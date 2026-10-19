Lluvia de ayudas en precampaña: el Gobierno aprobará un decreto que afecta a pensiones y subsidios

Pedro Sánchez ya ha activado su campaña electoral realizando varios anuncios que, en última instancia, van dirigidos a atraer a posibles votantes de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. En este sentido, según hemos informado en Libertad Digital, el presidente del Gobierno acaba de anunciar 45 millones para residencias universitarias.

Ahora, el Gobierno prepara una nueva batería de medidas que modificará el acceso a distintas prestaciones y ampliará la protección económica de varios colectivos. Concretamente, los cambios afectan a las pensiones, las bajas laborales y las ayudas a familias con menores a cargo, además de reforzar las prestaciones para víctimas de violencia de género y huérfanos. De este modo, la normativa también contempla cambios en las pensiones derivadas de atentados terroristas y en los anticipos destinados a garantizar el pago de alimentos a los hijos.

Acceso a prestaciones

El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto-ley diseñado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que, no obstante, deberá someterse a convalidación en el plazo de un mes por la Diputación Permanente del Congreso —dado que las Cortes se encuentran en periodo previo a las elecciones generales del 29 de noviembre—. Así, según han confirmado fuentes del Gobierno, el Ejecutivo pretende seguir llevando distintos tipos de medidas al Consejo de Ministros antes de la cita electoral.

Uno de los cambios previstos afecta a las personas que pierden a su pareja de hecho y solicitan una pensión de viudedad. Así, el decreto permitirá acreditar la existencia de la pareja mediante los hijos en común, sin exigir los requisitos de acreditación que se aplicaban hasta ahora.

De este modo, se supone que la medida busca facilitar el acceso a esta prestación a quienes hayan mantenido una relación estable sin estar casados. Además, según la información publicada sobre el decreto, las solicitudes que fueron denegadas por este motivo podrán revisarse durante los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la norma.

Por otra parte, el real decreto-ley ampliará también la protección por incapacidad temporal para mujeres que sufran patologías asociadas a la menopausia. Al respecto, la medida se incorpora a los cambios en las prestaciones por baja laboral y pretende adaptar la cobertura a determinadas afecciones vinculadas a esta etapa. No obstante, la información disponible no detalla qué patologías concretas quedarán incluidas ni las condiciones médicas necesarias para acceder a la prestación.

El texto también establece un régimen específico para las bajas de las víctimas de violencia de género. En estos casos, la prestación será del 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75% a partir de entonces. En este sentido, la empresa abonará el salario correspondiente al primer día de baja. Desde el día siguiente, será la Seguridad Social la encargada de pagar la prestación, de acuerdo con las condiciones previstas en el decreto.

Del mismo modo, otra de las medidas se dirige a los padres que deben cuidar de menores con cáncer u otras enfermedades graves. Con la nueva regulación, ambos progenitores podrán recibir la prestación de forma alternativa o simultánea, en función de las circunstancias familiares y de las necesidades de cuidado.

Además, el decreto incluye una mejora de las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas y establece que ninguna de estas prestaciones podrá quedar por debajo del equivalente a dos salarios mínimos interprofesionales, que el texto sitúa actualmente en 2.442 euros mensuales. En consecuencia, según los datos difundidos sobre la medida, esta medida supone un incremento del 36%. La norma también reforzará las prestaciones destinadas a los huérfanos por violencia de género y, en el caso de las pensiones contributivas, se establecerá un mínimo equivalente a dos veces el salario mínimo interprofesional.

Con todo, la última de las medidas destacadas afecta al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que adelanta cantidades a los menores cuando el progenitor obligado a pagar la pensión alimenticia incumple sus responsabilidades. De esta forma, el decreto elevará la cuantía máxima de los anticipos de 100 a 300 euros por beneficiario, lo que supone triplicar el límite actual. Asimismo, también se ampliará la duración durante la que pueden percibirse estas ayudas.