Las tretas de Sánchez para gastar más sin presupuestos ya ascienden a 78.000 millones anuales

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue funcionando con los Presupuestos Generales del Estado del año 2023, pero eso no significa que el gasto público haya permanecido congelado. Más bien al contrario. Un nuevo estudio de Funcas revela que el Ejecutivo ha elevado el desembolso del Estado y la Seguridad Social hasta situarlo 78.000 millones de euros por encima de las cantidades inicialmente previstas en las cuentas prorrogadas. Este desfase representa cerca del 19% de la dotación presupuestaria de referencia.

El análisis, elaborado por Raymond Torres, pone cifras a una situación excepcional: España acumula tres ejercicios consecutivos sin aprobar nuevos Presupuestos, pero el gasto público continúa aumentando gracias a la utilización de modificaciones de crédito y otros mecanismos de flexibilidad presupuestaria. Los datos son elocuentes. El gasto no financiero del Estado y la Seguridad Social contemplado en las cuentas de referencia ascendía a 407.000 millones de euros; sin embargo, el desembolso efectivo aumentó hasta 436.000 millones en 2024 y 458.000 millones en 2025.

Para 2026, Funcas estima que alcanzará 485.000 millones, una cifra que supera en 78.000 millones el punto de partida. Esta desviación recoge la diferencia entre los créditos del presupuesto prorrogado y el gasto finalmente incorporado a las cuentas. Así, la prórroga presupuestaria ha dejado de actuar como un freno a la expansión del sector público, puesto que el gasto ejecutado por el Estado supera en un 14% las cifras previstas en los PGE de 2023, con una desviación que alcanza el 20% en la Seguridad Social.

El gasto público aumenta un 19% y la recaudación se dispara un 24%

La expansión presupuestaria no se limita a la Administración central. Según Funcas, el gasto del conjunto de las administraciones públicas ha crecido un 19% durante el periodo de prórroga, excluyendo los intereses de la deuda y los recursos asociados al programa de fondos europeos Next Generation.

Al mismo tiempo, la recaudación tributaria ha aumentado a un ritmo todavía mayor, cercano al 24%. El crecimiento económico, la inflación y la decisión de no actualizar los tramos impositivos han impulsado los ingresos públicos, proporcionando al Gobierno recursos adicionales para financiar sus políticas.

Las cifras globales permiten hacerse una idea de la magnitud de esta expansión. Los ingresos totales de las administraciones pasan de 630.000 millones de euros en 2023 a una previsión de 767.000 millones en 2026. En paralelo, el gasto público total aumenta desde 680.000 millones hasta 810.000 millones.

Las tretas de Sánchez

El estudio identifica los mecanismos utilizados por el Gobierno para superar las limitaciones de unas cuentas que no han sido renovadas:

Por un lado, las ampliaciones de crédito permiten atender obligaciones como las pensiones, las prestaciones sociales o los intereses de la deuda.

como las pensiones, las prestaciones sociales o los intereses de la deuda. Por otro, los créditos extraordinarios y suplementos presupuestarios facilitan la incorporación de nuevas partidas.

facilitan la incorporación de nuevas partidas. También se emplean generaciones y transferencias de crédito, que permiten adaptar la distribución de los recursos a circunstancias distintas de las contempladas originalmente.

Aunque todos estos instrumentos tienen cobertura legal, Funcas advierte de que fueron concebidos principalmente para introducir ajustes puntuales y no para sustituir durante varios ejercicios consecutivos la aprobación de nuevos Presupuestos.

El desglose de las modificaciones presupuestarias estatales analizadas por Funcas suma 84.000 millones de euros. De ese total, 23.000 millones corresponden a transferencias a la Seguridad Social; 18.000 millones, a las comunidades autónomas; 14.000 millones, a las corporaciones locales; 12.000 millones, a inversiones reales; 10.000 millones, a gastos financieros, y otros 7.000 millones, a conceptos diversos.

El diagnóstico resulta especialmente relevante. La sucesión de prórrogas no ha impedido que las administraciones gasten más, pero sí ha dificultado una planificación coherente del uso que se hace de los recursos públicos y ha impedido un control apropiado en sede parlamentaria. El resultado es una política fiscal tremendamente expansiva y marcada institucionalmente por el desorden más absoluto.