Una mujer tendrá que devolver 16.365 euros por cobrar una prestación autonómica mientras esperaba el IMV

Cobrar una ayuda social y conseguir que te reconozcan otra con efectos retroactivos puede no ser compatible. Es lo que le ha ocurrido a una mujer en Asturias, que tendrá que devolver 16.365,93 euros del salario social básico —una prestación económica periódica de carácter autonómico— que percibió mientras esperaba una resolución favorable sobre el ingreso mínimo vital (IMV). El Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirmó en una sentencia dictada en junio la reclamación del Principado al considerar que ambas prestaciones eran incompatibles durante el periodo en cuestión, pese a que el reconocimiento de la ayuda estatal llegó después y con efectos retroactivos.

Obligada a devolver más de 16.000 euros

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha desestimado el recurso de una mujer contra la decisión de extinguir su prestación del salario social básico y reclamarle las cantidades que había percibido indebidamente. De esta forma, la resolución confirma el fallo dictado el 30 de septiembre de 2025 por el Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo.

El caso se remonta a 2015, cuando la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias reconoció a la beneficiaria el derecho al salario social básico. Inicialmente, percibía 44,30 euros mensuales, pero en marzo de 2018 se le reconoció la cuantía íntegra por ausencia total de recursos, que ascendía a 442,96 euros al mes. En enero de 2023, la prestación había aumentado hasta los 461,73 euros.

La situación cambió cuando la mujer solicitó el ingreso mínimo vital el 15 de junio de 2020, después de que la Administración autonómica se lo requiriese. La prestación estatal fue denegada inicialmente, tanto por la vía administrativa como en primera instancia judicial. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias reconoció finalmente su derecho al IMV mediante una sentencia de 4 de julio de 2023, con efectos desde el 1 de julio de 2020. En consecuencia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ejecutó la resolución y abonó a la beneficiaria 20.147,99 euros correspondientes al periodo hasta octubre de 2023.

Según la sentencia, tras el reconocimiento retroactivo del ingreso mínimo vital, el Principado inició de oficio una revisión del salario social básico que la mujer había seguido cobrando mientras se resolvía su solicitud de la ayuda estatal. En este contexto, la administración autonómica suspendió cautelarmente el abono de la prestación y, mediante una resolución del 14 de febrero de 2024, acordó extinguirla con efectos desde el 1 de enero de 2021. Además, reclamó a la beneficiaria 16.365,93 euros por las cantidades consideradas indebidamente percibidas.

Sin embargo, la mujer recurrió la decisión, pero el Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo desestimó su demanda. Posteriormente, presentó un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ahora ha vuelto a darle la razón a la Administración.

Al respecto, uno de los argumentos centrales de la sentencia es la naturaleza del salario social básico, una prestación autonómica destinada a personas que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En este sentido, el tribunal recuerda que esta ayuda tiene carácter diferencial, complementario y subsidiario respecto de otros recursos, derechos y prestaciones económicas que puedan corresponder a sus beneficiarios. Por ello, la normativa establece la obligación de solicitar y hacer valer previamente las demás prestaciones a las que se tenga derecho.

Concretamente, la Sala señala que el reglamento del salario social básico incluye las pensiones y otras prestaciones periódicas entre los recursos que deben tenerse en cuenta para determinar la situación económica de los beneficiarios. Asimismo, subraya que el ingreso mínimo vital no figura entre las prestaciones excluidas del cálculo de los ingresos.

Con todo, el tribunal concluye que ambas ayudas eran incompatibles en el caso analizado, al haberse abonado a la mujer el IMV con carácter retroactivo por un periodo que coincidía con el de la prestación autonómica. Así, la sentencia precisa que la reclamación no responde a que la beneficiaria incumpliese deliberadamente sus obligaciones, sino a las consecuencias económicas del reconocimiento posterior del ingreso mínimo vital.

La recurrente alegó que había actuado de buena fe y atribuyó la situación a las demoras administrativas en la tramitación de las prestaciones. También sostuvo que no se había acreditado que el abono de ambas ayudas superase los límites económicos establecidos y defendió que carecía de ingresos.

Ahora la Sala rechaza estos argumentos al considerar que no se ha acreditado un retraso injustificado imputable a la Administración autonómica, ya que la revisión del salario social básico se produjo después de que una sentencia reconociese el derecho al IMV y de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social ejecutase esa resolución. Del mismo modo, el tribunal también indica que la eventual falta de ingresos de la beneficiaria no está vinculada directamente con el objeto de la resolución impugnada y que dispone de los mecanismos legales para reclamar las prestaciones que pudieran corresponderle.

Además, la Sala señala que el recurso no identificó adecuadamente las disposiciones legales concretas que consideraba vulneradas, más allá de algunos artículos específicos. De hecho, esta deficiencia constituye otro de los elementos examinados por los magistrados. Por tanto, la resolución desestima el recurso de suplicación y confirma la sentencia de primera instancia, sin imponer expresamente las costas.

No obstante, lo cierto es que las autoridades del Principado explican que "el Salario Social Básico es una ayuda mensual para personas que no tienen recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas" y detallan que "complementa otras prestaciones (Ingreso Mínimo Vital, Pensión no contributiva, subsidios etc.)". Sin embargo, el argumento del TSJ de Asturias es que el salario social básico tiene carácter subsidiario respecto a otras prestaciones y que el ingreso mínimo vital debe computarse como un recurso económico de la beneficiaria.