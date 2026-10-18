Un estudio revela el verdadero impacto de la inmigración en la vivienda

Un reciente estudio sobre cómo afecta la inmigración a los precios de la vivienda en España, publicado hace aproximadamente un mes en SERIEs, la revista de la Asociación Española de Economía (Springer), y cuyo autor es Joan Monràs, ha analizado de qué manera varían los precios de la vivienda ante las dos grandes oleadas migratorias que ha vivido nuestro país: la de 1998 a 2008 y la de 2016 a 2024.

El estudio se basa en microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del INE desde 2006. Para describir la evolución de la inmigración utiliza también datos de la EPA, del Censo, del INE y del Banco Mundial.

Por otro lado, el trabajo distingue tres perfiles de hogares:

Nativos , con una edad media de 53,6 años, una renta media anual de 25.200 euros y un 6,7% que vive de alquiler.

, con una edad media de 53,6 años, una renta media anual de 25.200 euros y un 6,7% que vive de alquiler. Inmigrantes de la Unión Europea , con una edad media de 44,3 años, una renta media anual de 24.960 euros y un 50,8% que vive de alquiler.

, con una edad media de 44,3 años, una renta media anual de 24.960 euros y un 50,8% que vive de alquiler. Inmigrantes de fuera de la Unión Europea, con una edad media de 39,9 años, una renta media anual de 20.585 euros y un 67,5% que vive de alquiler.

Subidas de precios del 11% y del 5,6%

Según las estimaciones del modelo del autor, la oleada migratoria de 1998 a 2008 habría provocado una subida de los precios de la vivienda de alrededor del 11%, mientras que la de 2016 a 2024 habría supuesto un alza del 5,6%. Por su parte, la producción del sector de la vivienda habría crecido un 6,1% en la primera oleada y un 3,2% en la segunda.

Si observamos el número de extranjeros que había en España entre 1998 y 2008 (según el INE), veremos que se pasó de 637.085 a 5.268.762, un aumento del 727% en términos porcentuales y de 4.631.677 personas en términos absolutos. Por su parte, en 2016 había en España 6.123.769 personas nacidas en el extranjero, frente a las 8.838.234 de 2024, lo que supone un aumento de 2.714.465 personas en términos absolutos y del 44,3% en términos porcentuales.

"Encarece el acceso al alquiler para los jóvenes y hogares nativos no propietarios"

En un artículo escrito por el propio autor en el blog de divulgación económica Coste de Oportunidad (aquí se puede leer), Joan Monràs explica que "estos hallazgos señalan que la vivienda constituye el principal cuello de botella distributivo y macroeconómico ante procesos migratorios intensos. Dado que la oferta de suelo e inmuebles es rígida en el corto y medio plazo, una mayor demanda de alquiler termina trasladándose inevitablemente a un incremento acusado de los precios de arrendamiento. Ello no solo reduce la capacidad de renta disponible de las familias inmigrantes, sino que también encarece el acceso al alquiler para los jóvenes y hogares nativos no propietarios".

Así pues, tanto la oleada migratoria de 1998 a 2008, que elevó la población extranjera en 4,63 millones de personas, como la más reciente, con 2,71 millones de personas más entre 2016 y 2024, habrían provocado sendos incrementos en el precio de la vivienda, mientras que la oferta del sector creció a un ritmo menor que los precios. De manera que una mayor o menor presencia de inmigrantes en España acaba afectando, de una forma u otra, a los precios de la vivienda.