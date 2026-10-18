Se disparan las muertes laborales en el campo con un 23% más que hace un año

El campo español es el sector donde más han aumentado porcentualmente los accidentes mortales durante la jornada laboral entre enero y agosto de 2026. En total, 49 trabajadores han perdido la vida, 43 de ellos en su puesto de trabajo y seis, en accidentes in itinere, es decir, durante los desplazamientos hacia o desde su puesto de trabajo, según los datos provisionales que acaba de hacer públicos el Ministerio de Trabajo.

Los fallecidos durante la jornada laboral han aumentado un 22,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. La construcción subió un 8,1% (120 fallecidos), mientras que la industria redujo las muertes un 15,5% (60 fallecidos). Los servicios, que concentran el mayor número de fallecidos por el volumen y la variedad de actividades, registraron 182 muertes, apenas una más que en 2025.

Así, aunque el número absoluto de víctimas mortales sigue siendo mayor en los servicios y la construcción, es el campo el que experimenta el deterioro más acusado. Aunque la estadística no lo detalla, hay un elemento que se repite en numerosos sucesos mortales: los accidentes con tractores. Vuelcos, atropellos y trabajadores atrapados bajo estos vehículos aparecen una y otra vez en las informaciones difundidas desde distintas provincias españolas.

Según la información del Ministerio de Trabajo, las principales causas de los accidentes mortales en todos los sectores fueron los infartos y derrames cerebrales, con 170 fallecidos; los golpes provocados por la caída de un trabajador, con 67; y los aplastamientos o amputaciones, que dejaron 64 víctimas mortales.

En el caso del campo, los principales sucesos registrados en los medios de comunicación muestran que la mayoría de los decesos están relacionados con el manejo de tractores. En algunos casos, el vehículo vuelca y el conductor queda atrapado debajo. En otros, cae por un desnivel, atropella a un trabajador o provoca un aplastamiento. También se han publicado casos de trabajadores golpeados o que sufrieron una caída mientras utilizaban esta maquinaria.