Garamendi anuncia que la CEOE va a impugnar la huelga general: "Es una huelga electoral"

Quedan 23 días para la huelga general que los sindicatos han planteado como respuesta a la no convalidación de los decretos de vivienda diseñados por el Gobierno de coalición y este lunes la CEOE ya ha anunciado que la va a impugnar porque es "una huelga electoral. No general", ha dicho su presidente, Antonio Garamendi, durante la clausura de los premios ATA al Autónomo del Año celebrados en Madrid. Los empresarios están expectantes por conocer los motivos que los convocantes han esgrimido para registrar la huelga general del 11 de noviembre al considerar que no hay una motivación laboral real detrás de ella.

"Se ha atufado de temas laborales, para intentar que sea legal, pero nosotros consideramos que no, que no lo es. Y que, por encima de todo, pido el derecho a trabajar", ha dicho Garamendi desde el atril donde ha lamentado que se les esté echando la culpa a los empresarios del problema de vivienda. "¿Es que las empresas, es que los autónomos tienen la culpa de que no haya viviendas en España?", se preguntaba, al tiempo que ha enumerado los problemas de poder adquisitivo de los españoles recordando el impacto de la inflación, de por qué no se deflacta la tarifa del IRPF o de los costes de la Seguridad Social. Todo para demostrar que los empresarios no tienen la culpa de los problemas económicos del país. "Tenemos el problema de la inflación, ¿es que lo hemos generado nosotros? ¿Es que somos los empresarios y las empresarias los responsables de esto?", se quejaba en voz alta. Por eso ha anunciado que la van a impugnar. "Nosotros la impugnaremos porque consideramos que no, que no es empresarial", ha explicado.

El anuncio se produce el mismo día en el que los sindicatos convocantes UGT y CCOO, CGT, CNT, Intersindical, Solidaridad Obrera, la Unión de Actores y Actrices y las Comisiones de Base (CO.BAS) han realizado el registro oficial de la huelga general junto al Sindicato de Inquilinas en el Ministerio de Trabajo. A la salida, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, esbozando una sonrisa para entrar en el juego de si la huelga es política o electoral, ha sido claro: "todas las huelgas generales son políticas, pero no quiere decir que (esta) sea partidista". Todos consideran responsable a la CEOE de los bajos salarios que no hacen posible el acceso a una vivienda, pero no culpan al Gobierno de no haber construido vivienda social en sus ocho años de Gobierno o por la asfixia económica que supone llegar a fin de mes. Los sindicatos por eso reclaman a los empresarios que suban los salarios entre un 5 y un 7%. "No hay salario ni convenio que pueda permitirnos acceder a una vivienda", decía el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ha pedido a la patronal que se siente a negociar los convenios sectoriales.

La huelga se celebrará solamente dos días antes de que dé comienzo la campaña electoral de los comicios del 29 de noviembre, por eso, incluso antes de conocer la fecha definitiva, CEOE y CEPYME, en un comunicado conjunto, indicaron que "las reivindicaciones que han motivado este anuncio de huelga general no son, en esencia, de naturaleza laboral". Por su parte, los empresarios esta semana reunirán a sus órganos de dirección para avanzar en la impugnación de la huelga. El presidente de la CEOE ha aprovechado este lunes para hacer un llamamiento a que "no se incendien las calles".