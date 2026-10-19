El drama de una pensionista con cáncer: paga 600 por una habitación en un piso que comparte con 14 personas

La crisis de la vivienda, causada principalmente por las nefastas políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia inmobiliaria, ha convertido el acceso a un inmueble en un problema que cada vez preocupa a más personas. Así, uno de los datos que muestran más claramente este fracaso es que, desde que Sánchez llegó a la Moncloa, el hacinamiento en viviendas se ha duplicado en nuestro país.

En este contexto, estamos conociendo episodios realmente dramáticos que nos muestran las consecuencias del intervencionismo del Ejecutivo. Este es el caso, por ejemplo, de Begoña, una mujer de 63 años con cáncer que lleva once años en tratamiento con quimioterapia y que está sufriendo las dificultades que existen actualmente para acceder a una vivienda.

El drama de una mujer con cáncer

Tal y como contó en una entrevista en el programa Y Ahora Sonsoles, de Antena 3, esta mujer vive de alquiler en una habitación que está situada en un piso en el que convive con otras 14 personas. En este sentido, detalla que actualmente paga por su habitación 600 euros al mes, una cantidad que representa una gran proporción de los 860 euros que recibe de pensión.

Así las cosas, debido a la situación que vive actualmente el mercado de la vivienda, que está condenando a muchas personas a vivir en una habitación, esta mujer únicamente puede contar con 260 euros mensuales para afrontar el resto de sus gastos tras pagar el alquiler.

Al respecto, también resultan llamativas las condiciones del inmueble. Y es que, según comenta en la entrevista, el piso ha sido dividido para convertir prácticamente toda la superficie en habitaciones, por lo que, de hecho, carece de espacios comunes como un salón.

También cabe destacar que, de acuerdo con el relato realizado durante la entrevista, la mujer ha podido comprobar en los últimos años cómo se han disparado los precios de los inmuebles en nuestro país. Así, explica cómo hace siete años pagaba unos 670 euros por una vivienda en el distrito madrileño de Barajas, con dos dormitorios y dos baños, una cantidad que ahora se ve obligada a abonar por una sola habitación.

Por otra parte, además del coste de la habitación, Begoña también denuncia la brevedad de los contratos que le ofrecen. De este modo, explica que, en la actualidad, se ve obligada a firmar sucesivamente distintos contratos de corta duración —entre los cuales, el últimos es de tan sólo tres meses—.

Con todo, tal y como relataba la afectada en otro vídeo publicado en redes sociales, su estancia en la casa también está sujeta a otras condiciones. En este sentido, relataba, por ejemplo, que "si viene un noviete mío a pasar una noche tengo pagar 40 euros" y aseguraba que "si te pillan con alguien en la habitación que no debería estar pueden ponerte una multa de hasta 400 euros".

Como podemos comprobar, en este mismo vídeo se puede ver también las condiciones en las que vive esta mujer. Concretamente, detalla que vive en 16 metros cuadrados en los que "tiene todo", incluida una "mini cocina". Así, explica que incluso cocina y come allí, aunque asegura que su habitación no tiene baño incluido.