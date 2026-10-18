Sánchez deja en el limbo las 17.000 fincas rústicas que prometió movilizar para revitalizar el campo

El sector agrario español vive una difícil situación que se ve agravada, además, por la creciente falta de interés por parte de las nuevas generaciones de centrar su actividad laboral en el sector primario. Por ello, es importante que desde la política se lleven a cabo iniciativas que ayuden a revitalizar las zonas rurales, sobre todo ante la despoblación que sufren muchas de ellas.

En este sentido, hace nueve meses el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que movilizaría unas 17.000 fincas rústicas del Estado para facilitar el acceso a la tierra a los jóvenes. Sin embargo, como ocurre con todos los anuncios del Ejecutivo, esta iniciativa ha quedado en nada. Así lo denuncian desde Cocampo, en cuyo informe Antes de movilizar la tierra —que acaba de ser publicado— se subraya que existe un problema muy grave con los registros de las fincas, lo que dificulta su identificación y su aprovechamiento.

El problema del registro

El pasado mes de enero, Pedro Sánchez anunció que el Gobierno analizaría unas 17.000 fincas rústicas del Estado para determinar su aptitud agraria. Así, el Ejecutivo se comprometió también a poner estas tierras a disposición de diferentes grupos preferentes, como los jóvenes, las mujeres y los nuevos profesionales. Del mismo modo, el Gobierno también anunció la puesta en marcha de Tierra Joven, una plataforma que, según el anuncio, se pondría en marcha de manera inmediata para facilitar el acceso a la tierra y favorecer el relevo generacional.

Sin embargo, nueve meses después estas iniciativas siguen sin materializarse. Así lo denuncia Cocampo, que analiza los problemas del sector y, concretamente, denuncia la incapacidad del Gobierno para movilizar las miles de fincas rústicas que prometió Sánchez.

En este sentido, el fundador y CEO de Cocampo, Regino Coca, explica en declaraciones a Libre Mercado que, sobre todo durante los dos últimos años, el sector agrícola y ganadero ha expresado el malestar que existe por la falta de rentabilidad. Ahora bien, de acuerdo con el representante de la organización, el problema fundamental del sector agrario reside en la falta de relevo generacional. De esta forma, subraya que el 41% de los ganaderos son mayores de 65 años.

Así las cosas, Coca incide en que, en su anuncio, Sánchez detalló que el Gobierno "analizaría" 17.000 fincas para entregarlas a "nuevos colectivos, como mujeres o jóvenes". Al respecto, lamentó que, en este contexto, "teníamos los problemas del sector, el anuncio, unas palabras muy medidas del presidente y, además, a ello se le sumaba el anuncio de que crearían el portal Tierra Joven, donde se publicaría información sobre estas tierras y se pondrían a disposición de los interesados estas fincas".

Pero, tras un análisis en profundidad de este anuncio, en Cocampo comprobaron que esta cartera de tierras para ganaderos y agricultores no era apta para su aprovechamiento debido a su tamaño y a su localización, sumado a la falta de rentabilidad y al escaso relevo generacional.

En cualquier caso, lo cierto es que, de acuerdo con el representante de la organización, tal y como ponen de manifiesto en este nuevo informe, uno de los principales obstáculos que impiden el relevo generacional en el campo se deriva de la falta de coordinación entre el registro de la propiedad y el catastro. De este modo, incide en que en España existen dos instituciones que sirven para registrar las propiedades, lo cual consideran que no es óptimo porque no permite registrar correctamente la tierra disponible. De hecho, denuncia que el anuncio del Gobierno fue realizado antes de tener identificada la cartera de fincas que se movilizaría.

Con todo, el CEO de Cocampo explica que, mientras el registro de la propiedad indica quién tiene el título de propiedad de cada finca, el catastro contiene información de carácter fiscal y sobre las dimensiones y localización de las tierras. Así, subraya que estas dos instituciones no se coordinan, a pesar incluso de que existe una ley del año 2015 en la que se indicaba que debía impulsarse dicha coordinación.

En este sentido, destaca que, como consecuencia de esta falta de coordinación, muchas personas que heredan estas fincas no son capaces de saber cuáles son ni dónde se localizan, lo que lleva a su pérdida progresiva. De hecho, destaca que en España existen 15 millones de hectáreas de tierra abandonada que no se incluían en las herencias, además, porque gracias a ello se evitaba el pago de los correspondientes impuestos —un problema que afecta a la escasa limpieza del campo y, por ello, a la propagación de los incendios—.

Otro fracaso del Gobierno

En consecuencia, la iniciativa del Gobierno no sólo no tendrá un limitado impacto, sino que aún no se ha materializado y, de hecho, no se conocen nuevos detalles. De este modo, Coca denuncia que la cartera de fincas sigue en elaboración y que lo que falta es la referencia catastral de las mismas. "Ninguna de las 15.000 fincas tiene la referencia catastral", destaca, subrayando que, no obstante, "esta referencia sí salía cuando se publicaron en el BOE". Además, explica que el Gobierno no ha detallado tampoco cuál será el mecanismo de entrega de estas propiedades.

Por tanto, el CEO de Cocampo resume que, en este sentido, el sector encuentra tres problemas principales. Primero, una promesa que, según se han conocido más detalles, ha demostrado no ser la idónea para "curar el mal" del campo. Segundo, que existe un problema legal de base, puesto que la mencionada ley del año 2015 no ha tenido impacto y no ha logrado lo que buscaba. Tercero, que el Gobierno anuncia como soluciones portales —como Tierra Joven o, en el caso de la vivienda, Casa 47— cuyos servicios ya prestan empresas privadas.