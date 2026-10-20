Así es la nueva pensión de viudedad que ha aprobado el Gobierno

El Gobierno ha aprobado este martes una ampliación de la pensión de viudedad para que las parejas con hijos en común puedan acceder a esta prestación aunque no estén casadas ni inscritas en el registro de parejas de hecho. La medida elimina uno de los requisitos formales que hasta ahora dificultaban el reconocimiento de esta ayuda y bastará con acreditar dos años de convivencia ininterrumpida.

La reforma forma parte del nuevo paquete de medidas sociales que el Ejecutivo está aprobando a poco más de un mes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve así a anunciar nuevas ayudas y ampliaciones de prestaciones públicas en plena precampaña electoral, con el objetivo de atraer el máximo número de votantes cuando la mayoría de encuestas vaticinan muy malos resultados para el partido.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado los cambios tras el Consejo de Ministros. El real decreto-ley deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso en el plazo de un mes.

Quién podrá cobrar la nueva pensión de viudedad

La principal novedad es que las personas que pierdan a su pareja podrán solicitar la pensión de viudedad aunque nunca hayan formalizado legalmente su relación, siempre que tengan hijos en común y cumplan los requisitos de convivencia.

En concreto, será necesario acreditar que ambos convivieron de forma estable e ininterrumpida durante al menos dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación. Para demostrarlo, bastará con presentar el certificado de empadronamiento.

Hasta ahora, las parejas que no estaban casadas ni inscritas como parejas de hecho quedaban fuera de esta posibilidad, aunque hubieran convivido durante años y tuvieran hijos en común. Con el cambio aprobado, el Ejecutivo equipara su situación a la de los matrimonios y las parejas de hecho registradas que cumplen las condiciones exigidas.

La reforma modifica así los requisitos de acceso a la pensión de viudedad recogidos en la Ley General de la Seguridad Social.

Un año para reclamar la pensión por fallecimientos anteriores

La nueva regulación también contempla a quienes perdieron a su pareja antes de la aprobación de esta reforma. Los potenciales beneficiarios dispondrán de un plazo de un año para solicitar la pensión, siempre que cumplan los requisitos y hubieran reclamado previamente la prestación.

En estos casos, los efectos económicos comenzarán el mes siguiente a la presentación de la solicitud.

La medida abre así una nueva posibilidad para personas que no pudieron acceder a la pensión de viudedad por no haber formalizado su relación, pese a haber tenido hijos en común y convivido con su pareja.

No obstante, la ampliación no elimina todos los requisitos para acceder a esta prestación. Las parejas sin hijos en común deberán seguir acreditando cinco años de convivencia ininterrumpida y la inscripción en el registro de parejas de hecho, realizada como máximo dos años antes del fallecimiento.

El Gobierno amplía las ayudas sociales antes del 29-N

La ampliación de la pensión de viudedad se integra en el paquete de medidas sociales que el Gobierno ha aprobado en las semanas previas a las elecciones generales del 29 de noviembre.

El decreto-ley incluye cambios en distintas prestaciones de la Seguridad Social y otras ayudas públicas. El Ejecutivo defiende que estas iniciativas refuerzan la protección de las familias y amplían derechos, mientras que su aprobación en plena precampaña sitúa las medidas sociales entre los anuncios del Gobierno antes de la cita electoral.

La norma tendrá que superar el trámite de convalidación en la Diputación Permanente del Congreso para mantener su vigencia.