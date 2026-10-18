Carlos H. Quero: "En España aunque ahora quisiéramos darle a un botón y construir 1 millón de casas no se podría"

El Gobierno de Pedro Sánchez, tras ocho años en el poder, descubrió recientemente que el gran problema de los españoles es la vivienda. Con la extrema izquierda en las calles tras el desahucio de la anciana Maricarmen y con una acampada en la Puerta del Sol rememorando el 15-M, el líder del PSOE intentó capitalizar el descontento social culpando a la oposición por no aprobar en el Congreso unos decretos sobre vivienda que dinamitaban el mercado. Tras el rechazo del Parlamento y dos días de asueto donde se puso a reflexionar si adelantaba las elecciones previstas para 2027 el presidente del Ejecutivo disolvió las Cortes y fijó las generales para el próximo 29 de noviembre.

El PSOE ha tratado en estas semanas de exculparse del grave problema de vivienda que sufre España desde que Sánchez llegó al poder, pero no está consiguiendo que las elecciones del 29N traten sobre esta cuestión. Y menos cuando la que hasta el pasado viernes era su portavoz, Montse Mínguez, ha dimitido tras conocerse que su marido posee numerosas viviendas. Un contratiempo para los socialistas que ha marcado este fin de semana de precampaña en el que Sánchez ha tratado de desviar la atención con mensajes de cariño hacia su mujer, Begoña Gómez, en un acto de partido.

En el programa La Trinchera de Llamas de esRadio, el portavoz de Vivienda de Vox y diputado por Málaga en la legislatura que acaba de concluir, Carlos Hernández Quero, ha dicho que lo de Sánchez con Begoña Gómez el pasado sábado fue "lamentable" y que "todo forma parte del mismo circo al que vamos a ir asistiendo las próximas semanas".

Sobre la dimisión de Montse Mínguez ha dicho que mientras criticaba a los especuladores con la vivienda "dormía con uno" y eso ha sido lo que ha acabado con su papel de portavoz del PSOE. Carlos H. Quero ha asegurado que lo de Mínguez "es una hipocresía que ya se suma a las habituales del PSOE". "Resulta que ser socialista era tener muy poco y dar mucho y tener poco no sé, pero tener muchas joyas sí", en referencia a Zapatero, y "el soy feminista porque soy socialista", de José Luis Ábalos, con Mínguez que decía que "la v de vivienda contra la b de Buitre… yo creo que es una hipocresía, pero no estoy seguro de que sea una incongruencia o una incoherencia".

El portavoz de Vivienda de Vox ha explicado que "en verdad la política de vivienda que ha desarrollado el Gobierno estos años ha llevado precisamente a que el pequeño propietario se vea muy desprotegido, vendiendo su vivienda" y "porque quién puede hacer frente a un impago crónico o una okupación, es el que tiene muchas casas. El que tiene pocas casas no tiene ni los recursos ni el tiempo y ante problemas la saca del mercado". "¿Quién compra en la España actual que están los salarios mermados y estamos absolutamente saqueados a impuestos? Los grandes, es decir, la política que ha llevado el Gobierno hace que cada vez más pequeños propietarios quieran tener su vivienda en el mercado", ha añadido.

Carlos H. Quero ha dicho que "tanto que están hablando del rentismo y de la especulación" cuando "sólo se puede especular con lo que es escaso, con lo que es abundante no se puede especular y este Gobierno ha creado una vivienda artificialmente escasa porque hay mucha gente en la cola pidiendo casas, ha crecido mucho la población estos años, y hay muy pocas casas porque se ha impedido la producción de vivienda y, además, la regulación de los alquileres ha hecho que salga mucha vivienda del mercado". "Por tanto, el panorama ideal para pedir precios muy altos y forrarse lo ha generado la izquierda poniendo muchos potenciales inquilinos y muy pocas casas en el mercado", ha apuntado.

¿Quién tiene la culpa?

El diputado de Vox ha contado que el hecho de "que los precios estén disparados no son la causa, son la señal. El síntoma de que algo no funciona bien. La causa es que hay un desequilibro cada vez mayor entre oferta y demanda. La escasez de vivienda es una opción política". En este sentido, ha añadido que "es una opción política que no se reforme la ley del suelo; que los trámites, la burocracia y las trabas impidan la construcción de vivienda al ritmo que se necesita; las leyes sobre el alquiler que sacan vivienda del mercado y que en el mismo tiempo que se ha reducido la oferta de vivienda (400.000 casas menos que cuando empezó Pedro Sánchez) hayan entrado cinco millones de personas desde 2021 en España".

Esas personas que llegan a España "necesitan una casa" y "si hay menos casas y cada vez más personas tenemos un problema terrible que hay escasez". Carlos H. Quero ha señalado que "la consecuencia de la escasez son los altos precios y la consecuencia de los altos precios y la escasez son menos metros cuadrados por ciudadano y hacinamiento". En este sentido, el diputado de Vox ha dicho que ya no se trata de "chabolismo en la calle" sino de "chabolismo vertical" porque "cada vez hay dos o tres familias en una casa". "Los que no pueden ni pagar los precios de un piso completo, ni quieren rebajar sus estándares habitacionales a un piso compartido, se quedan para siempre en casa de sus padres. Tenemos el récord, en España el 85% de los jóvenes vive en casa de sus padres. Esta es la consecuencia, insisto, es una opción política", ha apuntado.

