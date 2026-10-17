España atraviesa una crisis de vivienda sin precedentes recientes, con un déficit acumulado de 750.000 inmuebles, millones de ciudadanos afectados por el encarecimiento de los precios y una generación de jóvenes que encuentra cada vez más dificultades para emanciparse. En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido renunciar a 61.700 millones de euros en préstamos europeos del programa NextGenerationEU.

Un nuevo informe del Foro Regulación Inteligente (FRI), titulado "Los 61.700 millones que no fueron casas", calcula que esta financiación habría permitido impulsar alrededor de 440.700 viviendas de alquiler asequible si se hubiese canalizado mediante fórmulas de colaboración público-privada similares a las desarrolladas por la Comunidad de Madrid. El volumen equivale al 59% del déficit residencial que estima el Banco de España y supera incluso la escasez de vivienda acumulada en las seis provincias españolas donde el problema resulta más acusado.

La dimensión de la renuncia resulta especialmente llamativa cuando se examinan las cifras del Plan de Recuperación. España tenía asignados aproximadamente 163.000 millones de euros entre transferencias no reembolsables y préstamos, pero cerrará el programa con 101.300 millones, dejando sin utilizar el 38% de los recursos inicialmente disponibles. Los 61.700 millones descartados corresponden íntegramente al capítulo de préstamos.

Conviene hacer una precisión importante: no se trata de subvenciones a fondo perdido ni de dinero que Bruselas fuese a regalar a España, sino de financiación a largo plazo que habría tenido que devolverse. No obstante, el estudio subraya que estas condiciones de crédito permitían movilizar inversiones productivas capaces de generar ingresos propios, como sucede con la construcción de vivienda destinada al alquiler. Frente a otras inversiones públicas cuya rentabilidad depende de efectos económicos indirectos, las promociones residenciales producen rentas recurrentes que pueden emplearse para amortizar la deuda.

Un déficit de 750.000 viviendas y una generación que no consigue emanciparse

La renuncia se produce, además, en un momento especialmente delicado para el mercado inmobiliario. Según los datos recogidos por el FRI a partir de las estimaciones del Banco de España, entre 2021 y 2025 se ha acumulado un déficit de unas 750.000 viviendas porque el ritmo de creación de hogares ha superado ampliamente al de la construcción. Solo durante 2025 se formaron aproximadamente 240.000 nuevos hogares, frente a unas 92.000 viviendas terminadas. Es decir, por cada inmueble nuevo que se incorporó al parque residencial aparecieron más de dos nuevos hogares.

El desequilibrio se concentra especialmente en Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga, seis provincias que reúnen el 52,5% de la escasez nacional, equivalente a unas 394.000 viviendas. Son precisamente los territorios donde la creación de empleo, la concentración de actividad económica y los movimientos migratorios incrementan la demanda residencial sin que la oferta responda con suficiente rapidez.

Las consecuencias sociales de esta insuficiencia de oferta son cada vez más visibles. El estudio recuerda que el alquiler mediano en España alcanza los 1.080 euros mensuales, por encima de los 1.048 euros correspondientes al salario mediano de los jóvenes. Dicho de otra manera, el coste de arrendar una vivienda se sitúa por encima de los ingresos salariales de referencia de buena parte de la población joven. En paralelo, apenas el 15% de los jóvenes españoles vive emancipado.

El informe considera que esta situación no puede explicarse únicamente por la evolución de los salarios o por el encarecimiento de la financiación hipotecaria, sino que tiene su origen fundamental en un problema estructural de oferta. España lleva años construyendo menos viviendas de las necesarias y la diferencia entre hogares creados e inmuebles disponibles continúa ampliándose.

El problema se agrava por las restricciones regulatorias y fiscales que dificultan la promoción inmobiliaria. El 95,7% del territorio español figura clasificado como no urbanizable y la transformación de suelo rústico en parcelas aptas para construir puede exigir entre 10 y 15 años de trámites. A ello se añade la lentitud de las licencias, que según los cálculos del Instituto Juan de Mariana recogidos en el informe genera un sobrecoste aproximado de 13.000 euros por vivienda.

La presión tributaria tampoco resulta irrelevante: las distintas administraciones recaudan alrededor de 52.200 millones de euros anuales mediante figuras fiscales vinculadas al mercado residencial, mientras que los impuestos representan aproximadamente una cuarta parte del precio final de una vivienda nueva. En estas condiciones, incrementar la construcción resulta extraordinariamente difícil, incluso cuando existe demanda suficiente y operadores privados interesados en desarrollar nuevas promociones.

El modelo madrileño del Plan Vive permitiría financiar 440.700 viviendas

Frente a este escenario, el FRI plantea un ejercicio económico basado en la experiencia del Plan Vive de la Comunidad de Madrid. El funcionamiento de este programa descansa en una fórmula de colaboración público-privada: la Administración aporta suelo de titularidad pública mediante concesiones de aproximadamente 50 años, mientras que operadores privados se encargan de financiar, construir y gestionar las viviendas.

