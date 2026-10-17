La mentira de la hucha de las pensiones: por qué no garantiza nada ni es señal de sostenibilidad

"El único fondo que nos importa es el de las pensiones". Con este cartel de fondo, comparecía Pedro Sánchez esta semana, en un mitin en Zaragoza. Y no ha sido algo aislado. A lo largo de la semana, el Gobierno parece decidido a cambiar el foco de la campaña electoral: de la vivienda a las pensiones.

Es lógico, por los dos lados. En lo que tiene que ver con la vivienda, centrar la campaña en el ámbito en el que menos has hecho en los últimos ocho años no parece muy inteligente. En las pensiones, el PSOE sabe que cuenta con un electorado fiel y puede presumir de una obviedad: las prestaciones que cobran cada mes los jubilados se siguen pagando y se revalorizan cada año con el IPC.

A partir de ahí, comenzaron los mensajes, repetidos una y otra vez por el presidente y sus ministros (con Elma Saiz a la cabeza, como portavoz y ministra del ramo). El resumen de lo que el Gobierno quiere transmitir podría ser algo del tipo:

PP y VOX están metiendo miedo de forma injustificada a los pensionistas

a los pensionistas Lo hacen para preparar el terreno para un recorte de las pensiones

La mejor prueba de que el sistema es sostenible es la hucha de las pensiones, que este año alcanzará los 20.000 millones de euros

Una buena muestra puede ser este hilo de Saiz en X, contestando a unas declaraciones de Ester Muñoz, del PP:

El PP estos días nos ha dado su modelo de pensiones: decir una cosa y la contraria. Miedo y recortes Vamos a desmontar CON DATOS, uno a uno los argumentos de su portavoz 🧵 pic.twitter.com/ibeJzH84zQ — Elma Saiz (@SaizElma) October 14, 2026

La mentira de la hucha

En lo que hace referencia a los dos primeros puntos del argumentario (lo del miedo y los futuros recortes) no tenemos mucho que decir. Ni nos podemos meter en la cabeza e intenciones de los dirigentes de la derecha ni sabemos qué harán en el futuro. No tiene pinta de que vayan a recortar demasiado si pueden evitarlo: en el último Gobierno del PP, ante la tesitura de recortar el gasto público o subir los impuestos, se optó sobre todo por lo segundo.

Pero sobre el tercer punto, el de la hucha (nombre popular del Fondo de Reserva de la Seguridad Social) sí podemos confirmar que es mentira. No lo de los 20.000 millones (que, en cierto sentido, también), sino que sea una hucha o que garantice algo:

1 Una hucha suena a algo que se llena con lo que te sobra, con lo que no te gastas. Pues bien, la realidad es que la Seguridad Social no tiene nada con lo que llenar la supuesta hucha. La Seguridad Social y las llamadas "Clases pasivas" tuvieron unos gastos el pasado año de unos 258.000 millones de euros.

[Nota: cogemos las cifras del Documento de Fedea "La Seguridad Social Ampliada. Series 2005-25". Los datos de 2025 están tomados con el avance de recaudación y gasto de noviembre. Nos parece la fuente más precisa porque integra todos los ingresos relacionados con las prestaciones de incapacidad y vejez y los gastos asociados a las mismas causas].

A cambio, los ingresos fueron de algo más de 188.000 millones. Es decir, el desequilibrio entre ingresos y gastos es de unos 70.000 millones de euros. ¿Ése es el déficit oficial de la Seguridad Social? No, porque estamos metiendo también clases pasivas (otras prestaciones por jubilación que el Estado se ha comprometido a pagar) y, sobre todo, porque desde la Administración Central se enviaron más de 61.000 millones de euros en transferencias corrientes a la Seguridad Social. Pero en lo relevante: ingresos-gastos relacionados con incapacidad-vejez-ayudas sociales, el saldo sí es ese: -70.000 millones. Y sigue siendo muy deficitario.

¿Y si sólo cogemos la parte contributiva? Tampoco salen las cuentas: los ingresos a la Seguridad Social por cotizaciones ascienden a unos 179.000 millones (y aquí están incluidas cotizaciones que no son tales, porque no generan derecho a pensión; por ejemplo, aquellas bases de cotización por encima de la pensión máxima); y los gastos por prestaciones contributivas ascienden a 217.000 millones. Saldo de la parte contributiva: -38.000 millones.

