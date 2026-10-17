Las hortalizas se disparan un 18,5% en un mes y las fresas ya son un 47% más caras que hace un año

Quien haya llenado la cesta de la compra de verduras frescas en las últimas semanas se habrá encontrado con una sorpresa poco agradable: las hortalizas cultivadas como los tomates, pepinos, calabacines, calabazas, berenjenas y pimientos se han encarecido un 18,5% en apenas un mes según los datos del IPC de septiembre, publicados por el INE.

Y las verduras no son las únicas que aprietan el presupuesto familiar con una subida del 17,3% con respecto al año pasado. Las fresas y otros frutos rojos cuestan ya un 47,4% más que hace un año (en el último mes, además, han subido otro 3,6%), mientras que los huevos acumulan una subida anual del 12,3%.

También los cítricos frescos acumulan un encarecimiento importante: un 15,1% anual. Eso sí, han dado cierto respiro en septiembre, con una bajada mensual del 5%.

Las hortalizas de hoja, como las lechugas o las espinacas, tampoco escapan a las subidas. Sus precios aumentaron un 6% en un solo mes y un 8% en comparación con septiembre del año pasado. En el caso de las legumbres y hortalizas frescas, el incremento mensual fue del 8,7%.

En el apartado de buenas noticias, algunos productos han bajado de precio en el último año, aunque las rebajas son bastante más discretas. El azúcar se ha abaratado un 2,9%; el café, el cacao y las infusiones, un 2,2%; la carne de porcino, un 1,6%, y la leche, un 0,3%.

El PP pide eliminar el IVA de los alimentos básicos

El Gobierno ha encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que vigile cómo se traslada el elevado coste de la energía a los precios de los alimentos. La medida forma parte del real decreto aprobado el pasado 29 de septiembre para prorrogar hasta final de año las medidas anticrisis frente al impacto de la crisis energética.

La norma encarga a la CNMC vigilar la evolución de los precios de los alimentos y analizar la competencia en toda la cadena de valor, así como su repercusión en el coste final que pagan los consumidores. El estudio prestará especial atención al encarecimiento de la energía y los fertilizantes y evaluará si las medidas económicas y fiscales adoptadas están evitando que esas subidas se trasladen al bolsillo de las familias.

Mientras tanto, el Partido Popular ha insistido en eliminar el IVA a los alimentos básicos. El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha señalado en un mensaje en redes sociales que "el descontrol del Gobierno lo sufre el poder adquisitivo de los españoles".

1/7 El INE confirma una inflación del 4,9% en septiembre y del 5% en términos armonizados. Desde que gobierna Sánchez los precios han crecido un 28%. El descontrol del Gobierno lo sufre el poder adquisitivo de los españoles. La escalada parece imparable: — Alberto Nadal (@anadalbelda) October 14, 2026

Ha recalcado que los alimentos y bebidas no alcohólicas han acumulado una subida de precio del 42% desde junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder.

Nadal ha asegurado que "algo estará haciendo mal el Gobierno de Sánchez para que los precios suban más que en el resto de Europa", tras 17 meses con una inflación en España superior a la media comunitaria, del 3,8% en septiembre.