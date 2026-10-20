Lo que no te cuenta la izquierda sobre Francia: más de 3.000 profesores cobraban sin dar clase

Francia vive jornadas de violencia impulsada por la extrema izquierda y radicales de origen musulmán. Ciertamente, los problemas de la economía francesa —resultado de la incapacidad de la socialdemocracia de cumplir sus promesas— pueden llevar a muchas personas a manifestarse, tomando esta cuestión como pretexto. Sin embargo, no podemos obviar que las revueltas están siendo dirigidas con intereses concretos.

Más de 3.000 profesores sin trabajar

Como hemos destacado en Libre Mercado, esta oleada de disturbios y saqueos comenzó mediante una manifestación local de estudiantes y profesores, que denunciaban la supuesta falta de medios en el sector de la educación. Concretamente, el foco original se encontraba en el Instituto Saint-Exupéry, en Créteil, un suburbio de París.

Concretamente, las movilizaciones en el suburbio parisino de Créteil comenzaron a mediados de septiembre por la supuesta falta de medios educativos. Así, según informó el diario Le Parisien, las quejas se centraban sobre todo en las prolongadas ausencias de profesores que no eran reemplazados.

Ahora bien, lo cierto es que Francia sí tenía medios y recursos. El problema, no obstante, residía en su gestión. Y es que, según informa la prensa francesa, actualmente hay en Francia más de 3.000 profesores sustitutos que no contaban con un destino asignado.

De hecho, resulta curioso que, en este contexto, el Gobierno francés admitiera que existían más de 3.000 profesores suplentes que, a pesar de estar cobrando su sueldo, no tenían un puesto asignado. De hecho, frente a las movilizaciones originadas el pasado mes, la respuesta por parte del ministro de Educación francés fue prometer el despliegue entre los días 9 y 13 de octubre de 3.024 profesores suplentes en las escuelas secundarias del país que lo necesitaran.

Al respecto, la radio francesa RTL detallaba que, en declaraciones a la prensa local, el ministro había asegurado que "gracias al software que solicité hace un año, a principios de este año —es la primera vez que lo implementamos— pudimos identificar los centros que se encuentran en situaciones que yo calificaría de muy problemáticas". En este sentido, apuntó que "hay 114 institutos que considero en situación roja y 400 en situación naranja".

De este modo, de acuerdo con este mismo medio, el ministro aseguró que "tenemos 3.000 profesores suplentes que actualmente no están dando clase". Así, incidió en que "les gustaría estarlo, pero no se les ha asignado a ningún centro porque, hasta ahora, no hemos podido hacerlo correctamente" y prometió que "en las próximas horas se incorporarán a estos centros".

Así las cosas, el Ministerio de Educación francés destaca que "la remuneración de los profesores suplentes (TZR) es idéntica a la de los profesores titulares (la escala salarial varía según su categoría y grado)". De este modo, explican además que "en determinadas circunstancias, los profesores suplentes pueden recibir el reembolso de sus gastos de viaje mediante una asignación especial para sustituciones".