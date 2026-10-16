La campaña por la vivienda acorrala al PSOE: afloran otras 10 casas de una diputada canaria

El inicio de la campaña electoral no le ha podido salir peor al PSOE, tras haber centrado casi todas sus fuerzas en la cuestión de la vivienda (con los decretos Maricarmen y el eslogan "la vivienda es un derecho, no un negocio") y después de que se haya ido descubriendo estos días que la pareja de la portavoz nacional del partido, Montse Mínguez, posee 30 viviendas que destina al alquiler y que el ministro Óscar López ha ordenado el desahucio de un vecino de Maricarmen que reside en una vivienda de Muface.

Por si fuera poco lo que acabamos de contar, hay que recordar que el PSOE, mientras ha estado en el Gobierno, también ha vendido propiedades de Hacienda para la construcción de viviendas de lujo, y que María Jesús Montero, cuando formaba parte de la Junta de Andalucía, vendió 70 inmuebles públicos a fondos de inversión. Y no acaba ahí: seguimos conociendo más detalles acerca del patrimonio inmobiliario de los socialistas. El último caso es el de una diputada en el Parlamento de Canarias que posee un total de 10 viviendas, lo que casi la convierte en "gran tenedora".

Una diputada socialista en Canarias posee 10 viviendas

Su nombre es Alicia Vanoostende Simili, diputada por La Palma del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias. De acuerdo con la declaración de bienes que presentó el 15 de junio de 2023, al tomar posesión del escaño, tiene participación en un total de 10 viviendas. Cinco de ellas están en Bélgica (las heredó en 2015 y le corresponde un 33% de la propiedad), otra es un apartamento en Murcia (adquirido por compraventa en 2007, con un 50% de la propiedad) y las cuatro restantes están en La Palma y las tiene a través de una sociedad en la que participa con un 33%.

De acuerdo con la definición que dio el Gobierno de "gran tenedor" en la Ley de Vivienda de 2023, esta diputada socialista se queda a tan sólo una vivienda más de ser considerada como "gran tenedora" de vivienda, ya que afecta a quienes son titulares de más de diez inmuebles urbanos, como es el caso de Mercé Perea que posee 13 viviendas urbanas.

Sin embargo, la realidad patrimonial de esta diputada socialista en el Parlamento canario contrasta con lo que dice su propio partido en Canarias, que hace unos días decía lo siguiente en X:

El #29N no solo elegimos un Gobierno. Elegimos un modelo de país. Fondos buitre o derechos. Privilegios o servicios públicos. Bloqueo o avances. El PP lleva años diciendo no a todo. Ahora tendrá que explicar a qué dice sí. 📻 @NiraFierro en @OndaTenerife pic.twitter.com/OIc4qi7mzv — PSOE Canarias ❤️🇮🇨 (@PSOECanarias) October 6, 2026

"El 29N no sólo elegimos un Gobierno. Elegimos un modelo de país. Fondos buitre o derechos. Privilegios o servicios públicos. Bloqueo o avances. El PP lleva años diciendo no a todo. Ahora tendrá que explicar a qué dice sí".

Nuevamente, nos encontramos con la hipocresía del PSOE, un partido capaz de llamar "buitre y carroñera" a una empresa como Urbagestión, que sólo tiene una vivienda en propiedad, mientras cuenta con una diputada por Cataluña con 13 viviendas, lo que la convierte en gran tenedora, y con otra diputada en el Parlamento de Canarias que tiene participación en hasta 10 viviendas.