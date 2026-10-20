El Gobierno, a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha garantizado que subirá un 4,5% el salario de los empleados públicos en 2027. Así se lo habría trasladado a los sindicatos en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, celebrada este martes, según ha informado UGT Servicios Públicos.

Este acuerdo, firmado en noviembre del año pasado por el Ministerio con UGT y CSIF (CCOO se sumó días después), prevé una subida salarial acumulada del 11% entre 2025 y 2028 para más de tres millones de empleados públicos. En concreto, establece un incremento fijo del 2,5% para 2025; un 1,5% fijo para 2026, más un 0,5% variable ligado a la evolución del IPC; un 4,5% fijo para 2027, y un 2% para 2028.

Según el comunicado de UGT, "en la reunión con las organizaciones sindicales, el Gobierno se ha comprometido a ese incremento salarial pactado en el acuerdo firmado el año pasado". La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, se ha congratulado por esa confirmación, aunque ha reclamado que se fije una fecha para aprobar la subida prevista para 2027.

La subida podría producirse antes de las elecciones

Para el sindicato, la medida debe aprobarse antes del 24 de noviembre, fecha de la última reunión del Consejo de Ministros previa a las elecciones generales del 29 de noviembre. Así, el Gobierno podría utilizar la subida salarial de los funcionarios con fines electorales, tal y como planea hacer con la revalorización de las pensiones.

En el comunicado puede leerse lo siguiente: "La secretaria general de UGT Servicios Públicos había subrayado recientemente que tanto la Diputación Permanente del Congreso como el Consejo de Ministros, esté o no en funciones, cuentan con los mecanismos legales y legislativos necesarios para hacer efectivo el incremento salarial, y pidió que actuasen lo antes posible. Además, ha recordado que, cuando el INE publique las cifras definitivas del IPC, deberá abonarse también el medio punto adicional previsto en el acuerdo y avalado por el Real Decreto-ley 14/2025".

De este modo, el Gobierno podría volver a hacer un uso partidista de la Diputación Permanente, como ya hizo con los llamados "decretos Maricarmen" de vivienda, que el Congreso de los Diputados terminó tumbando.