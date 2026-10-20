La actividad de las ETT en España crece un 12,8% de enero a julio con la IA como palanca

Las agencias de empleo y las empresas de trabajo temporal (ETT) en España consolidaron, entre enero y julio de 2026, una evolución positiva de su actividad. Hasta el séptimo mes del año, la firma de contratos de puesta a disposición (CPD) creció un 12,8% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de Asempleo, la patronal de las empresas del sector.

Este crecimiento coincide con una transformación profunda de los procesos de selección liderada por la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, que está permitiendo agilizar tareas, gestionar un mayor volumen de candidaturas y dedicar más tiempo a aquellas funciones en las que el conocimiento del mercado, el criterio profesional y el acompañamiento a empresas y trabajadores aportan mayor valor.

Los últimos datos de Asempleo reflejan el buen impulso del sector y muestran que en el acumulado de 2026 a julio se superaron los 2,7 millones de CPD. El ritmo de crecimiento se mantiene además en tasas de dos dígitos por séptimo mes consecutivo, mientras el volumen de CPD anualizado supera ya los 4,68 millones de contratos.

Asimismo, la contratación inicial gestionada por las ETT y las agencias de empleo en nuestro país presenta también una evolución positiva durante los primeros siete meses del año, registrando 1,4 millones de contratos, frente a los 1,3 millones del mismo periodo del año anterior, lo que supone un aumento de casi un 2,8%.

Esta dinámica de crecimiento, que muestra la relevancia del sector en la conformación de la economía española, cobra una especial relevancia en un momento en el que las compañías necesitan responder con rapidez a nuevas necesidades productivas, acceder a perfiles que no siempre encuentran fácilmente en el mercado y adaptar sus estructuras a proyectos y demandas cambiantes.

Para el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, "el buen comportamiento de la contratación gestionada por las empresas del sector de los recursos humanos nos muestra también hacia dónde se está moviendo la actividad económica. Esto debería servirnos para avanzar en una colaboración más estrecha entre el ámbito público-privado, y acelerar políticas de empleo que faciliten la contratación, aporten flexibilidad y garanticen la seguridad jurídica. Si somos capaces de responder mejor a esas necesidades, estaremos también contribuyendo a sostener el crecimiento de la economía y del empleo".

Sectores

El crecimiento de los contratos de puesta a disposición se apoya, especialmente, en la industria y los servicios. En julio, por ejemplo, la actividad de las ETT aumentó un 5,9% interanual, con avances del 11,9% en industria y del 5,5% en servicios. En cambio, retrocedió un 17% en la construcción.

Esta dinámica responde también a las dificultades que muchas empresas encuentran para incorporar los perfiles que necesitan. La falta de talento en determinadas posiciones, la necesidad de contratar con agilidad y seguridad jurídica y problemas como el absentismo están haciendo que cada vez más compañías recurran a las ETT y a los servicios profesionales de empleo para dar respuesta a sus necesidades de plantilla.

Al mismo tiempo que aumenta su actividad, las ETT y las agencias de empleo están incorporando la IA para agilizar procesos de selección que hasta ahora requerían una elevada carga operativa. La aplicación de estas herramientas ayuda a los equipos a ordenar candidaturas, cruzar perfiles con vacantes o automatizar tareas, y permite gestionar un mayor volumen de procesos y responder con más rapidez a las necesidades de contratación de las empresas de nuestro país.

"La eficiencia que aportan estas herramientas de IA está ayudando a los equipos de selección a evaluar competencias, identificar los perfiles adecuados y acompañar a los candidatos con mayor agilidad. Esto permite hacer los procesos más eficaces y facilitar la entrada al mercado laboral de quienes buscan una oportunidad. Las ETT llevan años demostrando que son una vía de acceso al primer empleo y también de reincorporación al trabajo, y la tecnología puede reforzar todavía más esa capacidad", ha destacado Cruañas.

No obstante, desde Asempleo advierten de que la incorporación de la inteligencia artificial al mercado laboral también obliga a observar con atención cómo puede afectar a los perfiles que demandan las empresas. En particular, la asociación considera necesario analizar la posible brecha entre los profesionales más especializados y los perfiles júnior, especialmente si determinadas tareas de entrada empiezan a automatizarse. Es en este ámbito donde Asempleo reclama una mayor colaboración entre administraciones, empresas y servicios profesionales de empleo, para anticipar los cambios y adaptar las políticas de empleo y formación.