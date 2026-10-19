Podemos presenta su programa electoral: SMI de 1.800 euros y jornada de 30 horas semanales

Este lunes, Podemos ha anunciado los cinco ejes en los que se basará su programa electoral para "volver a lo básico", entre los que se incluyen un SMI de 1.800 euros (desde los 1.221 euros actuales) y la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales. El encargado de presentarlos ha sido su secretario de Organización y coportavoz, Pablo Fernández.

La cuenta oficial de Podemos en X ha publicado un vídeo en el que el político leonés explica el proyecto de su formación para España:

Estas son nuestras 5 propuestas para tener paz, casa y trabajo. 1️⃣Las casas son para vivir.

2️⃣Bajar el coste de la vida.

3️⃣Ni un euro para guerras.

4️⃣Subir el SMI a 1.800€ y jornada laboral de 30h.

5️⃣Proteger lo público y políticas contra el cambio climático. 🎥@_PabloFdez_ pic.twitter.com/bGwhRP0rsD — Podemos (@PODEMOS) October 19, 2026

"Como ya hemos dicho, se va a basar principalmente en defender y difundir nuestro plan de cinco puntos para volver a lo básico en la política española: construir un futuro como clase y como país, recuperar el control de la economía y de nuestras propias vidas, el derecho a la vivienda, la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales, un salario mínimo interprofesional de 1.800 euros para recuperar poder adquisitivo, la paz y la defensa de lo público y la lucha contra la emergencia climática. Por tanto, como digo, los cinco puntos, los cinco ejes fundamentales que planteamos para esta campaña son, en primer lugar, que las casas son para vivir", comienza explicando el portavoz de Podemos.

"La vivienda es un derecho, no un negocio. Los precios tienen que ser justos y no pueden llevarse la mayor parte del salario de nuestra ciudadanía. Nadie que quiera especular debería poder comprarse una casa en España. Como segundo punto, los precios tienen que bajar. Ahora el dinero sólo sube: sube de la gente a unas pocas manos. Los precios no hacen más que aumentar. Hay que bajar el coste de la vida y recuperar el poder adquisitivo de las personas y las familias de este país frente a quienes tienen beneficios sin límite. Porque, cuando unos pocos tienen demasiado poder en la economía, la mayoría social acaba pagando un alto precio", continúa Pablo Fernández.

Subir el SMI y reducir la jornada laboral

"En tercer lugar, la paz. No queremos que nuestros hijos vayan a la guerra ni que vivan en un mundo de guerras y genocidios. Así que ni un euro más para armas. España es un país de paz. Participar en guerras, ser socios de Estados Unidos en la OTAN y seguir comerciando con Israel nos pone en peligro a todos y a todas. En Alemania, por ejemplo, ya se habla del servicio militar obligatorio. Nosotros, como digo, estamos radicalmente en contra de las guerras, que son guerras de los dueños del mundo y no de la gente. España tiene que ser un refugio. Ni un euro más, como digo, para tanques, balas y armas. Todo el dinero público debe destinarse a los servicios públicos", afirma el secretario de Organización de Podemos.

"Como cuarto eje, el trabajo. Trabajar menos para vivir mejor. No deberíamos pasarnos el día trabajando. Por eso planteamos que el salario mínimo interprofesional sea de 1.800 euros y que la jornada laboral sea de 30 horas semanales. Y, por último, solo hay una vida y solo hay un planeta. La política tiene que servir para ocuparse de lo básico, para cuidar el planeta y hacer que las personas sean siempre lo primero. Así que hay que reforzar los servicios públicos: una sanidad pública con recursos suficientes, una educación pública y de calidad, políticas de conciliación y un sistema de cuidados, la lucha contra las violencias machistas y, por supuesto, la lucha contra el cambio climático para cuidar a quienes nos cuidan", concluye el dirigente de la formación morada.

No es la primera vez que Podemos propone subir el SMI hasta los 1.800 euros y reducir la jornada laboral a 30 horas semanales. Sin ir más lejos, la eurodiputada Irene Montero planteó lo mismo en la Cadena SER hace aproximadamente un mes, como ya explicamos aquí.

El resto de las medidas también las ha ido formulando Podemos en los últimos tiempos. La novedad es que ahora las ha agrupado para basar en ellas una campaña electoral en la que se juega seguir teniendo presencia en el Congreso de los Diputados o continuar con la tendencia a la desaparición que llevamos años observando.