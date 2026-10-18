La única verdad que ha dicho Pedro Sánchez sobre las pensiones

España es el país más generoso de la UE con sus pensionistas. Tanto en términos individuales (relación entre la pensión media y el salario medio o relación entre la primera pensión y el último salario), como colectivos (peso de las promesas en pensiones en relación al PIB: la llamada deuda implícita). Como en esto hay miles de estadísticas, siempre puede haber alguna cifra en la que otro país nos supere (ejemplo, el gasto bruto sobre el PIB, que aquí sigue algo por debajo porque todavía no ha llegado el punto culminante del envejecimiento y porque no hacemos la cuenta completa, teniendo en cuenta el neto tras los impuestos). Pero el titular no cambia: competimos con Italia, Francia o Grecia por el sistema más generoso; y si miramos todas las variables, creo que la mayoría coincidiría en que somos los primeros.

¿Esto es malo? Para la mayoría de los españoles, es evidente que no. De hecho, la discusión nunca se centra en estos términos de justicia sino en los de posibilidad (solvencia). Ahí es donde Pedro Sánchez y el PSOE intentarán llevar el debate de la próxima campaña, defendiendo que es perfectamente posible (sostenible) mantener las pensiones y que los que generan dudas sobre el sistema sólo podrán resolver esas dudas tocando lo que nadie tocó hasta ahora. Y es una muy buena palanca electoral. Porque se sostiene sobre varias evidencias.

La primera es que esas pensiones tan generosas han sido sostenibles si miramos hacia el pasado. Esto no es discutible: nunca se han dejado de pagar las pensiones. Y cuando ha habido ajustes (2010, Zapatero; y 2012, Rajoy) han sido mínimos e incluso se han revertido en los años subsiguientes.

Pero es que, además, nada apunta a que vayan a dejar de serlo en el futuro cercano. ¿Van a seguir pagándose las pensiones? ¿Van a seguir revalorizándose con el IPC? Resulta complicado responder de forma negativa a alguna de las dos preguntas si pensamos en cualquier escenario que llegue a 2030-32.

Es verdad que el argumento sobre las pensiones pasadas encierra una pequeña (bueno, no tan pequeña) trampa: y es que no explica que para seguir pagando las pensiones se han tenido que ir ajustando las reglas de forma constante (más edad de jubilación, más años para el cálculo de la base, etc.) para reducir el coste. Es decir, las hacemos sostenibles recortando promesas pasadas. Pero incluso eso es un argumento menor, porque las pensiones en España siguen siendo más que razonables incluso con este sustancial endurecimiento en las reglas de cobro.

También es verdad que a los griegos, cuando les recortaron un 30-40% las pensiones también les había dicho que nunca lo harían: simplemente, se quedaron sin dinero en la caja. Pero, en realidad, lo más discutible de las acusaciones de Sánchez es lo que tiene que ver con PP y VOX, cuando desliza que estos partidos están deseando llegar al poder para recortar las prestaciones. Puede ser lógico que use el argumento en los debates electorales, pero es una mentira evidente: lo último que quieren populares y voxeros es tocar las pensiones.

Sostenibilidad

Lo que nos debería llamar la atención no es que Sánchez mienta. Este sábado comentábamos todas las trampas relacionadas con la hucha, la otra bandera electoral del PSOE para las próximas semanas. Lo llamativo es que diga la verdad: y sí, las pensiones son sostenibles y posiblemente lo seguirán siendo (por cierto, por si alguien busca en mi archivo, puede que yo mismo haya dicho lo contrario; me ha costado interiorizar lo obvio).

Lo relevante no es esto. Porque la clave no es si podemos pagar las pensiones, sino ¿a cambio de qué? Y es un dilema muy fácil de resolver. Sólo hay dos respuestas:

A cambio de (muchos) más impuestos

A cambio de recortes en otras partidas

Desde la reforma de 2023, que implantó tres nuevos tributos (el MEI, la Cuota de Solidaridad y la subida de las bases máximas) que tienen impacto directo en los costes laborales y los sueldos netos; hasta las protestas sobre la falta de política pública de vivienda, las infraestructuras o las líneas de espera; buena parte de los problemas que articularán la campaña electoral pueden unirse con el mismo hilo: el de las preferencias presupuestarias que nos hemos dado en los últimos 20-25 años. Esas preferencias tienen dos grandes ganadores: los pensionistas y los poseedores de deuda pública española.

Nuestros políticos han debido hacer frente a una doble pregunta:

¿Recortar las pensiones para aliviar algo la carga impositiva o para no recortar otras partidas? ¿Recortar algo este año para evitar seguir cavando el hoyo de la deuda del futuro?

La respuesta ha sido evidente para las dos preguntas. Miremos los Presupuestos Generales del Estado y la evolución de las tablas de ingresos y gastos que componen estas cuentas: la dirección siempre ha sido la misma, (1) proteger a los receptores de rentas públicas (sobre todo a los jubilados, pero también a funcionarios o receptores de otros subsidios) a costa de la actividad productiva o de otras políticas de gasto y (2) retrasar las malas noticias todo lo posible.

Por supuesto, el blanco o negro tampoco ayuda. Cuando se habla de pensiones a veces parece que la decisión está entre no tocar un céntimo o cerrar la Seguridad Social. Las propuestas gradualistas (por ejemplo, que las pensiones suban 5 décimas menos que la inflación durante una década, lo que daría un acumulado de un 5% menos de poder adquisitivo en 10 años) ni se plantean porque en la discusión pública-política se asocia casi a dejarles sin nada.

También se apela mucho al clásico "esto se arregla con empleo y productividad", que es como no decir nada. Sí, es cierto que un país que creciese y lo hiciese alrededor de actividades de alto valor añadido tendría más fácil esos ajustes. Pero no lo es menos que la disyuntiva (el coste de oportunidad) seguiría ahí.

Un debate realista

Las dos preguntas que planteamos antes nos llevan, al menos, a un debate más realista. Hacia el pasado, este realismo debería llevarnos a admitir que esas preferencias políticas no nacieron de los partidos de forma espontánea, sino que fueron en parte la respuesta más obvia a lo que demandaba el votante medio.

Hacia el futuro, quizás más importante, ¿cuánto aguantaremos? Es decir, cuántos más recursos se dirigirán al sistema de pensiones en detrimento de las dos alternativas (impuestos y otras partidas de gasto). Y volvemos al inicio: ¿son sostenibles las pensiones? Sí, siempre que estemos dispuestos a pagarlas. Ahora mismo:

El Estado español recauda el 43-44% del PIB (más 2-3 puntos de déficit, que habrá que pagar en algún momento y que añade peso al coste anual en intereses de la deuda);

el gasto total en pensiones contributivas y clases pasivas está en el 13% del PIB;

si añadimos otras prestaciones de la Seguridad Social, nos vamos al 15%;

y a esto hay que sumarle un 2,4% de intereses de la deuda (y subiendo).

¿Sostenibles? Podrían, incluso, duplicarse.