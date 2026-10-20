La inquiokupa marroquí que debe 20.000 euros y presume de comprar una casa al contado: "Voy a despellejarle vivo"

Jesús alquiló en 2017 su vivienda de Roquetas de Mar (Almería) a una mujer marroquí que le aseguró que viviría sola. El profesor se había trasladado al municipio de Vera por una plaza de trabajo y necesitaba los ingresos del alquiler para hacer frente a sus gastos. Sin embargo, la arrendataria dejó de pagar y, según denuncia, la deuda supera ya los 20.000 euros.

En la vivienda residen ahora seis miembros de la familia, pese a que el contrato se firmó con una sola persona. Además, los vecinos aseguran que los okupas realquilan habitaciones. La propia inquiokupa presume de haber comprado otra casa en Almería al contado y de ser propietaria de un centro de estética, según la información publicada por OKDIARIO.

La familia se niega a abandonar el inmueble y ha llegado a asegurar que no pagará "ni un duro" y que no tiene "miedo ninguno" a la Justicia. Mientras tanto, Jesús afronta las consecuencias económicas de los impagos y denuncia que ha recibido amenazas.

Más de 20.000 euros y facturas sin pagar

El propietario explica que durante un tiempo asumía las facturas de los suministros y la inquilina le enviaba después el dinero. La situación cambió cuando dejó de hacerlo y una factura de la luz superó los 1.000 euros. Jesús asegura que tuvo que recortar gastos familiares.

"Ellos viven como reyes y yo no llego a fin de mes", lamenta el profesor, que afirma haber pedido dinero a personas cercanas para afrontar los recibos. Tras más de cuatro años intentando resolver el problema por su cuenta, denunció en 2025 a la titular del contrato por los impagos.

Según relata, también se planteó vender la vivienda para dejar atrás la situación. La inquilina se habría opuesto a que posibles compradores visitaran el piso. Después, le ofreció 85.000 euros por el inmueble, de tres dormitorios y dos baños, que el propietario describe como nuevo y amueblado. Jesús aceptó, pero la operación no llegó a cerrarse: la mujer alegó que no podía pagar porque sus padres estaban de viaje en Marruecos. A partir de entonces, los okupas se atrincheraron en la vivienda y anunciaron que no tenían intención de marcharse.

El propietario denuncia amenazas

El conflicto ha tenido también consecuencias personales para Jesús. El profesor afirma que el estrés prolongado le ha provocado problemas de salud y que vive con una sensación constante de impotencia. "He tenido que quitar el aire acondicionado para ahorrar".

El propietario asegura, además, que ha recibido amenazas de muerte. Según contó a OKDIARIO, la pareja de la primera inquilina le envió un mensaje en el que amenazaba con "despellejarle vivo" si dejaba de enviar a otras personas a la vivienda. Jesús niega haber coaccionado a los okupas y sostiene que ni siquiera puede acercarse al inmueble sin exponerse a una denuncia.

La denuncia presentada por el profesor ha sido admitida a trámite. Sin embargo, tanto él como su abogada temen que el procedimiento de desahucio se complique si la ocupante alega vulnerabilidad.

Presume de otra vivienda

Según la información publicada por OKDIARIO, la inquiokupa presume de actividad económica en sus redes sociales. El medio señala que publica fotos de compras en marcas como Tous o Pandora, viajes y tratamientos faciales, además de promocionar su centro de estética.

La mujer ha reconocido al mismo medio que podría declararse vulnerable si no se demuestra su nivel de vida. El propietario sostiene también que otros miembros de la familia disponen de propiedades y negocios, entre ellos varias carnicerías halal.