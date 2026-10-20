Comparar precios se afianza como hábito de compra y estrategia de ahorro para el 90% de los consumidores en España

El 95% de los consumidores en España percibe que el coste de la vida ha aumentado durante los últimos 12 meses y cuatro de cada diez (39%) consideran que esa subida está por encima del 15%. Esta situación se traduce en cambios en los hábitos de compra con el fin de ahorrar sin necesariamente sacrificar calidad: el 80% de los consumidores afirma prestar más atención al precio de los productos que hace un año y el 90% asegura que compara precios antes de comprar.

Esta es la principal conclusión del estudio 'El valor de comparar: decisiones de compra y ahorro en los hogares en España' realizado por Ipsos para Amazon.

Según el estudio, el 44% de los consumidores en España consideran que comprar por Internet les ayuda a ahorrar en sus compras habituales. Esta percepción es especialmente valorada entre los más jóvenes, ya que el 53% de los consumidores de entre 18 y 25 años y el 48% de los de 26 a 45 años consideran que comprar online les permite ahorrar.

En este contexto de ahorro, comparar precios entre distintas tiendas se ha convertido en una práctica generalizada: el 90% de los encuestados afirma comparar precios antes de comprar un producto, y seis de cada diez lo hacen siempre o casi siempre. Esta frecuencia es especialmente alta entre los consumidores de 26 a 45 años (66%), seguidos de los jóvenes de 18 a 25 años (62%) y los de 46 a 64 años (60%). Aunque la frecuencia disminuye entre los mayores de 65 años, prácticamente la mitad (49%) también compara precios siempre o casi siempre antes de realizar sus compras.

Si bien la comparación de precios permite ahorrar entre un 5% y un 10% en cada compra, también supone un esfuerzo considerable: en promedio, el consumidor en España consulta tres tiendas online antes de decidir dónde comprar (34%) y le puede llevar entre 5 y 20 minutos por compra (49%). Sin embargo, hay quienes comparan entre cuatro y cinco establecimientos (17%) y quienes dedican más de 20 minutos a ello (25%).

Con el objetivo de facilitar esa tarea a sus clientes, Amazon subrayó que ofrece precios competitivos durante todo el año. "Comprobamos y comparamos de manera sistemática los precios de los productos vendidos por Amazon para igualar o mejorar los de otras tiendas online en una amplia selección que incluye más de un millón de productos. Aunque los vendedores independientes fijan sus propios precios, trabajamos para destacar ofertas que igualen o mejoren los precios de los principales minoristas online. Los clientes pueden acceder fácilmente a una selección de estos productos a través de www.amazon.es/mismoprecioomejor", aseguró la compañía.

"En Amazon creemos que los clientes no deberían tener que elegir entre comodidad y buen precio. Por eso, comparamos y contrastamos de forma periódica los precios con los de otras tiendas online durante todo el año, con el objetivo de igualarlos o mejorarlos", afirmó Ana Sánchez-Jauregui, directora de Consumo en Amazon.es. "Gracias a esto, nuestros clientes pueden encontrar en Amazon más de un millón de productos al mismo precio o mejor que en otras tiendas. Queremos ofrecer a nuestros clientes una experiencia de compra más sencilla y cómoda con la confianza de que están obteniendo una buena relación calidad-precio".

La comparación de precios que realiza Amazon para ayudar a sus clientes a encontrar los mejores precios abarca una amplia variedad de categorías, desde alimentación y bebidas hasta productos básicos del día a día, precisó, y también se aplica a Amazon Fresh, su supermercado online, donde se comparan los precios de miles de productos, incluidos alimentos frescos como frutas, verduras, carne y pollo, así como bebidas y otros productos de supermercado.

Más eficiente y más cómoda

La comparación sistemática de precios hace más eficiente el proceso de compra y aumenta la confianza de los consumidores. Así, de acuerdo al estudio, el hecho de que una tienda compare regularmente sus precios con los de otros establecimientos para ofrecer el precio más bajo facilitaría al consumidor tomar mejores decisiones de compra (44%), ahorrar tiempo (38%) y controlar mejor sus gastos y ahorrar (36%).

Saber que una tienda compara y ajusta sistemáticamente sus precios con los de otros establecimientos para ofrecer precios competitivos genera confianza entre los consumidores en España. De hecho, el 93% afirma que conocer esta práctica aumentaría su confianza en que está encontrando un precio bajo.

La búsqueda de los mejores precios no implica renunciar a la calidad. De hecho, la calidad del producto (57%) y el precio final (55%) son los dos aspectos más importantes para los consumidores a la hora de planificar sus compras, seguidos de la confianza en la tienda (31%), que también adquiere un papel relevante en sus decisiones.

Moda y tecnología lideran el ranking general (45%), seguidas de alimentación y supermercado (43%), electrodomésticos (32%) y cuidado personal (28%). Las diferencias por edad son reveladoras: los jóvenes de 18 a 25 años comparan precios sobre todo en ropa (48%), juguetes y videojuegos (24%) y libros y entretenimiento (18%). Los de 46 a 64 se centran en tecnología y electrónica (50%). Y los mayores de 65 años son quienes más comparan en alimentación (54%), electrodomésticos (41%) y productos de limpieza y hogar (27%), los porcentajes más altos de todos los grupos de edad en estas categorías.

Datos sobre ahorro

Este estudio se enmarca dentro de 'La Academia del Ahorro' creada por Amazon y que estudia de manera anual las principales tendencias y estrategias de los consumidores para ahorrar. En esta ocasión, además de la comparación de precios, se han detectado otras dos tendencias destacadas: el aumento del coste de la vida impulsa un consumo más racional y planificado, y los consumidores entre 26 y 45 años son los más sensibles a las subidas de precios.

Todas estas conclusiones fueron presentadas en una mesa redonda en la que participaron Ana Sánchez-Jauregui, directora de consumo en Amazon.es; Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores; la creadora de contenido Paloma Blanc, en representación de las familias españolas; y Pablo Foncillas, consejero y profesor de escuela de negocios.

Amazon explicó que trabaja "constantemente para ofrecer herramientas e innovaciones que ayuden a sus clientes a ahorrar durante todo el año y que puedan sacar el máximo partido a sus compras", como el ahorro por ser cliente Prime, la comparación de precios, la compra de 'Básicos del día a día', la suscripción, las marcas propias de Amazon, Amazon Segunda Mano y Amazon Renewed, ahorros condicionales por compra de un determinado número de unidades, cupones, Ofertas Flash y Ofertas personalizadas.