Una ministra holandesa defiende dar vivienda social a los inmigrantes porque los jóvenes "pueden vivir con sus padres"

No sólo España vive una profunda crisis de vivienda que dificulta —sobre todo a los más jóvenes— el acceso a un inmueble y la posibilidad de fundar un hogar o independizarse. En realidad, este es un fenómeno que se está dando en la práctica totalidad de las ciudades europeas, además de en algunas de fuera del Viejo Continente, como es el caso de Nueva York.

El motivo fundamental que explica esta situación es la escasez de oferta, agravada en muchas ocasiones por la regulación gubernamental. Sin embargo, no podemos ignorar que la escasez de oferta siempre es relativa a la demanda, que se ha visto impulsada además por la inmigración.

En este sentido, en Libre Mercado hemos informado de que, según un estudio publicado en la revista de la Asociación Española de Economía (Springer), las oleadas migratorias que ha vivido España desde 1998 hasta 2024 han encarecido el precio de la vivienda. De esta forma, la oleada migratoria de 1998 a 2008 habría provocado una subida de los precios de la vivienda de alrededor del 11%, mientras que la de 2016 a 2024 habría supuesto un alza del 5,6%.

Este es uno de los motivos por los que formaciones políticas como Vox hayan propuestos la deportación de inmigrantes como una de las alternativas antes el encarecimiento de la vivienda. Este es un fenómeno que se ha extendido también a otros países europeos, como Alemania o Francia, donde los partidos de la derecha también han optado recientemente por una posición más estricta sobre la inmigración.

Los jóvenes "pueden vivir con sus padres"

No obstante, lo cierto es que, a pesar del impulso que han experimentado las posiciones estrictas en esta materia, el buenismo sobre la inmigración en Europa sigue existiendo y generando polémicas. Así, según se puede comprobar en un vídeo publicado por el medio neerlandés De Telegraaf, la ministra de Vivienda, Elanor Boekholt-O'Sullivan —del partido de centroizquierda D66—, habló recientemente sobre la construcción de viviendas para inmigrantes y refugiados y, en este sentido, defendió que "quienes compran su primera vivienda pueden vivir con sus padres". Según explica este mismo medio, la ministra ofreció estas declaraciones a una pregunta realizada por De Telegraaf en relación con la prioridad que se les da a los inmigrantes para acceder a la vivienda social.

Asimismo, según recoge este mismo medio, la ministra aseguró que "de lo contrario, tendríamos que abrir más centros de acogida para solicitantes de asilo", señalando también que el riesgo de quedarse sin hogar es mayor para los solicitantes de asilo. De esta forma, De Telegraaf destaca, sin embargo, el acuerdo de coalición que garantizó la formación del actual gobierno incluía la prohibición de dar prioridad a los inmigrantes en esta materia.

La ministra de Vivienda holandesa dice que las viviendas públicas pagadas por los holandeses deben ser para los inmigrantes porque los jóvenes holandeses tienen la opción de quedarse a vivir con sus padres. pic.twitter.com/X7EegBgGF1 — Cristian Campos (@crpandemonium) October 19, 2026

Naturalmente, estas declaraciones han suscitado la reacción de otras formaciones políticas del país. Al respecto, De Telegraaf explica que Jurgen Nobel, del partido VVD, socio de la coalición de gobierno, ha exigido una disculpa a la ministra y ha recordado los términos del acuerdo alcanzado para la formación del Ejecutivo. Por su parte, Pieter Grinwis, del partido de oposición ChristenUnie, ha defendido a la ministra.

En este contexto, la diputada Mona Keijzer —quien fuera viceprimera ministra y ministra de Vivienda en el gabinete de Dick Schoof hasta febrero de este año— registró una pregunta en la Cámara de Representantes —la Tweede Kamer— en la que, entre otras cuestiones, inquiría a la ministra directamente acerca de "qué grupo constituye su prioridad: los jóvenes que llevan años buscando un hogar propio o los solicitantes de asilo recién llegados".

Por otra parte, la parlamentaria también preguntaba a la ministra si "considera inaceptable —para los cientos de miles de jóvenes neerlandeses, muchos de los cuales llevan años en listas de espera sin poder formar una familia ni vivir de forma independiente— que un Ministro de Vivienda reste importancia a sus dificultades habitacionales sugiriendo que, "afortunadamente, pueden vivir con sus padres"". Del mismo modo, la diputada preguntaba a la ministra si "es consciente de las consecuencias sociales que se derivan del hecho de que una gran parte de los jóvenes no pueda comenzar su vida adulta, o solo pueda hacerlo mucho más tarde de lo previsto".

Con todo, De Telegraaf informa de que, ante la polémica provocada por sus declaraciones, la ministra de Vivienda neerlandesa ha tratado de matizar sus propias palabras, asegurando no obstante que mantiene la postura expresada en relación con la prohibición de dar prioridad a los inmigrantes. Al respecto, Boekholt-O'Sullivan afirmaba que "me atengo a todo lo acordado en el acuerdo de coalición", señalando que "he intentado explicar que hay personas que aún viven con sus padres y otras que no pueden, que no tienen hogar".