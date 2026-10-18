El FMI alerta del riesgo de la deuda: más intereses y menos margen para afrontar futuras crisis

La deuda pública y la necesidad de ajustar las cuentas públicas es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los gobiernos. Así lo denuncia el FMI, que ha instado a los gobiernos a poner en marcha reformas para consolidar sus cuentas públicas ante el aumento de la deuda y el encarecimiento de la financiación. De este modo, el organismo advierte de que aplazar las medidas necesarias para estabilizar las finanzas públicas puede obligar a aplicar ajustes más severos en el futuro y reducir el margen de actuación ante nuevas crisis económicas.

Concretamente, en una reciente publicación, el FMI señala que el incremento de los costes de endeudamiento coincide con unos niveles elevados de deuda pública y con nuevas necesidades de gasto en ámbitos como la defensa, la transición energética y la atención a una población cada vez más envejecida. Así, explica que esta combinación amenaza con aumentar la presión sobre los presupuestos nacionales.

El coste de los intereses seguirá creciendo

Según las proyecciones recogidas por el organismo internacional, el gasto medio efectivo en intereses de la deuda pública pasará del 2,1% en 2021 al 3,7% en 2031. Precisamente, el FMI detalla que este aumento se producirá en un contexto en el que también crecerá el volumen de deuda, lo que elevará la cantidad de recursos públicos destinada a pagarla.

Concretamente, EEUU ofrece un ejemplo de esta tendencia: las previsiones apuntan a que el coste de los intereses de su deuda aumentará desde el 2,8% del PIB registrado antes de la pandemia de covid-19 hasta el 5,7% del PIB en 2031. Según el FMI, esta última cifra equivaldría al gasto previsto para la Seguridad Social estadounidense.

Por ello, el organismo considera que el encarecimiento de la financiación hace más urgente la consolidación fiscal. Al respecto, el FMI señala que una mayor proporción de los ingresos públicos destinada a pagar intereses deja menos recursos disponibles para otras políticas y dificulta la capacidad de los gobiernos para responder a situaciones imprevistas.

Y es que la evolución de los mercados de deuda ya refleja una presión creciente sobre los costes de financiación. Lo cierto es que, entre febrero y septiembre, el rendimiento medio de los bonos a diez años de los países del G7 aumentó más de un punto porcentual, hasta alcanzar niveles que no se veían desde hacía casi dos décadas. A esta evolución se suma la trayectoria prevista para el endeudamiento global: las proyecciones del FMI apuntan a que la deuda pública mundial superará el 100% del PIB en 2030, un nivel que no se registraba desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El incremento de los intereses coincide, además, con la necesidad de financiar nuevas prioridades presupuestarias. En consecuencia, el organismo sostiene que los gobiernos deben atender las necesidades de defensa, afrontar las inversiones vinculadas a la transición energética y responder al envejecimiento de la población. De hecho, al mismo tiempo, un mayor endeudamiento reduce su capacidad para absorber nuevas perturbaciones económicas.

Con todo, el FMI advierte de que las tensiones geopolíticas y los conflictos bélicos pueden generar episodios de inestabilidad que exijan recursos adicionales. Precisamente, con unas cuentas públicas más comprometidas por el pago de intereses, los Estados disponen de menos margen para reaccionar ante estas circunstancias.

Por otra parte, el organismo reclama a los gobiernos que mejoren sus saldos primarios —compuestos por la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos antes de contabilizar los intereses de la deuda—. De este modo, considera que, para estabilizar el endeudamiento, sería necesario reforzar estas cuentas y respaldar las medidas con planes fiscales creíbles.

Sin embargo, las previsiones para 2026 apuntan en la dirección contraria: el déficit primario mundial se situará en torno al 3,3% del PIB, mientras que, según los cálculos del FMI, sería necesario reducirlo aproximadamente al 2,6% para estabilizar la relación entre la deuda mundial y el PIB durante ese año. Esta diferencia refleja la distancia entre la evolución prevista de las cuentas públicas y el ajuste que el organismo considera necesario para contener el endeudamiento.

Ahora bien, el problema se agrava por la estructura de vencimientos de la deuda. Lo cierto es que las economías avanzadas han recurrido a plazos más cortos para refinanciar parte de sus obligaciones, lo que aumenta la rapidez con la que las variaciones de los tipos de interés pueden trasladarse al coste de financiación del Estado. De esta forma, el FMI explica que, debido a que cuando una mayor proporción de la deuda debe renovarse en un periodo reducido, las nuevas condiciones del mercado afectan antes a los pagos de intereses, un endeudamiento elevado y unos vencimientos más cortos pueden complicar la tarea de los bancos centrales para recuperar la estabilidad de precios y aumentar el coste de esa política para las finanzas públicas.

