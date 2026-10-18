Estos son los 15 municipios más caros de España para comprar vivienda

15 / 15

Formentera

Formentera es la más pequeña y meridional de las Islas Baleares, en pleno mar Mediterráneo, justo al sur de Ibiza. Al no tener aeropuerto, se llega únicamente en barco. Cuenta con 11.690 habitantes (2025) y el precio de la vivienda es de 10.332 €/ m², situándose en el primer puesto de la lista.