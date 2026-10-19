El 75% de los empresarios se arrepiente de haber creado su compañía en España

España sale muy mal parada en el último análisis sobre las condiciones que encuentran los emprendedores a la hora de crear y desarrollar sus empresas. Los datos difundidos por la multinacional estadounidense Stripe, una de las mayores plataformas de pagos del mundo que también presta servicios financieros digitales a nivel global, sitúan a nuestro país en la última posición de varias de las comparaciones realizadas entre las principales economías europeas y Estados Unidos.

La conclusión más llamativa aparece cuando Stripe pregunta a los fundadores si, teniendo hoy la posibilidad de empezar de nuevo, volverían a constituir su compañía en el mismo país. En España solamente responde afirmativamente el 25%. Dicho de otra forma, tres de cada cuatro empresarios encuestados que han creado su compañía en nuestro país no repetirían esa decisión.

España ocupa así la última posición entre los diez países incluidos en esta comparación. Estados Unidos alcanza un 85%, más de tres veces el resultado español, mientras que Suiza registra un 68%.

Incluso dentro de la Unión Europea las diferencias son importantes. Suecia encabeza el grupo comunitario con un 47%, seguida de Irlanda e Italia, ambas con un 44%. Alemania alcanza el 40%, Países Bajos el 38% y Francia el 33%. España cierra la clasificación con ese 25%. De hecho, ninguno de los países de la UE analizados consigue que al menos la mitad de sus emprendedores afirme que volvería a constituir allí su compañía.

España, última también en su relación con la Administración

El diagnóstico se repite cuando los empresarios valoran la facilidad para relacionarse con las Administraciones Públicas. Stripe pide a los fundadores que puntúen su experiencia entre 1, equivalente a "extremadamente difícil", y 10, correspondiente a "extremadamente sencilla". España obtiene apenas 3,3 puntos sobre diez y vuelve a situarse en última posición. La media correspondiente a las empresas europeas es de 5,4 puntos, de modo que nuestro país se encuentra 2,1 puntos por debajo.

En el extremo contrario aparece Suiza, con una nota de 8,2. Estados Unidos alcanza 7,6 puntos y Reino Unido logra 6,9. Dentro de la Unión Europea, Polonia obtiene 6,2, Países Bajos 6,1 e Irlanda 5,9. Las principales economías de la UE quedan bastante peor posicionadas: Francia obtiene un 4,5, Italia un 4,2 y Alemania un 3,7. Pero ninguna cae tanto como España, con 3,3 puntos. La distancia respecto a Suiza alcanza nada menos que 4,9 puntos sobre una escala de diez.

Impuestos, burocracia y legislación laboral

Stripe pregunta además a los fundadores qué factores hicieron especialmente difícil la creación de sus empresas. En este apartado, para el cual no se desglosan los resultados a nivel país, los impuestos y las cargas asociadas a las nóminas aparecen con diferencia como el obstáculo más citado, señalado por el 68% de los encuestados. La segunda barrera son las notarías y registros, mencionados por el 44%, mientras que las normas de contratación y despido aparecen en tercer lugar, con un 38%.

Después figuran la lentitud de respuesta de las Administraciones, con un 27%; las reglas de protección de datos y privacidad, con un 26%; la existencia de normas poco claras o sometidas a cambios frecuentes, con un 21%; los permisos y licencias, con un 18%; las dificultades bancarias, con un 16%; los visados y la inmigración, con un 10%; y las barreras lingüísticas, con un 5%.

La fotografía resulta especialmente significativa porque los tres primeros problemas señalados por los empresarios están directamente relacionados con fiscalidad, burocracia administrativa y regulación laboral.

España también encabeza los costes derivados del fracaso empresarial

Hay otro indicador que ayuda a completar el diagnóstico. Los datos difundidos junto a la encuesta comparan el coste de las reestructuraciones empresariales expresándolo en meses de remuneración por empleado.

España vuelve a ocupar la peor posición: el coste equivalente alcanza los 62 meses de compensación por trabajador. Italia aparece a considerable distancia, con 52 meses, seguida de Francia, con 38. Países Bajos y Alemania se sitúan en 31 meses, Reino Unido en 18 y Suecia en 10. En Estados Unidos el indicador cae hasta siete meses y tanto Dinamarca como Suiza presentan apenas tres meses.

La diferencia es enorme. El coste estimado para España multiplica casi por nueve el estadounidense y supera en más de veinte veces el correspondiente a Dinamarca o Suiza. La estimación procede de datos sobre planes de reestructuración empresarial y busca medir hasta qué punto los costes asociados al ajuste de plantillas dificultan la reasignación de recursos cuando un proyecto empresarial no funciona.

Una encuesta muy reveladora

Stripe es una de las grandes compañías mundiales de infraestructura financiera para internet. Fundada por los hermanos irlandeses Patrick y John Collison, proporciona a empresas de todo el mundo sistemas para aceptar pagos, gestionar facturación y suscripciones, operar plataformas digitales y desarrollar otros servicios financieros. Por tanto, su posición le proporciona una perspectiva especialmente interesante sobre la creación y evolución de nuevas empresas.

La compañía lleva además años estudiando las barreras de negocio que encuentran las empresas europeas, de modo que los resultados publicados por los hermanos Collison abundan en esta cuestión. De hecho, Stripe ha señalado que pretende utilizar la información que obtiene de empresas y emprendedores para aportar evidencia empírica al debate sobre la situación del emprendimiento y la industria en Europa.