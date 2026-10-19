El campo español se cita en Tarancón: Libertad Digital celebra el 29 de octubre su II Agroforo

Libertad Digital reúne el próximo jueves 29 de octubre en el Hotel Ansares de Tarancón (Cuenca) a los principales actores del sector primario en la segunda edición del Agroforo En Clave Rural, una jornada pensada para analizar el momento que atraviesa el campo español y cómo la tecnología y el acceso a la inversión pueden reforzar su desarrollo, garantizar su competitividad y atraer a jóvenes emprendedores a un medio rural que necesita relevo.

La cita llega en un momento crucial para la agricultura y la ganadería españolas. El sector afronta retos sin precedentes —la gestión eficiente del agua, una legislación cambiante y cada vez más exigente, la incorporación de nuevas tecnologías y la necesidad de asegurar la rentabilidad de las explotaciones sin renunciar a la sostenibilidad— que exigen respuestas a la altura. Y lo hace sin perder de vista lo esencial: el campo es motor económico, guardián del territorio y garante de la seguridad alimentaria del país.

Tras una primera edición celebrada en Madrid en 2025, el Agroforo sale de la capital y se instala en Castilla-La Mancha, una de las grandes despensas de España, con la vocación con la que nació: ser el punto de encuentro donde productores, empresarios, investigadores y administraciones compartan conocimiento, experiencias y propuestas.

Inauguración institucional y contexto económico

La periodista de Libertad Digital Leticia Vaquero dará la bienvenida a los asistentes a las 10:00 horas, y a continuación el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, inaugurará oficialmente la jornada.

El marco general lo pondrá Camilo Andrés Ulloa Ariza, economista principal de BBVA Research para España y Portugal, que analizará el impacto del contexto geopolítico y económico en el campo español.

La primera mesa, bajo el título Cómo sobrevivir en el contexto actual, sentará a los máximos responsables de las organizaciones agrarias y del cooperativismo: Pedro Barato, presidente de ASAJA; Cristóbal Cano, secretario general de UPA; Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, y Jesús Ortega, presidente de la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER).

Moderados por María Santos, directora de En Clave Rural en esRadio, abordarán los principales desafíos del sector: el nuevo marco financiero plurianual y el futuro de la PAC, la política arancelaria y los acuerdos comerciales con terceros países, la hiperregulación que soportan los agricultores, el papel de los fondos de desarrollo en la diversificación y el empleo rural, y las estrategias prácticas ante la inflación de los insumos y la volatilidad de los precios.

Tras la pausa café, el foco se desplazará a la tecnología. Francisco Álvarez Serrano, CEO de Aerocámaras, y José Ortiz Cicuéndez, CEO de Ianus Ingeniería, debatirán sobre la transformación del sector hacia modelos de negocio más avanzados, nuevas formas de producción más sostenibles y eficientes y las oportunidades tecnológicas que se abren para el agro. Modera la periodista de Libertad Digital Marta Arce.

Con los pies en la tierra: la voz de los productores

La jornada se cerrará con un panel dedicado a quienes trabajan la tierra y transforman sus frutos, así como a quienes les respaldan directamente desde ámbitos corporativos. Participarán en un primer bloque Ángel Giménez, responsable de Sostenibilidad de BBVA en España; Julián González Sánchez, consejero delegado de Eco Granja La Pradera y Emilio Loriente Piqueras, fundador y presidente de Incarlopsa, una gran empresa familiar modélica en España por su historia y actualidad. Posteriormente, Imelda Rodríguez, responsable de Asuntos Institucionales y Extremadura de Philip Morris España, expondrá la experiencia de la compañía en nuestro país; Santiago Espinosa, vicepresidente de la Cooperativa Jesús del Perdón - Bodegas Yuntero, y la joven agricultora Sandra García Mariscal, quien relatará su experiencia como ejemplo de relevo generacional.

Las intervenciones de este panel repasarán las necesidades reales del campo y las claves para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones, el emprendimiento y el relevo generacional frente al reto demográfico, la internacionalización y las tendencias del mercado. El encuentro concluirá a las 13:45 horas con un vino español.

La asistencia es previa inscripción a través del formulario habilitado en Libertad Digital. La jornada podrá seguirse también en directo a través del canal de YouTube de Libertad Digital, y sus principales conclusiones tendrán eco en la web del diario y en los programas de esRadio, con especial atención en En Clave Rural.