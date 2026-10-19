El legado de Sánchez en los alquileres: cinco veces más demanda y precios en máximos

Desde que Sánchez llegó a la Moncloa, los precios en el sector inmobiliario han registrado un incremento que ha convertido las dificultades para el acceso a la vivienda en la principal preocupación de los españoles. En este sentido, en Libre Mercado hemos explicado en numerosas ocasiones que el problema reside fundamentalmente en la escasez de oferta.

Al respecto, hemos explicado que, de entrada, el suelo está fuertemente intervenido por el Estado y, por ello, no está a disposición de los constructores y promotores. Asimismo, hemos incidido en el impacto que tienen los lastres burocráticos a la hora de dificultar el incremento de la oferta, destacando además el daño que ha generado el intervencionismo del Ejecutivo sanchista y la protección a los okupas e inquiokupas.

Sin embargo, en la medida en que esta casuística se explica por la ley de la oferta y la demanda, además del lado de la oferta, podemos analizar esta cuestión desde la óptica de la demanda. De este modo, podemos comprobar cómo en este contexto se ha disparado en el mercado del alquiler la presión de la demanda sobre cada inmueble desde que Sánchez gobierna.

La demanda se multiplica por cinco

Debido a la falta de inmuebles disponibles, en los últimos años se ha disparado la presión que la demanda ejerce sobre cada vivienda en el mercado del alquiler. Así se desprende de un reciente informe elaborado por Idealista, donde se destaca que esta presión se ha multiplicado por cinco desde el año 2018.

Concretamente, el organismo explica que "el acceso a una vivienda es ahora más difícil que hace ocho años". De este modo, desde Idealista detallan que "todo este escenario de escasa oferta y fuerte demanda ha llevado a que los precios tanto de venta como de alquiler se encuentren en cotas máximas".

Así las cosas, el portal inmobiliario recuerda que el precio medio del alquiler en el mes de septiembre registró una subida del 5,6% en comparación con el año anterior, situándose en 15,1 euros/m2/mes de media. Asimismo, el portal especializado también explica que "el récord del precio de la vivienda en alquiler en España se alcanzó el pasado mes de julio, cuando tocó los 15,3 euros/m2 al mes".

Idealista

De esta forma, entre junio de 2018 y septiembre de 2026, el precio medio de la vivienda de alquiler en el mercado se ha disparado un 45,2%. En este contexto, Idealista explica que "a nivel nacional, la demanda relativa del alquiler se ha multiplicado por cinco, pero ha llegado hasta casi multiplicarse por 10 en Barcelona, o por más de 20 en Tarragona o Lérida en estos ocho años".

Así, se explica que "las zonas tensionadas han registrado los mayores incrementos de la presión de la demanda sobre la oferta de viviendas existentes en cada mercado, como La Coruña (825%), Bilbao (680%), Pamplona (655%) o Vitoria (590%)". Por su parte, "fuera de las zonas tensionadas, Zaragoza ha multiplicado por 10 su demanda por encontrar un alquiler, pero caen por debajo de la media nacional Madrid, Málaga, Palma o Las Palmas de Gran Canaria".