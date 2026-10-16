Sánchez y la planificación de la ruina

España no tiene petróleo ni gas. Esto no es culpa de nadie, es una realidad natural. Sin embargo, lo que sí era responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez era diseñar una política energética realista que asumiera el hecho obvio de que no poseemos combustibles fósiles autóctonos. ¿Qué hicieron? Exactamente lo contrario, una política energética que nos obliga a depender precisamente de aquello que no tenemos.

Teresa Ribera nos agració con el llamado PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), que era de todo menos un plan. Entre muchas cosas, este documento establecía mantener todas las centrales de gas que tenemos en España, casi 27.000 MW de ciclos combinados de gas -primera declaración de intenciones-. Simultáneamente, este plan pretendía cerrar las centrales nucleares en nuestro país -segunda declaración de intenciones-.

Yo se lo explico. Cerramos centrales capaces de producir electricidad barata, muy poco sensible a las turbulencias internacionales y sin emitir gases de efecto invernadero, pero conservamos intacta nuestra dependencia de centrales cuyo combustible debemos importar y cuya volatilidad está ahogando la economía. Política para la gente.

Las decisiones siempre tienen consecuencias. Y las decisiones del Gobierno socialista las estamos notando en los precios asfixiantes de la electricidad. El gas europeo ha escalado estos días hasta los 87 euros por MWh, niveles que no veíamos desde hace casi cuatro años. Hagamos una cuenta sencilla. Un ciclo combinado tiene una eficiencia cercana al 50%, por lo que necesitamos 2 MWh de gas para producir 1 MWh de electricidad. Este hecho ya nos sitúa en un precio para la electricidad en el entorno de los 175 €/MWh.

Pero hay mucho más. Una central de ciclo combinado emite alrededor de 500 kilogramos de CO2 por cada MWh eléctrico producido. Teniendo en cuenta que el precio de las emisiones en el mercado europeo ronda también los 86 euros por tonelada, esto añade otros 40 €/MWh al precio de la electricidad. Y no hemos acabado, también hay que pagar costes de operación y mantenimiento o amortizaciones, lo que añade otros 15-20 euros al precio.

Todo esto explica, por sí mismo, que el precio de la electricidad supere con claridad los 200 €/MWh debido a la dependencia que tenemos del gas en nuestro sistema eléctrico. Si en este escenario no tuviéramos un 20% de electricidad de origen nuclear -como pretende este Gobierno-, la tragedia sería todavía mucho mayor.

Esto no es casual, es la consecuencia de decisiones políticas tomadas desde el sectarismo propio del que no vive en la realidad. Pretendían convencernos a todos de que era posible construir un sistema que podía prescindir de la energía nuclear y basarse en energías renovables. La realidad es que este sistema necesita al gas para garantizar el suministro y el desarrollo de las renovables está en riesgo por las decisiones políticas del mismo Gobierno que decía defenderlas. Del Gobierno y de la empresa Red Eléctrica que no cumple con sus obligaciones, que no desarrolló las infraestructuras necesarias y que acabó conduciéndonos a un apagón histórico.

España podría disponer de una electricidad abundante, competitiva y razonablemente protegida frente a las crisis exteriores. Tiene sol, viento, hidráulica, nuclear, capacidad tecnológica y una posición privilegiada para atraer industria y centros de datos.

Lo que le falta es una política energética seria que trate la seguridad de suministro y la competitividad como algo más importante que un mero eslogan electoral. La pobreza energética no cae del cielo, se fabrica en un despacho, se publica en el BOE y después se mira hacia otro lado echando la culpa a todos menos al que realmente la tiene. La energía es cara, pero es mucho más caro equivocarse durante años y obligar a los ciudadanos a pagar la factura.