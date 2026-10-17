La hipocresía del PSOE: Defensa vende 17,3 millones en inmuebles a "fondos buitre"

A raíz de la brutal campaña iniciada por el PSOE contra los "fondos buitre" y del impacto que ha tenido en las últimas semanas en el terreno político, en este medio hemos ido mostrando la hipocresía del PSOE en este asunto, ya que, mientras por un lado critica a estos fondos de inversión, en la práctica les vende patrimonio público sin ningún problema, como hizo María Jesús Montero cuando estaba en la Junta de Andalucía.

Pues bien, hemos investigado las subastas más recientes de patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa desde 2023 y hemos descubierto que el Gobierno se ha embolsado 17,3 millones de euros vendiendo inmuebles públicos a diferentes sociedades inmobiliarias que perfectamente podrían catalogarse como "fondos buitre". A continuación, exponemos todas estas operaciones, desde noviembre de 2023 hasta octubre de 2026.

Se subastaron 38 viviendas de Defensa

En noviembre de 2023 se vendieron tres viviendas en León que pertenecían al Ministerio de Defensa por unos importes de 37.192 euros, 55.183 euros y 36.500 euros, aunque se subastaron un total de 38 viviendas, de las que 35 quedaron desiertas. En marzo de 2024 se vendieron unos terrenos en Alcorcón por 6.101.000 euros a la empresa Urcosa Inmobiliaria 97 SL, dedicada a la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia y al alquiler de bienes inmobiliarios.

También se vendió un suelo urbano en Cáceres por 230.000 euros a la empresa Ares Residencial SL. Ese mismo mes se vendió un local en Málaga por 632.000 euros a la empresa Construcciones Racada Sociedad Limitada, dedicada a la promoción inmobiliaria y al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. En el mismo mes se vendió otro local en Málaga por 436.000 euros a la empresa Apostando X Nuestra Tierra SL, dedicada a la promoción inmobiliaria y a la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia. También se vendió un local en Valencia por 71.120 euros a la empresa Prourbe 21 SL, dedicada a la promoción inmobiliaria y a la construcción de obras, entre otras actividades.

En junio de 2024 se vendió un local en Gijón por 53.500 euros a la empresa Insula Barataria SL, dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. En el mismo mes se vendió una parcela en Jerez de la Frontera, frente al centro comercial, por 1.807.000 euros a la empresa SPV 10 Iniciativas Inmobiliarias del Sur SL, dedicada a la promoción inmobiliaria y a los servicios de intermediación para actividades inmobiliarias.

2,46 millones por una parcela en Guadalajara

Ese mismo mes se vendió una parcela en Guadalajara por 2.459.365 euros a la empresa High Innovation Berrocales 1 SL, dedicada a la promoción inmobiliaria. También se vendió un solar en Arrecife (Las Palmas) por 300.500 euros a la empresa Quesada y Mateos Inmobiliaria SL, dedicada a la compra, venta, promoción, mantenimiento y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles o urbanos, incluyendo explotaciones hoteleras.

Durante el mismo mes de junio de 2024 se vendió una parcela en Madrid por 140.050 euros a la empresa Ares Residencial SL, dedicada a la adquisición, promoción, construcción, rehabilitación, venta o alquiler de toda clase de bienes inmuebles. A la misma empresa se le vendió otra parcela en Madrid por 26.521 euros.

También en junio de 2024 se vendieron dos solares en Inca (Islas Baleares) por 95.095 euros cada uno a la empresa Inversions Marina de Manresa SL, dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Además, se vendió un local en Utrera por 45.050 euros a la empresa Reformas, Obras y Mantenimiento Roma Sociedad Limitada, dedicada a la construcción de edificios residenciales. En junio del mismo año se vendió un local y cuatro plazas de aparcamiento en Zaragoza por 493.025 euros a la empresa Nicom 7013 SL, dedicada a la compraventa de inmuebles por cuenta propia, la promoción inmobiliaria y el alquiler no financiero de bienes inmobiliarios.

Junio de 2024 fue el mes más agitado

En septiembre de 2024 se vendió un local en Ibiza (Islas Baleares) por 126.870 euros a la empresa Invesfron SL, dedicada a la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia y a la promoción inmobiliaria. También se vendieron dos locales en San Fernando por 215.500 euros y 285.500 euros a la empresa Soter S.Coop Pequeña, dedicada a la compraventa y explotación de bienes inmobiliarios por cuenta propia, así como al alquiler de bienes o trasteros. En el mismo mes se vendieron dos locales en Madrid por valor de 195.555,55 euros y 230.555,55 euros a la empresa Anera Financial Services SL, dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.

En marzo de 2025 se vendió una finca en Tarifa por 302.500 euros a la empresa Extreme In House Tarifa SL, dedicada a actividades inmobiliarias y a la promoción de bienes raíces. En septiembre de 2025 se vendió un local en Sevilla por 431.001 euros a la empresa MREC Joaquín Costa SL, dedicada a la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, incluida la rehabilitación de edificaciones.

28 operaciones en total por valor de 17,3 millones

En marzo de 2026 se vendió un local en San Fernando por 250.099 euros a la empresa Hermanos Ramón y Emilio Rodríguez de Trujillo SL, también conocida como Hispania Servicios Inmobiliarios, una de las inmobiliarias más importantes de Cádiz. En el mismo mes también se vendió un local en Ferrol por 96.212 euros a la empresa Business Paseo de Gracia SL, dedicada a la compraventa y alquiler de bienes inmuebles rústicos y urbanos. Por último, en octubre de 2026 se vendió un terreno en Lorca por valor de 2.051.513 euros a la sociedad inmobiliaria Infagram 2021 SL.

En total, entre noviembre de 2023 y octubre de 2026 se han cerrado 28 operaciones de venta por un importe conjunto de 17.299.502,10 euros. Es decir, mientras en el discurso el Gobierno dice estar muy en contra de los fondos de inversión, en la práctica no tiene ningún problema en cerrar acuerdos con ellos, lo que demuestra una vez más su hipocresía.