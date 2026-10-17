Los contribuyentes tienen que desaparecer

Dos de las tres acepciones de la palabra "contribuir" en el diccionario de la Real Academia Española tienen que ver con la voluntariedad. "Concurrir voluntariamente con una cantidad para determinado fin", es una; "ayudar y concurrir con otros al logro de algún fin", es la otra.

Efectivamente, tal es el sentido que se le da al término en el habla cotidiana: hacer una contribución a una causa noble, contribuir a un mundo mejor, contribuir con una ONG.

El pago de impuestos no es, evidentemente, voluntario, sino todo lo contrario: es algo que se "impone". Se impone porque se hace bajo amenaza de multa y cárcel. Sin embargo, en una extrañísima deformación del sentido de la palabra "contribuir", se usa la voz "contribuyentes" para denominar a quienes pagan impuestos.

Llamarlos "contribuyentes" es mucho más que una falta de precisión. En primer lugar, facilita la ficción socialista según la cual los impuestos son el equivalente a "la cuota de un club" o el "precio de vivir en sociedad", como si se tratara de pagar una entrada al cine o a un concierto. Ambas analogías son tramposas. Por un lado, uno no puede darse de baja del estado (siempre con minúscula), como en el caso de un club. Por otro, está en la naturaleza del hombre el ser un "ser social", algo que nada tiene que ver con el pago de impuestos: el hombre ya tendía a vivir en grupo (en sociedad), mucho antes de que se inventaran los tributos.

Decir "contribuyente" también sirve para convertir el pago de impuestos en una suerte de obligación moral: si alguien no quiere "contribuir" con su parte "justa" (parte "justa" que se determina de forma arbitraria y es siempre creciente), es una mala persona, un egoísta, alguien despreciable.

Las palabras importan mucho, porque las ideas y argumentos se articulan con ellas. Por eso las izquierdas se especializaron en su manipulación. Cuanto más a la izquierda, mayor el esfuerzo por retorcer el significado real de las palabras, con el ejemplo clásico de la "República Democrática Alemana", que no era república, ni democrática, ni alemana.

Dejar abandonado ese campo de la batalla cultural, dar libertad a las izquierdas para imponer sus significados y relatos es una de las razones que nos trajo hasta aquí: un hiperestatismo que se traduce en regulaciones e impuestos asfixiantes. Un hiperestatismo que reduce nuestra libertad.

Para frenar el avance del estado sobre lo que es nuestro (Ulpiano definía la justicia como "dar a cada uno lo suyo"), hay que empezar por dejar de decir "contribuyente" y hablar, simplemente, de "pagadores de impuestos". Pagadores de algo obligatorio, que obedecen una norma para evitar el castigo de multa o cárcel, pero que no lo hacen porque quieran "contribuir" a un bonito proyecto común.

Algo que tiene especial sentido en la Europa de hoy porque la mayor parte de los impuestos no se destina a financiar las funciones esenciales del gobierno (seguridad, defensa, justicia, etc.), sino a políticas de redistribución mediante las cuales los políticos deciden cuánto y a quién le quitan, y cuánto y a quién le dan.

Las políticas de redistribución terminan por liquidar el mito de los impuestos como un cargo a cuenta de servicios. No: con la redistribución te quitan y te anticipan que no recibirás nada a cambio. Te quitan porque los socialistas de todos los partidos consideran que eres poco solidario, que te pasas de egoísta y que ya tienes demasiado; entonces, te obligan a "redistribuir".

Esa es la mejor forma de entender que la naturaleza de los impuestos es mucho más parecida a la de un robo que a la de una cuota, el pago de un arancel por un servicio o la entrada a un teatro. Por eso "pagas", pero no "contribuyes".