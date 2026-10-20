Así ha disparado Francia la deuda y los impuestos para pagar a inmigrantes y ninis que queman las calles

Ni autónomos, ni trabajadores, ni familias, ni empresarios. Nadie de los que construyen Francia se encuentra en las revueltas mixtas de extrema izquierda e inmigración de origen islamista que arrasan el país y que ya emocionan a los partidos de extrema izquierda en España.

Nadie de los que cualquiera contrataría en sus negocios se encuentra en unas turbas violentas que arrasan la Francia que les han regalado y no agradecen. Estas son algunas de las principales pagas sociales y subsidios que Francia ha regulado generando un brutal cóctel de efecto llamada, reagrupación familiar de inmigrantes sin control y compra de colectivos de voto de ultraizquierda.

Para empezar, hay que aclarar que en la regulación francesa, el acceso a las prestaciones sociales no depende de la nacionalidad, sino del estatus legal de residencia y del hecho de estar domiciliado en Francia. Se conceden por lo que se denomina como principios de territorialidad e igualdad de trato. Las ayudas varían según la situación administrativa de la persona.

El primer colectivo es el de los extranjeros en situación regular. Las personas residentes legales (con permiso de residencia válido o nacionales de la Unión Europea por ser hijos de inmigrantes ya nacidos en Francia) tienen acceso a las mismas ayudas sociales básicas (minima sociaux) que los ciudadanos franceses, siempre que cumplan las condiciones de vulnerabilidad y de tiempo previo de residencia en algunos casos.

En este grupo de ayudas se encuentran las siguientes:

RSA (Revenu de Solidarité Active): Renta mínima de inserción garantizada para personas en situación de vulnerabilidad o desempleo prolongado. Para los residentes no comunitarios, por norma general se exige haber cotizado o contar con un permiso de trabajo o residencia válido durante un tiempo determinado (habitualmente 5 años). El pago mensual para una persona que acredite vivir con un hijo se sitúa en 1.173,05 euros. Para un soltero llega a los 651,69 euros al mes. Prestaciones Familiares (las CAF): Subsidios por cada hijo a cargo -a partir del segundo hijo asciende a un cheque adicional de hasta 152,15 euros al mes-, prima de nacimiento -1.074,56 euros-, ayuda por cuidado de menores o por inicio del curso escolar (allocation de rentrée scolaire), entre otras. Aides au Logement (APL): Ayudas estatales destinadas a subvencionar el coste del alquiler de la vivienda. Esta ayuda llega a los 315 euros al mes. PUMA (Protection Universelle Maladie): Garantía universal de acceso a la cobertura básica sanitaria estatal para cualquier residente legal. Para los solicitantes de asilo existe otro catálogo de pagas sociales.

Mientras se tramita la solicitud de protección internacional, la ley francesa otorga el siguiente abanico de ayudas por medio de un régimen específico:

ADA (Allocation pour Demandeur d'Asile): Se trata de un subsidio financiero diario mientras la solicitud esté en estudio. Este pago oscila entre los 6,80 euros al día y los 31,80 euros al día.

mientras la solicitud esté en estudio. Este pago oscila entre los 6,80 euros al día y los 31,80 euros al día. Alojamiento provisional: Un alojamiento por medio de una Red de Centros de Acogida (CADA) financiada con fondos públicos.

El tercer colectivo de beneficiados es directamente el de las personas en situación puramente irregular. Quienes residen en el país sin autorización legal no tienen acceso al catálogo de prestaciones sociales contributivas ni a las rentas mínimas como el RSA detalladas, pero eso no significa que se queden fuera de las ayudas. Existen dos coberturas a las que acceden:

AME (Aide Médicale d'État): Cobertura de salud básica para inmigrantes en situación irregular que cumplan requisitos de residencia mínima (más de 3 meses) y recursos económicos limitados. Alojamiento de urgencia (Hébergement d'urgence): Centros y dispositivos de acogida temporal aplicables bajo el principio de atención inmediata ante situaciones de extrema vulnerabilidad.

El resultado es visible. Francia ostenta la mayor tasa de gasto público de la Unión Europea y de la OCDE, situándose habitualmente cerca del 56% - 57% del PIB. El foco fundamental de este gasto es la protección social (pensiones, sanidad, prestaciones desempleo e inclusión social), que absorbe más de la mitad de los presupuestos estatales y de la Seguridad Social.

La deuda pública francesa ha seguido una trayectoria ascendente continua desde la crisis financiera de 2008:

Nivel de deuda pública: ha sobrepasado el 115% - 119% del PIB (superando los 3,6 billones de euros).

Sanciones y Vigilancia de la UE: El elevado déficit fiscal (por encima del 5% del PIB en los últimos años) ha motivado que las autoridades de la UE abrieran un expediente a Francia por Déficit Excesivo, obligando a realizar planes de ajuste de gasto público e incremento de ingresos para cumplir las reglas fiscales europeas. Pese a ello, la deuda no ha dejado de crecer.

Y Francia encabeza los ránkings de presión fiscal dentro de las economías avanzadas (rondando el 44% del PIB). Mantiene una muy destacada alta tributación sobre las empresas (cotizaciones patronales), el Impuesto sobre la Renta Progresivo (IRPP), las cotizaciones a la Seguridad Social y el IVA. Según la OCDE es el segundo país en extracción de impuestos sólo por detrás de Dinamarca.