típicas misivas de Hacienda a todos tus clientes donde toda relación comercial queda dinamitada completamente, a pesar de años de esfuerzo y trabajo. Así se entiende que tantos expedientes terminen en conformidades y acuerdos firmados a toda prisa, no porque el contribuyente crea que debe lo que afirman desde Hacienda, sino porque no puede permitirse disentir, porque se van a llevar por delante su medio de vida.

Proponemos que la interposición de un recurso o reclamación suspenda automáticamente, sin ninguna garantía, toda la deuda en litigio con Hacienda hasta que sea firme, también en vía judicial. Suspender no es condonar. Hacienda no pierde un euro de lo que finalmente sea una sanción correctamente ejecutada. Lo cobra más tarde y con intereses de demora, que siguen corriendo durante toda la suspensión. Por eso tampoco es cierto que recurrir para ganar tiempo salga gratis.

Lo que sí desaparece es un coste que hoy paga el propio Estado. Ese sobrecoste lo pagas tú, lo pagamos nosotros; ellos invitan, tú pagas. Cuando el contribuyente gana, Hacienda devuelve lo cobrado con intereses y reembolsa el coste del aval. El plan estratégico de los Tribunales Económico-Administrativos lo reconoce al hablar del coste de avales e intereses de demora en las reclamaciones estimadas.

Hasta aquí creo que habré generado adhesiones y enemistades en los lectores, pero creo que, sin lugar a dudas, aplicar estas medidas supondría una oportunidad de hacer un cambio real en la percepción del ciudadano en su trato con Hacienda y con la Administración del Estado en general. Ninguna de las dos medidas necesita una reforma fiscal. La primera se resuelve modificando una resolución de la Agencia Tributaria. La segunda, con un cambio en la Ley General Tributaria que cabe en un folio.

El efecto iría más allá de los expedientes que levanten los inspectores. Una Administración que no cobra por adelantado y cuyos funcionarios no ganan más si hacen más actas de sanción solo tiene motivos para liquidar lo que puede defender. Menos liquidaciones endebles son menos recursos, menos años de pleito, menos acuerdos firmados por miedo y menos vidas por este sistema tributario.

Creo que es el momento para que los grupos parlamentarios que salgan de las próximas elecciones se pronuncien. Es fácil prometer rebajas de impuestos, pero estas dos reformas pueden ponerse en marcha al principio de la próxima legislatura y van a mejorar, de verdad, la vida de los contribuyentes en este país.