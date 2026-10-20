La inestabilidad política y el déficit disparan la prima de riesgo francesa a máximos de 15 años

La prima de riesgo de Francia sigue escalando y ha alcanzado este martes los 149,1 puntos básicos, su nivel más alto de los últimos 15 años, y supera ya a las de Italia, España y Grecia. Así, la tensión política, la inestabilidad financiera del país y los problemas para sacar adelante los presupuestos han aumentado la presión sobre la deuda soberana francesa, cuya rentabilidad a diez años ha subido hasta el 4,925%.

Cabe recordar que la prima de riesgo se mide, en este caso, como el diferencial existente entre la rentabilidad del bono soberano a diez años de Francia con respecto al de Alemania. De este modo, la diferencia refleja el mayor sobrecoste que afronta Francia para financiarse en los mercados en comparación con Alemania.

Precisamente, los analistas señalan que el caso francés pone de manifiesto los desafíos a los que se enfrentan los inversores en deuda soberana y la importancia de adaptar sus estrategias a las circunstancias del mercado. Entre los factores que condicionan las perspectivas de Francia destacan el elevado déficit público y la fragmentación del Parlamento.

Ambos elementos dificultan la negociación y la aplicación de un plan de consolidación fiscal que resulte creíble para los mercados. En este contexto, la prima de riesgo puede reaccionar con mayor intensidad a las decisiones políticas y económicas que se adopten en los próximos meses.

De hecho, los presupuestos, las elecciones y otros acontecimientos políticos figuran entre los factores que pueden influir en la percepción de los inversores. Por tanto, la capacidad del Gobierno francés para alcanzar acuerdos presupuestarios y concretar medidas fiscales será uno de los elementos que seguirán de cerca los participantes en el mercado de deuda.

Con todo, la evolución de la deuda francesa coincide con una situación de tensión interna marcada por los disturbios registrados durante el fin de semana. En consecuencia, las autoridades han aplicado toques de queda nocturnos en determinadas zonas de París y de otras ciudades.

A esta situación se suman las dificultades políticas para tramitar los presupuestos. Y es que la fragmentación parlamentaria complica la posibilidad de alcanzar acuerdos suficientes para aprobar las medidas económicas y fiscales necesarias. De este modo, la combinación de incertidumbre política y problemas presupuestarios constituye uno de los factores que los inversores vigilan al valorar la capacidad de un Estado para atender sus compromisos financieros.

Aumenta la rentabilidad de los bonos

Precisamente, el aumento de la prima de riesgo francesa coincide con una subida de la rentabilidad de su bono a diez años, que alcanza el 4,925%. Este movimiento contrasta con los descensos registrados por otros mercados de deuda después de las fuertes subidas de la jornada anterior. En concreto, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años baja hasta el 5,456%, mientras que la del alemán desciende al 3,436% y la del español cae hasta el 4,065%.