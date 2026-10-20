Casi seis de cada diez proyectos financiados por Civislend proceden de promotores recurrentes

El acceso a la financiación en los plazos adecuados sigue siendo uno de los principales desafíos del desarrollo inmobiliario. Si bien las entidades bancarias continúan desempeñando un papel esencial, las necesidades de capital de los promotores no siempre se ajustan a sus tiempos de respuesta y requisitos. La adquisición de suelo, las etapas iniciales de una promoción, la ejecución de las obras o las operaciones de financiación puente previas a la obtención de crédito bancario han favorecido la aparición de soluciones alternativas que ofrecen mayor agilidad y flexibilidad.

En este escenario, el crowdlending inmobiliario, que se ha consolidado como un imprescindible a la hora de estructurar la financiación de las promociones, se ha convertido en una herramienta relevante para impulsar numerosos desarrollos inmobiliarios. Este sistema es el punto de unión entre promotores que necesitan capital para llevar a cabo sus proyectos e inversores que aportan capital a través de préstamos, configurándose como una alternativa complementaria a los canales tradicionales de financiación. Una transformación que también se observa en la fidelidad de quienes ya han recurrido a este modelo.

Civislend, constituida en 2017 y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es una de las plataformas que ha evolucionado junto a esta tendencia. En la actualidad, el 54,7% de los proyectos publicados a través de la compañía pertenece a promotores que ya habían obtenido financiación anteriormente mediante Civislend. Esto supone que cerca de seis de cada diez operaciones corresponden a desarrolladores inmobiliarios que han decidido volver a utilizar la plataforma para poner en marcha nuevas promociones.

Esta fidelización se combina con la incorporación de nuevos participantes. El 42,6% restante de las operaciones procede de promotores y compañías inmobiliarias que obtienen financiación por primera vez mediante la plataforma. Por su parte, aproximadamente uno de cada tres promotores que han colaborado con Civislend (31,7%) ha recurrido nuevamente a sus servicios de financiación.

En los últimos tres años, Civislend ha multiplicado por cuatro su volumen de financiación y supera los 150 millones de euros en lo que va de 2026.

La recurrencia también está presente entre quienes aportan el capital. De acuerdo con las cifras facilitadas por la compañía, el 80% de los inversores realiza nuevas inversiones en Civislend, con un promedio de ocho operaciones por inversor. Este comportamiento permite a la plataforma disponer de una comunidad de inversores recurrentes capaz de respaldar las distintas necesidades de financiación de los proyectos.

Civislend estudia y selecciona los proyectos inmobiliarios, teniendo en cuenta su viabilidad, la trayectoria del promotor y las garantías que respaldan cada operación.

Hasta la fecha, 98 proyectos financiados mediante Civislend ya han sido devueltos —el capital invertido más los intereses generados—. Según la información proporcionada por la plataforma, estas operaciones han alcanzado una rentabilidad media total del 13%, con una duración media aproximada de quince meses.

Sin embargo, no todas las propuestas que solicitan financiación terminan incorporándose a la plataforma. Civislend somete cada operación a una evaluación técnica, económica, comercial y legal, en la que examina elementos como la experiencia previa del promotor, el plan de salida de la inversión, el grado de apalancamiento y las garantías disponibles. De acuerdo con la compañía, únicamente uno de cada diez proyectos estudiados llega finalmente a publicarse.

Las operaciones de financiación se diseñan con garantías específicas según las particularidades de cada proyecto. Estas pueden contemplar hipotecas de primer rango sobre los activos inmobiliarios, garantías empresariales o pignoraciones de participaciones, entre otras fórmulas. La evaluación inicial y la configuración individualizada de las estructuras financieras permiten atender diferentes necesidades en un mercado donde las soluciones alternativas de financiación han dejado de utilizarse exclusivamente para circunstancias concretas.

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CIVISLEND PSFP, S.A. - CIF A87625778. Plataforma de Servicios de Financiación Participativa sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV - e inscrita en el Registro Oficial de Plataformas de Financiación Participativa de la CNMV con el número 8 conforme a la Ley UE2020/1503. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo: 34640 - Folio: 177, Hoja: M623181. Civislend no ofrece asesoramiento financiero alguno. Los Proyectos de financiación participativa publicados en nuestra plataforma no son objeto de autorización ni de supervisión por la CNMV ni por el Banco de España ni por ningún otro organismo regulador. Ninguna información facilitada por los promotores ha sido revisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni constituye un folleto informativo. Existe riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido, riesgo de no obtener el rendimiento esperado y riesgo de liquidez para recuperar parcialmente su inversión. El capital invertido no está garantizado por el Fondo de Garantía de Inversiones ni por el Fondo de Garantía de Depósitos. Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.