A cambio, los inmuebles se destinan al alquiler asequible con precios limitados, que pueden situarse hasta un 40% por debajo del mercado. Una vez concluida la concesión, las viviendas revierten al patrimonio público. El programa madrileño cuenta con un objetivo de 14.000 viviendas y, según los datos recopilados en el estudio, había entregado 6.419 hasta julio de 2026. La fórmula también ha empezado a replicarse en otros territorios, entre ellos Canarias y la Comunidad Valenciana.

La investigación calcula cuánto costaría extender ese modelo a escala nacional utilizando los préstamos europeos descartados. Para ello, establece un coste de promoción de aproximadamente 200.000 euros por vivienda, excluyendo el suelo, en los mercados inmobiliarios más tensionados. La estimación parte de un coste medio de ejecución de 1.451 euros por metro cuadrado durante el segundo trimestre de 2026, al que se añade un 15% por tratarse de zonas de elevada demanda.

Sobre esa base se considera una superficie construida de 100 metros cuadrados por vivienda, equivalente a unos 70 metros cuadrados útiles más zonas comunes, garaje y trastero, así como un 20% adicional destinado a proyectos, licencias, tributos y otros costes indirectos. La cifra resulta coherente con las licitaciones del propio Plan Vive madrileño, que en 2022 contemplaban una inversión cercana a 147.000 euros por vivienda, antes del posterior encarecimiento de la construcción.

La clave del modelo reside en que los 61.700 millones de euros no tendrían que asumir por sí solos la totalidad de la inversión. El informe contempla un escenario central en el que los préstamos europeos cubren el 70% del coste de cada promoción, mientras que el 30% restante procede del capital aportado por operadores privados.

De esta manera, cada vivienda necesitaría aproximadamente 140.000 euros de financiación europea y otros 60.000 euros de inversión privada. Aplicando esta estructura, los préstamos renunciados habrían permitido financiar unas 440.700 viviendas de alquiler asequible, movilizando una inversión total próxima a los 88.000 millones de euros. Los recursos se habrían canalizado mediante instrumentos como el Instituto de Crédito Oficial, que ya ha participado en programas de financiación residencial con cargo al Plan de Recuperación.

Fuente: FRI

El estudio contempla otros tres escenarios para evaluar la sensibilidad del resultado. En el supuesto más conservador, que exige adquirir el suelo y financiar íntegramente la promoción, los 61.700 millones permitirían construir unas 205.700 viviendas, considerando un coste unitario de 300.000 euros. Si se utilizara suelo público, pero sin incorporar inversión privada adicional, el potencial ascendería a 308.500 viviendas.

Finalmente, aplicando la misma relación entre crédito comprometido y viviendas anunciadas por el propio Gobierno en su línea ICO de 2024, se alcanzarían aproximadamente 663.300 inmuebles. Este último supuesto parte del programa estatal que asignó 4.000 millones de euros en préstamos para impulsar 43.000 viviendas de alquiler social o asequible, equivalente a unos 93.000 euros de financiación por unidad.

Así, incluso los cálculos más prudentes reflejan un volumen considerable de vivienda potencialmente financiable, mientras que el escenario central permitiría cubrir casi tres quintas partes del déficit residencial nacional.

Viviendas asequibles que devolverían los préstamos con sus propios alquileres

Uno de los argumentos centrales del informe es que esta estrategia no exigiría convertir los préstamos europeos en subvenciones permanentes. En el escenario de referencia, una vivienda financiada con 140.000 euros de crédito a 30 años y un tipo de interés del 3,4% generaría una cuota mensual de aproximadamente 626 euros. Si el coste financiero aumentase hasta el 4%, la mensualidad ascendería a 675 euros.

Estas cifras pueden compararse con las rentas de las promociones del Plan Vive, que oscilan entre 465 y 815 euros en Getafe o entre 550 y 927 euros en determinadas viviendas de Torrejón de Ardoz, incluyendo algunos gastos asociados. Considerando que mantenimiento, gestión, seguros, tributos e impagos absorben alrededor del 20% de los ingresos, el informe estima que sería necesaria una renta media próxima a 780 euros mensuales para cubrir el servicio de la deuda en el escenario central.

La estructura de las concesiones también contribuiría a la viabilidad financiera del proyecto. Mientras que los préstamos se amortizarían durante 30 años, los operadores privados podrían explotar las promociones durante períodos cercanos a 50 años. De esta forma, las últimas dos décadas de concesión ofrecerían un margen adicional para remunerar la inversión privada aportada inicialmente.