2 Entonces, ¿cómo es que la hucha tiene 20.000 millones? Pues porque el Gobierno se sacó de la manga en la reforma de 2023 un nuevo impuesto, llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que grava los salarios de todos los trabajadores. Comenzó en el 0,6% del salario y va por el 0,9% (llegará al 1,2% en 2029; y no es descartable que siga subiendo). Lo que se recauda con ese impuesto es lo que va nutriendo la famosa hucha. En 2025 fueron unos 4.500 millones. Y este año estará por encima de los 5.000 millones. Si a esto le sumamos lo recaudado en 2023 y 2024, más lo que ya tenía la hucha a finales de 2022, llegaremos a esa cifra de 20.000 millones de la que presume el Gobierno.

¿Por qué decimos, entonces, que esa cifra es mentira? Pues por varias razones: Porque cualquier cifra relacionada con las pensiones tiene un punto de artificialidad. No deja de ser el resultado de una decisión política. Igual que el Fondo de Reserva se nutre del MEI y asciende a 20.000 millones, se le podrían enviar un par de puntos de cotizaciones y sumaría el doble. ¿Y ese dinero de dónde saldría? De donde sale todo, del déficit del Presupuesto General del Estado.

Porque tener un agujero real de 70.000 millones al año y presumir de que metes 5.000 millones en una hucha es tan absurdo como suena. Es como una empresa que tuviera dos cuentas en dos bancos: en una, con un descubierto de medio millón de euros; y en la otra con 30.000 euros en positivo. ¿Qué pensaríamos de esta empresa? Pues que está en graves problemas. ¿Y qué pensaríamos si hiciera una presentación a los inversores en la que sólo hablase de la cuenta positiva? Pues que les estaba engañando (en realidad, esto sería casi una estafa). No es muy diferente a lo que hace el Gobierno con la hucha.

3 Incluso si suponemos que el Fondo de Reserva tiene algún sentido, ¿cuánto garantiza? Pues volvemos a las cifras que dábamos antes. El gasto total de la Seguridad Social Ampliada (incluyendo clases pasivas) superará este año los 260.000 millones de euros (de hecho, probablemente esté por encima de los 270.000 millones). Es decir, los 20.000 millones apenas cubren una mensualidad de ese gasto. Como garantía es tirando a escasa porque, además, ese gasto seguirá creciendo año a año (también lo hará la hucha, suponemos, pero a menor ritmo). O lo que es lo mismo: si un día el Estado español tiene problemas financieros graves (como en la crisis de 2008-2012), se le caen los ingresos y tiene que recurrir a la hucha… la gastará muy rápido.

Imaginemos un presidente del Gobierno que está meditando una medida impopular relacionada con las pensiones (como hizo Zapatero en 2010 o Rajoy en 2012): por ejemplo, no pagar una de las dos pagas extra. Y piensa "puedo compensarlo con lo que haya en la hucha y así me ahorro el coste electoral". Pues bien, en esa decisión la vaciaría por completo. No es que la hucha tenga dinero para sufragar una de esas pagas extra cada año; con una paga, en un año concreto… se vacía.

4 ¿Qué tiene la hucha? La última mentira de la hucha es la que tiene que ver con su composición. Escuchando a Sánchez o a sus ministros parecería como si la hucha estuviera en una cuenta corriente, a mano siempre que la necesitemos. Pues, tampoco. La hucha está invertida en deuda española. Es decir, el mismo Estado que tiene la hucha se debe dinero a sí mismo a través de los activos de esa hucha. No tiene mucho sentido. Y menos aún si pensamos en ese momento de tensión financiera del que hablábamos antes. Imaginemos una situación en el futuro a medio plazo en la que hay dudas en los mercados de deuda sobre la capacidad de España de hacer frente a sus obligaciones. Esa tensión se traduce en un encarecimiento de la financiación. El Gobierno de turno, que no puede recurrir con tanta alegría al déficit por esas restricciones en los mercados, decide abrir la hucha. ¿Qué tendría que hacer? Vender deuda española, de ésa que los mercados no quieren en ese momento. Suena a broma o a truco contable: y lo es.