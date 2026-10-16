Para el PSOE la definición de buitre inmobiliario es justo la de los grandes tenedores de viviendas (el novio de Montse Mínguez, por ejemplo); que utilizan formas societarias con este fin (el novio de Montse Mínguez, por ejemplo); que eluden el pago de impuestos gracias a artilugios de sus firmas (el novio de Montse Mínguez, por ejemplo); y que se han beneficiado de la crisis de la vivienda para incrementar su patrimonio (el novio de Montse Mínguez, por ejemplo). Y es que Sergi Vélez, el novio de Montse Mínguez, ha multiplicado por casi 2,5 veces el patrimonio neto de su principal sociedad inmobiliaria justo desde 2021, año del inicio más evidente de la crisis de la vivienda gracias, por cierto, a las medidas del PSOE de su novia. Traducido, que el novio de Mínguez es a la actividad inmobiliaria, según el PSOE, lo que el zopilote rey o cóndor real a los buitres: el rey de los buitres.

La principal y más polémica firma de Vélez se llama Nest Capital Home. El administrador único es, efectivamente, la pareja de Mínguez, Sergi Vélez Viola. Y la evolución de su patrimonio neto es descriptible: en 2021 era de 1.671.814 euros; en 2022, de 1.531.943; en 2023, pega el salto hasta los 3.941.115; en 2024, llega a 3.953.816; y en 2025 crece hasta los 4.098.496 euros.

Y esa evolución es llamativa teniendo en cuenta lo que ha hecho el partido de su novia con la legislación en materia de vivienda.

El año 2020 fue el principal ejercicio afectado por el covid. Tras ese año, las cosas debían irse reequilibrando en la economía. Pero no ha sido así en España, especialmente, en materia de vivienda, porque las medidas de urgencia adoptadas por la pandemia se quedaron para destrozar el mercado inmobiliario de forma permanente: las imposibilidades de desahucio, la prohibición de trasladar los costes reales al precio de los pisos, la hiperprotección a los okupas… Todo se lanzó en pandemia con el argumento de la protección social —sobre hombres privados, por cierto, pese a ser el único país de la UE en el que se subieron los impuestos en pleno covid—, pero todo se ha quedado para siempre y sin pandemia.

Pero otro de los años es llamativo en la evolución de los negocios del novio de Mínguez. El año 2023. Es el del gran despegue del patrimonio neto de su firma. Y coincide en otro año clave en la historia legislativa del PSOE en materia de vivienda. España llegaba sin viviendas, ni privadas ni públicas a esa fecha. Necesitábamos construir cerca de 350.000 viviendas nuevas al año, pero la construcción real quedó en tan sólo 107.934 por todos los problemas burocráticos, medioambientales, fiscales, laborales, energéticos, etc. generados por el Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Y qué decidió Sánchez? Pues que creaba más problemas. ¿Cómo lo hizo? Con la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. Esta ley introdujo una modificación sustancial en la Ley de Suelo nacional para incrementar los porcentajes mínimos de reserva de suelo destinados a vivienda protegida (VPO / vivienda social) en los nuevos desarrollos urbanísticos. El cambio legal disparó las obligaciones que debían cumplir los planes urbanísticos en las nuevas actuaciones residenciales: 1) La reserva mínima obligatoria de suelo para vivienda protegida pasó del 30% al 40% en la edificabilidad residencial. 2) En suelo urbano no consolidado (reforma/renovación urbana), la reserva mínima obligatoria subió del 10% al 20%. 3) Y se blindó la subreserva para alquiler: dentro del porcentaje destinado a vivienda protegida, la ley fijó que al menos el 50% debía reservarse específicamente para vivienda protegida en régimen de alquiler. Todo ello, en medio de la protección a los okupas y con el riesgo que, por lo tanto, implicaba esa actividad.

¿Resultado? Aún más déficit de vivienda, con lo que las sociedades que ya disponían de pisos o de viviendas puestas en alquiler o de capacidad de compra, pudieron disparar el valor de sus propiedades. Justo lo que ha pasado con el patrimonio neto de la sociedad del novio de Montse Mínguez.