Así las cosas, ante este escenario, el organismo pide a los gobiernos que adopten medidas concretas y las acompañen de planes creíbles a medio plazo basados en supuestos realistas. El objetivo es encauzar la deuda hacia una trayectoria sostenible, contener los costes de financiación y limitar los efectos que los desequilibrios de un país pueden trasladar al resto de las economías.

Concretamente, las recomendaciones varían según la situación de cada grupo de países. En este sentido, para las economías emergentes, el FMI plantea reducir las vulnerabilidades fiscales y mejorar la gestión de la deuda. Por su parte, en los países de menores ingresos, señala la necesidad de reforzar los sistemas tributarios y aumentar la eficiencia del gasto público, con el fin de preservar las partidas consideradas prioritarias.

De hecho, el organismo insiste en que el momento de aplicar las reformas es relevante: retrasar la consolidación puede aumentar la carga de intereses, agravar las vulnerabilidades de las cuentas públicas y reducir las opciones disponibles para responder a futuras dificultades económicas. En este sentido, la advertencia del FMI es que, si los gobiernos esperan demasiado para corregir sus desequilibrios, tendrán que aplicar un ajuste mayor para estabilizar la deuda. Así, el aumento de los costes de financiación podría hacer que esas medidas resultasen más difíciles de asumir para las economías afectadas.

El caos financiero de España

En el caso de España, el informe del FMI muestra cómo se ha deteriorado la situación económica en los últimos años y las debilidades de nuestro país. Así lo explica el economista y presidente de la consultora Freemarket, Lorenzo Bernaldo de Quirós, que ha querido destacar la preocupante realidad económica que refleja el FMI, la cual se aleja mucho de la retórica que pretende imponer el Ejecutivo. De hecho, el economista subraya que "el FMI acaba de dinamitar la narrativa del "cohete económico" español", pues que "detrás del titular del PIB se esconde una dura advertencia: un modelo agotado, dopado con deuda e inmigración, e incapaz de generar riqueza real".

Así, incide en que el PIB español no crece porque haya aumentado la riqueza, sino por el incremento poblacional y el consecuente crecimiento del consumo agregado. En este sentido, explica además que esta evolución esconde un "empobrecimiento silencioso" que se refleja en cómo ha caído la renta per cápita en nuestro país. "España es el campeón europeo en perder el tren del valor añadido. Mientras el Gobierno presume de cifras agregadas, el PIB por habitante sigue congelado frente a nuestros socios europeos", asevera.

1/10 Que la propaganda no te tape la vista. El FMI acaba de dinamitar la narrativa del "cohete económico" español.

Detrás del titular del PIB se esconde una dura advertencia: un modelo agotado, dopado con deuda e inmigración, e incapaz de generar riqueza real. — L.Bernaldo de Quirós (@BernaldoDQuiros) October 13, 2026

De este modo, el economista destaca que "el FMI avisa sin rodeos: el gasto en pensiones es insostenible y la deuda roza el 100% del PIB". Asimismo, subraya que, de acuerdo con el organismo, "sostener la caja pública a base de sablazos fiscales sobre los trabajadores mientras la masa de gasto rígida se dispara no es gestión, es un esquema Ponzi institucional".

Por otra parte, Bernaldo de Quirós también destaca que el organismo está alertando del paro acumulado en España —que duplica la media de la zona euro— y de la ineficacia de los "parches regulatorios" del Gobierno. Al mismo tiempo, recuerda que el FMI también destaca la parálisis del mercado inmobiliario: "la falta de suelo, la hiperregulación y la inseguridad jurídica han destruido la oferta", lo que ha provocado "una generación entera expulsada de la propiedad y asfixiada por alquileres desbocados".

En este contexto, siguiendo las explicaciones del economista, "el FMI prevé que la inflación en España se mantenga alta", lo que lastrará aún más el poder adquisitivo de los españoles. "El Estado hace caja récord recaudando IVA e IRPF por la propia inflación, mientras las familias pierden margen de ahorro mes a mí", recuerda también el economista", que subraya, por otra parte, cómo la inversión privada real está estancada.

En consecuencia, el economista sentencia que "el informe del FMI deja claro que España no tiene un "milagro económico", tiene un espejismo". Así, destaca que este espejismo se sostiene sobre los pilares de la crecimiento por volumen de población, una inflación que devora el ahorro, una peor tasa de paro de la eurozona y un Estado sobreendeudado y sin margen.