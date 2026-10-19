La prima de riesgo de Francia alcanza los 144 puntos tras dispararse un 82% en un año

Las manifestaciones y disturbios que se han sucedido en Francia en los últimos días son, en última instancia, el reflejo del fracaso de la socialdemocracia, cuyas promesas supuestamente garantizaban la seguridad proporcionada por un gran Estado del bienestar que, sin embargo, comienza a resquebrajarse. Y es que los compromisos adquiridos por los Estados europeos ya no son asumibles.

Pese a las promesas realizadas por la socialdemocracia durante las últimas décadas, actualmente asistimos a una profunda crisis de deuda y déficit que aqueja a los grandes Estados europeos. El problema se agrava, además, por la inmigración masiva, que ha supuesto un factor adicional para tensionar las cuentas públicas en el Viejo Continente y ha provocado, al mismo tiempo, una crisis de identidad para sectores de estas sociedades.

En cualquier caso, uno de los indicadores fundamentales que muestran cuán complicada es la situación financiera de los países europeos es el rápido incremento de los rendimientos de los bonos soberanos y el crecimiento de la prima de riesgo. Al respecto, en Libre Mercado hemos informado de que el bono español llegó a superar en septiembre el 4%, un nivel que no alcanzaba desde octubre de 2023

En el caso de Francia también podemos comprobar esta misma tendencia. Así, según detalla Investing, el rendimiento del bono francés a diez años se situaba este lunes en el 4,88%. De este modo, el rendimiento se ha disparado un 6,78% en el último mes y un 37% en un año.

Investing

En consecuencia, dado el incremento del rendimiento de estos bonos, también se ha disparado la prima de riesgo de Francia. Cabe recordar que la prima de riesgo se mide, en este caso, como el diferencial existente entre a rentabilidad del bono soberanos a diez años de Francia con respecto al de Alemania. Así las cosas, según recoge el portal Datosmacro, este lunes la prima de riesgo francesa ha alcanzado lo 144 puntos básicos.

Datosmacro

Que la prima de riesgo de Francia haya llegado a los 144 puntos supone que, en comparación con el cierre de la semana anterior, se ha incrementado un 5%, desde los 137 puntos del viernes. Del mismo modo, el incremento ha sido del 38,5% en el último mes y del 82,3% en un año.

Investing

En este contexto, la Bolsa de París ha registrado notables caídas este lunes. De esta forma, a las 15:37 de la tarde se anotaba una caída del 1,5%, situándose en el entorno de los 7.800 puntos.