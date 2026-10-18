Estos son los 15 municipios más caros de España para comprar vivienda
El precio de la vivienda en España se situó en los 2.465 euros por metro cuadrado el pasado mes de septiembre de 2026, lo que supone un repunte del 0,14% respecto a agosto. Si se echa la vista atrás, la presión en el mercado de la vivienda continua con un ascenso de los precios de 0,45% más que en junio y un incremento del 2,12% si lo comparamos con septiembre del año pasado.
Alcúdia
Alcúdia es un municipio de las Islas Baleares situado en la parte septentrional de Mallorca. Tiene 22.459 habitantes (2025) y el precio de la vivienda es de 5.078 €/m².
Pollença
Pollença es una localidad situada en el extremo septentrional de la comarca de la Sierra de Tramontana, en Mallorca. Tiene 17.801 habitantes (2025) y el precio de la vivienda es de 5.324 €/m².
Sitges
Sitges es una ciudad costera de Cataluña, al sudoeste de Barcelona, rodeada del montañoso parque natural del Garraf. Tiene con 32.690 habitantes (2025) y el precio de la vivienda es de 5.367 €/m².
Benahavís
Situado en el sur de la Serranía de Ronda, Benahavís es el pueblo más montañoso de la Costa del Sol Occidental, en la provincia de Málaga. Tiene con 9.765 habitantes (2025) y el precio de la vivienda es de 5.479€/m².
Santanyí
Santanyí es un municipio del sureste de la isla de Mallorca, en las Islas Baleares. Reúne 12.928 habitantes (2025) y el precio de la vivienda es de 5.621€/m².
Santa Maria del Camí
Santa Maria del Camí es un municipio situado en la isla de Mallorca, en el corazón de la comarca de Es Raiguer. Reúne 7.768 habitantes (2025) y el precio de la vivienda es de 5.763€/m².
Marbella
Marbella es una ciudad de la Costa del Sol española. Reúne 160.478 habitantes (2025) y el precio de la vivienda es de 6.024€/m².
Soller
Soller es un municipio de la comunidad autónoma de Islas Baleares, situado en la costa noroeste de la comarca de la Sierra de Tramontana, Mallorca. Cuenta con 13.996 habitantes (2025) y el precio de la vivienda es de 6.166€/m².
Zarautz
Zarautz es una localidad situada en la parte oriental de la comarca de Urola Costa, en la provincia de Guipúzcoa. Cuenta con 23.467 habitantes (2025) y el precio de la vivienda es de 6.302€/m².
Ibiza
Ibiza es una ciudad y capital de una de las islas que conforman las Islas Baleares. Registra 54.628 habitantes (2025) y el precio de la vivienda es de 7.445 €/ m².
Calvia
Calvia es un municipio de las Islas Baleares situado en la parte occidental de la isla de Mallorca. Cuenta con 54.082 habitantes (2025) y el precio de la vivienda es de 7.526 €/m².
Sant Josep de sa Talaia
Sant Josep de sa Talaia es un pueblo de las Islas Baleares en el oeste de Ibiza. Reúne 30.702 habitantes (2025) y el precio de la vivienda es de 7.879€/m².
Andratx
Andratx es un municipio situado en el suroeste de la isla de Mallorca, perteneciente a la comarca de la Sierra de Tramontana. Reúne 12.424 habitantes (2025) y el precio de la vivienda es de 8.543€/m².
Santa Eulàlia Des Riu
Santa Eulàlia Des Riu es un municipio y localidad española de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, ubicado en la isla de Ibiza. Reúne 42.479 habitantes (2025) y el precio de la vivienda es de 9.027€/m².
Formentera
Formentera es la más pequeña y meridional de las Islas Baleares, en pleno mar Mediterráneo, justo al sur de Ibiza. Al no tener aeropuerto, se llega únicamente en barco. Cuenta con 11.690 habitantes (2025) y el precio de la vivienda es de 10.332 €/ m², situándose en el primer puesto de la lista.