El estudio sostiene que este esquema permitiría desarrollar vivienda asequible con un desembolso presupuestario limitado, concentrado fundamentalmente en la aportación de suelo público y en la asunción de determinados riesgos financieros. No obstante, la viabilidad dependería de las condiciones concretas de cada promoción, de la ocupación efectiva de los inmuebles y de la rentabilidad exigida por los inversores. El hecho de que las rentas puedan atender los pagos del préstamo no elimina por completo los riesgos de construcción, explotación o impago.

El Gobierno ya había utilizado esta fórmula, pero renuncia a ampliarla

La contradicción señalada por el FRI es que el propio Ejecutivo había identificado anteriormente las ventajas de movilizar préstamos europeos para aumentar la oferta residencial. En julio de 2024, Pedro Sánchez anunció una línea de financiación del ICO dotada con 4.000 millones de euros en préstamos y complementada con 2.000 millones en avales públicos, destinada a impulsar aproximadamente 43.000 viviendas de alquiler social o asequible durante un mínimo de 50 años.

La iniciativa formaba parte del compromiso gubernamental de incrementar el parque público en más de 180.000 viviendas. Sin embargo, los 61.700 millones de préstamos europeos ahora descartados equivalen a más de quince veces el importe de aquella línea crediticia. El informe plantea que una extensión del instrumento habría permitido financiar un parque residencial muy superior a los objetivos anunciados por el Gobierno, especialmente si se hubiera acompañado de inversión privada y de la cesión de suelo público.

Existe, además, una cuestión temporal que merece especial atención. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la renuncia a los préstamos europeos argumentando que España puede obtener financiación en los mercados en condiciones semejantes a las ofrecidas por Bruselas. Los datos recogidos en el informe muestran que la diferencia reciente de rentabilidad entre la deuda europea y la española a diez años era efectivamente reducida: un 3,325% frente a un 3,395%, respectivamente.

Sin embargo, el estudio considera que la oportunidad desaprovechada debe evaluarse tomando como referencia el conjunto del período 2021-2026. Durante los primeros años del Plan de Recuperación, los tipos de interés eran significativamente inferiores y los costes de construcción también resultaban más reducidos. Desde entonces, el encarecimiento de los materiales, la mano de obra y la financiación ha deteriorado la capacidad de inversión de cada euro movilizado.

Sin liberalizar el suelo, ni siquiera 61.700 millones bastarían

Con todo, el propio informe advierte de que disponer de financiación abundante no garantiza automáticamente la construcción de nuevas viviendas. España terminó unas 92.000 unidades residenciales durante 2025, de modo que ejecutar 440.000 inmuebles adicionales equivaldría a casi cinco años de toda la producción nacional a ese ritmo. Para desarrollar el programa durante cinco o seis años sería necesario añadir entre 75.000 y 90.000 viviendas anuales a la actividad constructiva existente, un incremento difícil de alcanzar con la disponibilidad actual de suelo finalista, los retrasos urbanísticos y la escasez de mano de obra.

El documento también reconoce que inyectar grandes cantidades de crédito en un mercado donde la oferta continúa bloqueada podría traducirse parcialmente en mayores precios del suelo y de la construcción, reduciendo el número de viviendas finalmente financiables.

Por tanto, la propuesta del FRI no consiste simplemente en sustituir una intervención pública por otra, sino en combinar financiación a largo plazo con reformas estructurales que permitan aumentar la oferta. Entre las medidas planteadas figuran la liberalización del suelo, la reducción de los plazos para otorgar licencias hasta un máximo de 30 días, la disminución de los impuestos que encarecen la vivienda nueva, el refuerzo de la seguridad jurídica de los propietarios y la eliminación de los controles de precios del alquiler.

El estudio sostiene que las restricciones regulatorias dificultan la respuesta del mercado a las necesidades residenciales y que programas como el Plan Vive pueden complementar, pero no sustituir, la actividad promotora privada. La colaboración público-privada permitiría aprovechar activos públicos existentes sin exigir que las administraciones asuman directamente toda la construcción y gestión de las promociones.

La conclusión del informe abre así un debate sobre las prioridades de la política económica española. En un país donde el déficit residencial se aproxima a las 750.000 viviendas y apenas el 15% de los jóvenes consigue emanciparse, los autores consideran que debería haberse estudiado la posibilidad de movilizar una parte mucho mayor de los préstamos europeos para financiar la construcción de vivienda asequible.

El escenario central de 440.700 inmuebles no constituye una previsión de casas que necesariamente se habrían construido, sino una estimación de la capacidad financiera potencial de un programa de gran escala. La distinción resulta importante, pero también ilustra la magnitud de los recursos que se han dejado sin movilizar.

La respuesta a la crisis residencial exige, en definitiva, facilitar que se construyan muchas más viviendas, reducir las barreras administrativas y fiscales que frenan la oferta y aprovechar fórmulas de inversión que permitan ampliar el parque disponible sin trasladar íntegramente su coste a los contribuyentes.