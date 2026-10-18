Proponen una "huelga" de clientes en Mercadona para bajar los precios

La inflación no da tregua en España. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó hace unos días que el IPC cerró septiembre con una subida vertiginosa del 4,9%. Este incremento de casi un 5% se suma a lo que los ciudadanos llevan acumulado desde que se desatara la tormenta inflacionista en el año 2021, aunque desde el Gobierno identificaron las primeras señales de las subidas de precios como un "fenómeno transitorio". Ahora, llevamos cinco años de empobrecimiento acumulado.

Por tanto, llenar el carro de la compra se ha vuelto prohibitivo en nuestro país. Y para solucionar este problema, la última ocurrencia es declarar una huelga de consumidores, pero solo en las grandes superficies. Es decir, no ir a comprar a sus locales.

La idea viene de Justicia Alimentaria y la han publicado en el Salto Diario con el titular: "¿Ha llegado el momento de hacer una huelga de compra en los grandes supermercados?". Así, los precios suben, las familias sufren y la solución es dejar de comprar durante una semana en las grandes cadenas. Es decir, una semana sin Mercadona, sin Carrefour, sin Lidl y sin acudir a esos establecimientos en los que millones de españoles hacen la compra cada día. Además, su plan es que esos mismos consumidores hagan la compra en los mercados municipales, en las tiendas de barrio, a las cooperativas o directamente al productor.

Ante esto cabe preguntarse: ¿de verdad hace falta una campaña para descubrir que podemos comprar en otros establecimientos? ¿Y qué pasa con quien vive lejos de un mercado municipal, trabaja todo el día o necesita hacer la compra semanal en un solo sitio o necesita comprar los domingos o los festivos cuando abren estos grandes establecimientos? A continuación, algunos argumentos de Justicia Alimentaria para defender esta huelga:

No podemos hacer otra cosa que buscar ofertas o cambiar unos alimentos por otros. Comemos lo que podemos pagar.

El derecho a la alimentación en nuestro país igual que el de la vivienda ha sido conculcado, privatizado y convertido en mercancía.

Piden una cesta estable de alimentos básicos y saludables que pueda encontrarse a precios justos y asequibles, y que recaiga sobre los márgenes. También piden supermercados públicos.

El mensaje político de este artículo está clarísimo: las grandes cadenas ganan demasiado dinero, un argumento que no solo usa Justicia Alimentaria. Por ejemplo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya planteó un impuesto especial a las grandes superficies como penalización y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, arremete constantemente contra Mercadona y Juan Roig.

Eso sí, Belarra debería saber que entre todas las cadenas que hay, los clientes han elegido a Mercadona por encima del resto siguiendo sus propios criterios. No los de Podemos. Así, mientras se invita a los ciudadanos a boicotear las grandes cadenas, se olvida que precisamente esos establecimientos permiten concentrar compras, organizar una logística enorme y abastecer diariamente a millones de hogares. No son organizaciones benéficas.

¿Queremos alimentos más baratos? Perfecto. Hablemos de competencia, de costes, de impuestos, de productividad, de acabar con el absentismo laboral y de cómo facilitar que haya más oferta. Porque el consumidor no necesita que nadie le explique que puede dejar de comprar en un supermercado cuando quiera.