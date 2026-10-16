Merz proclama que "la prohibición de los motores de combustión ya es historia"

Además de inmigración, en el Consejo Europeo se ha abordado un tema clave para la economía de la Unión: la industria automovilística. Allí, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha hecho público un acuerdo con Francia para flexibilizar aún más la venta de coches con motor de combustión más allá de 2035, la fecha propuesta en un principio para la desaparición de los concesionarios de este tipo de tecnología.

Según ha avanzado Merz, la propuesta está recibiendo "mucho apoyo" y las conversaciones mantenidas con otras delegaciones apuntan a una acogida favorable del pacto negociado con el presidente francés, Emmanuel Macron, aunque ha reconocido que todavía será necesario trasladarlo a la legislación europea.

En rueda de prensa, el canciller ha señalado que, por lo que ha podido conocer de los representantes italianos durante la cumbre, Roma también está "ampliamente de acuerdo" con el planteamiento de Berlín y París, dos de los principales países productores de automóviles de Europa, que buscan flexibilizar las exigencias climáticas para el sector.

"Creo que podremos adoptar una decisión en este sentido a escala europea con relativa rapidez", ha señalado el dirigente alemán sobre esta nueva revisión de las normas de emisiones propuesta por la Comisión Europea el pasado diciembre, que actualmente negocian el Consejo y el Parlamento Europeo y sobre la que la presidencia irlandesa aspira a cerrar una posición común entre los Estados miembros antes de que termine el año.

El acuerdo francoalemán plantea, como estaba previsto, mantener el objetivo de reducir un 90% las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos a partir de 2035, pero eliminando ahora la obligación de compensar el 10% restante, una flexibilización adicional respecto al planteamiento inicial del Ejecutivo comunitario, que ya permitía seguir comercializando determinados coches de combustión después de esa fecha, aunque exigía neutralizar íntegramente sus emisiones residuales.

"Voy a expresarlo de manera muy sencilla: la prohibición de los motores de combustión ya es historia", ha celebrado el dirigente alemán, que ha calificado el entendimiento de "buena decisión" y ha destacado que también contempla el uso de combustibles alternativos y biocombustibles para facilitar la transición de la industria automovilística.

"Neutralidad tecnológica"

Merz ha defendido así la necesidad de garantizar la "neutralidad tecnológica" y evitar que el cumplimiento de los objetivos climáticos dependa exclusivamente de una determinada tecnología, al considerar que existen otras alternativas para reducir las emisiones sin impedir la continuidad de los motores de combustión.

"Siempre hemos reclamado neutralidad tecnológica, no apostar exclusivamente por una determinada tecnología, sino alcanzar el objetivo de eliminar las emisiones netas de CO2 también mediante otras tecnologías. Y hoy hemos dado un paso más en esa dirección", ha subrayado.

La posición conjunta de Alemania y Francia incluye además medidas para reforzar la competitividad de la industria europea, entre ellas reservar determinadas ayudas públicas a vehículos fabricados en el continente, ampliar los incentivos para los coches eléctricos producidos en Europa y dar mayor flexibilidad a los fabricantes para cumplir los objetivos de emisiones previstos para 2030.