En cuanto a otras políticas desastrosas del Gobierno de Pedro Sánchez sobre vivienda como los decretos en los que se prohíben los desahucios cree que es "clamoroso". Ha explicado que "si tú prohíbes desahuciar a un vulnerable, todo aquel que sea potencialmente vulnerable no va a encontrar un alquiler. ¿Quién es vulnerable? Si nadie te quiere alquilar tu vida se paraliza".

"Le han puesto una diana en la cabeza a los vulnerables reales. No se puede trasladar al particular las responsabilidades que son de la administración. Para eso están los servicios sociales y la vivienda social que tiene que dar una solución a una situación puntual" porque "el propietario, que no es imbécil, cuando recupera su casa no la pone en el mercado", ha señalado el diputado de Vox que ha recordado que regular la vivienda no funciona. "Basta con haber preguntado a ChatGPT lo que ha pasado en los sitios donde se ha regulado el mercado. Lo hemos visto en Cataluña, y antes en Berlín, Estocolmo y otras ciudades de EEUU. Las mejores unidades del mercado se van, las que eran mediocres se pegan al tope. Es decir, los inquilinos y potenciales inquilinos se encuentran con menos oferta, el m2 más caro, no hay incentivos para que el propietario haga mantenimiento de su vivienda", ha dicho.

Los puntos que Vox propone para solucionar el problema de la vivienda

Carlos H. Quero ha explicado cuál es la propuesta de Vox en materia de vivienda si llega al poder tras las elecciones del 29 de noviembre. Ha dicho que la primera es el "control de fronteras y mucha gente que está actualmente en España se tiene que ir. Repatriación de los que están en situación irregular, de los que cometen delitos o tratan de imponer formas de vida o costumbres ajenas a las nuestras y aquellas personas que en su momento vinieron a contribuir, pero que están en situación de paro o servicios sociales ayudarles a que puedan regresar a sus países donde quizá encuentren las oportunidades que en España ya no hay. No hay política de vivienda sin política de fronteras".

También cree que hay que "pasar de la escasez a la abundancia y tiene que volver a haber grúas en los cielos y para eso hace falta reformar la ley del suelo, que los plazos sean más cortos, reducir burocracia y trabas para construir más rápido y más barato". Para eso hay que "reducir drásticamente los impuestos que encarecen el proceso de edificación" porque "entre un 22% y un 32% del precio final de la vivienda son impuestos".

Sin embargo, ha dejado claro que "no podemos hacernos trampas al solitario" ya que "en España aunque ahora quisiéramos darle a un botón y construir 1 millón de casas no se podría, la red eléctrica no lo permite". En este sentido, ha contado que "en Málaga hay 25.000 viviendas bloqueadas porque la red eléctrica no tiene ni la capacidad ni la potencia". Tampoco el tejido empresarial de la vivienda en España después de década y media de estigmatización por parte de los poderes públicos se va a atrever a ponerse en condiciones de hacer 1.000.000 de casas como propone el PP por eso nosotros hablamos de que no solamente hay que aumentar la oferta en el mercado libre sino también contener demanda".

"La oferta se aumenta también con la vivienda de protección oficial", ha dicho Carlos H. Quero que ha anunciado que si gobiernan van a "derogar todas las regulaciones y todo el intervencionismo de estos años" y "perseguir la ocupación y la inquiocupación" a la que le añadirán la "estafa como delito agravado". Además, pretenden "fortalecer la demanda de las familias españolas" porque "está muy precarizada la clase media". Sobre esta cuestión ha prometido que recuperarán "figuras como la deducción por inversión en vivienda habitual que desapareció en 2013 y había permitido a muchos ser propietarios. Ser propietario es ser libre, autónomo y no depender de poderes públicos". También quieren "bajar impuestos a la primera vivienda habitual. ¿Cuál es el fundamento moral de pagar impuestos? Vox plantea una rebaja fiscal drástica, es dar la vuelta por completo al paradigma fiscal en España".

La campaña del PSOE y la acampada de Sol

El diputado de Vox ha asegurado que al PSOE la campaña sobre vivienda "le está saliendo un poco rana" y con lo de Mínguez le ha salido "el tiro por la culata". "Se han decidido centrar en vivienda, pero resulta que su portavoz es la mayor tenedora de España, luego resulta que otro diputado suyo tiene un bufete de abogados especializado en desahucios y que casualmente eso se le olvidó ponerlo en su declaración en el Congreso… Yo creo que la gente puede recordar que en el año 2018 el problema que había con la vivienda no era el problema que tenemos ahora. Es que en 10 años lo que antes costaba un piso completo cuesta una habitación. Hay zonas de España donde se ha doblado el precio y los sueldos están estancados. No le va a salir bien porque el Gobierno es el principal responsable de la situación que tenemos en España con la vivienda", ha asegurado.

Otro de los asuntos que ha comentado Carlos H. Quero en esRadio es la situación de la Puerta del Sol de Madrid con la acampada que lleva ya casi un mes. Cree que "no hay que hablar de ellos" y que están a punto de irse porque ahora "viene el frío y la lluvia". Sin embargo, ha propuesto que hay que hablarles "como adultos" porque las políticas que defienden son las que les han llevado allí. También cree que "hay que levantarlo" porque "no puede ser que te multen por jugar a las palas en la playa y puedas montar una ciudad paralela con niveles de insalubridad del siglo XIII sin que nadie haga nada.