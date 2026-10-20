Yolanda Díaz confiesa: "Desde que ha llegado el Gobierno el mayor problema de los españoles es la vivienda"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha protagonizado unas llamativas declaraciones al abordar el problema de la vivienda en España. Durante una intervención en la que pretendía cargar contra el Partido Popular y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, la ministra ha terminado situando el foco sobre el Ejecutivo del que forma parte.

"A lo largo de la democracia española el principal problema de los españoles era el paro. Desde que he llegado al Gobierno el principal problema de los españoles es la vivienda", ha afirmado Díaz. Una declaración con la que, en su intento de cuestionar a la oposición, ha relacionado temporalmente el aumento de la preocupación por la vivienda con su propia etapa en el Gobierno.

La ministra, que forma parte del Ejecutivo desde enero de 2020, pretendía establecer una comparación entre las preocupaciones de los españoles a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, la formulación elegida resulta especialmente llamativa al proceder de una integrante del Gobierno de Pedro Sánchez, que lleva más de seis años ocupando responsabilidades ministeriales.

Un ataque al PP que se vuelve en su contra

Las declaraciones se han producido mientras Díaz cuestionaba la actuación de Feijóo ante los problemas que afectan a los ciudadanos. "Lo que está haciendo el señor Feijóo es atacar directamente a los problemas que tienen los españoles, enfrentarlos de manera radical en lugar de centrarse en lo que debe de hacer", ha señalado la vicepresidenta segunda.

Yolanda Díaz: "Desde que ha llegado el Gobierno el mayor problema de los españoles es la vivienda" pic.twitter.com/EqGbiNNZTq — Libertad Digital (@libertaddigital) October 20, 2026

Con estas palabras, la ministra de Trabajo buscaba reprochar al líder de la oposición su estrategia política. No obstante, su propia reflexión sobre la evolución de las preocupaciones de los españoles ha terminado poniendo el foco en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Aunque sus declaraciones no suponen un reconocimiento explícito de responsabilidad del Gobierno en los problemas de acceso a la vivienda, sí establecen una coincidencia temporal entre su llegada al Ejecutivo y el cambio de prioridades que describe.