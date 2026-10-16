El sorpasso ya se ha producido en el mercado inmobiliario español. Los ciudadanos marroquíes se han situado a la cabeza de los compradores extranjeros de vivienda en España, por delante de los británicos, que ocupaban el primer puesto entre las nacionalidades con más operaciones.

Durante el primer semestre de 2026, los compradores de Marruecos realizaron 4.960 compraventas, frente a las 4.541 de los ciudadanos del Reino Unido, según los últimos datos del Consejo General del Notariado (CGN). Ambas nacionalidades concentraron el 8% y el 7,3% de las operaciones realizadas por extranjeros, respectivamente.

El cambio de posición se produce en un contexto de retroceso generalizado del mercado inmobiliario entre los compradores extranjeros. Entre enero y junio de 2026, estos realizaron 62.327 compraventas de vivienda libre, un 13% menos que en el mismo periodo del año anterior. Se trata del mayor descenso interanual desde el primer semestre de 2020.

Tras marroquíes y británicos, los italianos ocuparon la tercera posición, con 4.109 operaciones, equivalentes al 6,6% del total. Les siguieron los rumanos, con 3.974 compraventas (6,4%), y los alemanes, con 3.907 (6,3%). En conjunto, estas cinco nacionalidades concentraron el 34,6% de las operaciones de compraventa de vivienda realizadas por extranjeros.

Los marroquíes pagan los precios más bajos

Sin embargo, el liderazgo de los compradores marroquíes contrasta con el importe que desembolsan por sus viviendas. Según los datos del Notariado, los ciudadanos de Marruecos pagaron una media de 801 euros por metro cuadrado, el precio más bajo entre las nacionalidades analizadas. La cifra se sitúa muy por debajo de los 2.644 euros por metro cuadrado que abonaron de media todos los compradores extranjeros.

En el extremo contrario se encuentran los estadounidenses, que pagaron una media de 3.948 euros por metro cuadrado, seguidos de los suecos (3.839 euros), los alemanes (3.763 euros), los suizos (3.760 euros) y los noruegos (3.588 euros).

Por detrás de los marroquíes, los precios medios más bajos correspondieron a los compradores rumanos, con 1.439 euros por metro cuadrado; los ecuatorianos, con 1.531 euros, y los colombianos, con 1.604 euros.

El informe también refleja diferencias significativas en función de la residencia del comprador. Los extranjeros residentes concentraron el 63,2% de las operaciones, con 39.387 compraventas, un 9,7% menos que un año antes. Los no residentes representaron el 36,8% restante, con 22.940 operaciones, lo que supone una caída interanual del 18%.

Entre los compradores extranjeros residentes, los marroquíes fueron la nacionalidad más numerosa, con el 12,4% de las operaciones de este grupo. Su presencia fue especialmente destacada en la Región de Murcia, donde representaron el 36,1% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes; Navarra (34,3%), La Rioja (25,1%) y Aragón (23,7%).

En cambio, entre los extranjeros no residentes predominaron otras nacionalidades. Los neerlandeses concentraron el 12,6% de las operaciones de este grupo, seguidos de los alemanes (11,8%), los británicos (10,4%) y los polacos (8,1%).

La compraventa de vivienda por extranjeros cae un 13%

El retroceso de las operaciones afecta a la mayoría de las nacionalidades y comunidades autónomas. En términos interanuales, únicamente aumentaron las compraventas realizadas por ciudadanos de Venezuela, un 10,2%, y de Colombia, un 7,4%.

Por el contrario, los mayores descensos se registraron entre los compradores rusos, con una caída del 26,2%; los chinos, con un 26,1%; los estadounidenses, con un 22%; los búlgaros, con un 21,6%; los belgas, con un 21,3%, y los británicos, con un 21%.

Por comunidades autónomas, la compraventa de vivienda libre por extranjeros descendió en la mayoría de los territorios. Las caídas más pronunciadas se produjeron en Cantabria (-20,5%), Canarias (-20,3%) y la Comunidad de Madrid (-19,7%). En el lado contrario, Castilla-La Mancha registró un aumento del 4,4% y Extremadura, del 3,3%.

Las operaciones realizadas por extranjeros representaron el 18,3% del total de compraventas de vivienda en el primer semestre de 2026, frente al 19,2% del mismo periodo de 2025 y el 20,3% de 2024. De este modo, su peso en el mercado inmobiliario español continúa disminuyendo.

A pesar de la caída de las operaciones, los precios medios pagados por los compradores extranjeros aumentaron. El importe medio alcanzó los 2.644 euros por metro cuadrado, un 9,4% más que en el primer semestre de 2025. Los extranjeros no residentes abonaron los precios más elevados, con una media de 3.493 euros por metro cuadrado, frente a los 2.102 euros de los residentes extranjeros y los 1.971 euros de los compradores españoles.