Tesla sorprende al mundo con el nuevo Roadster: salta, vuela y circula bocabajo

Corre muchísimo, circula boca abajo, salta y vuela. Sí, no es un avión, es un coche y ha salido de la factoría de Tesla. Elon Musk, el magnate más rico del mundo (un tecnooligarca para el Gobierno de Sánchez), acaba de presentar la nueva versión de su Tesla Roadster, un proyecto fallido desde 2017 que vuelve a asombrar al mundo y a decepcionar a los mercados.

El problema que tiene Tesla con su Roadster es que ya maravilló al mundo en noviembre de 2017 con sus prestaciones y diseño y generó el deseo de muchos usuarios que decidieron reservar el vehículo que tenía un coste de 250.000 dólares (para reservarlo 50.000). Nunca se ha sabido el número de reservas que hubo entonces, pero la producción se había limitado a 1.000 unidades.

En 2017, Tesla prometió que se produciría en unos años y que en 2020 empezarían las entregas. Esta fecha se ha ido posponiendo año a año hasta el día de hoy. Anoche, a las 3 de la madrugada hora española, Tesla presentaba su nuevo prototipo, la evolución del Tesla Roadster de 2017 y volvió a impresionar a todo el mundo con un coche capaz de cosas que sólo habíamos visto en las películas y que muchos no eran capaces ni de imaginar.

En su presentación, el Tesla Roadster blanco que presentó Musk condujo boca abajo y llegó a volar gracias a propulsores de gas frío desarrollados por SpaceX.

Confieso que a primera hora de la mañana, revisando lo más interesante de la presentación, he tenido que cerciorarme leyendo las crónicas americanas de que los vídeos que estaba viendo habían sucedido de verdad y no se trataba de recreaciones de inteligencia artificial.

No sólo circuló boca abajo gracias a un sistema de succión que lo mantiene pegado al asfalto, sino que llegó a saltar por encima de camiones haciendo una pirueta en el aire.

Hoy, la página web de Tesla te deja reservar el prototipo por otros módicos 50.000 euros y existen varias versiones. La performance, que es la única que hoy estaría permitida para circular por carretera y que no dispone de los cohetes de gas frío. Luego está la versión thrust, que también está lista para la carretera con espacio para dos personas y que incluye la aerodinámica activa del Performance y un sistema de succión multimodo, además de propulsores de aceleración. Por último, está la versión rocket, que es la que vuela. Y que hoy no podría circular por carretera.

Con más de 1.600 caballos de potencia, la versión más lenta de las tres que se han anunciado puede acelerar de 0 a 100 en menos de un segundo. La más rápida, llamada rocket, es capaz de pasar de 0 a 100 en 0,6 segundos. El que se mostró ayer en el centro de pruebas de cohetes de SpaceX en McGregor (Texas), conseguía esa aceleración en 0,8 segundos. Además, Musk habla de una velocidad punta que alcanzará la mitad de la velocidad del sonido. Actualmente alcanzaba los 360 km/h, pero Musk cree que puede llegar a lograr los 617 km/h de velocidad punta. En cuanto a la autonomía, no va sobrado. Promete unos 300 kilómetros.

Con todo, y pese al innegable asombro frente a lo que ha conseguido Tesla con este coche, las dudas son todas. Quizá la primera es si es un coche que va a terminar yendo a producción, ya que los dos prototipos anteriores nunca llegaron a producción. La otra duda legítima es, si sale a producción, ¿dejarán las autoridades que vuele? Todo apunta a que no.

Las acciones de Tesla

De momento, las acciones de la compañía suben casi un 4% en premercado. De todos modos, la aguja no se moverá hasta la presentación de resultados de la compañía el próximo día 21, aunque se espera que se muevan un 5% con los resultados algunos analistas no esperan que sea decisivo. La compañía vende menos coches, aunque los analistas no le dan tanta importancia a eso como a cuánto se gana con cada coche y qué pasa con los beneficios. De momento, Tesla cotiza a 360 dólares.

Estos especialistas dicen que las acciones de Tesla podrían moverse un 5,1% cuando publique sus resultados trimestrales el 21 de octubre tras el cierre del mercado, según datos de opciones recopilados por Bloomberg. Los datos del mercado de opciones muestran que en dos de los últimos ocho anuncios de resultados, el precio de las acciones de Tesla se movió más de lo que las operaciones con opciones habían sugerido.

El 22 de julio, las opciones indicaban un movimiento del 5,7%, pero la acción cayó un 19,3%. El 23.10.2024, las opciones apuntaban a un movimiento del 7,0%, mientras que la acción se disparó un 18,6%.

En cualquier caso, Tesla ha sido capaz de reponerse a los peores augurios sobre su capacidad y siempre hay que recordar que Musk fue quien hace ya 13 años habló por primera vez de coches que conducirían solos. En aquel momento a muchos nos pareció una marcianada. Hoy 1,5 millones de coches circulan por el mundo con conducción autónoma total supervisada y 10.000 con la versión total sin supervisión. ¿Veremos los coches volar dentro de 10 años por nuestras autopistas? Todo apunta a que no. Pero es sensato dudar.