Más problemas para Óscar Puente: Ryanair cancela vuelos entre Bruselas y cuatro ciudades españolas

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, ha anunciado la supresión de una veintena de rutas de su aerolínea desde Bruselas y Charleroi a partir del próximo fin de semana en represalia por el aumento de las tasas aeroportuarias decretadas por el gobierno belga; una medida que supone la cancelación de los vuelos desde el aeropuerto internacional de Bruselas con Barcelona, Madrid, Valencia y Málaga. Este revés para los viajeros españoles se suma al conflicto entre Ryanair y el Gobierno de Pedro Sánchez por las altas tasas aeroportuarias que han llevado a la aerolínea a suprimir muchos de sus vuelos en aeropuertos secundarios de España.

Con esta supresión de vuelos de Ryanair a España, el aeropuerto de Bruselas sólo mantendrá operativa la ruta con Dublín durante este verano, mientras que el segundo aeropuerto de Bélgica, Charleroi, mantendrá una flota de 13 aviones para sus operaciones y suprimirá vuelos a Oviedo, Dubrovnik, Nimes y otros destinos europeos. O'Leary ha asegurado desde Bruselas que esta decisión no tendrá impacto en la plantilla, que será trasladada a otras bases en Eslovaquia o Hungría.

El pulso con el Gobierno federal de Bart Wever responde al incremento gradual de las tasas aeroportuarias a cinco euros en 2025 y a siete euros a partir de 2027, ante la que la compañía irlandesa ha amenazado con retirar una veintena de rutas y suprimir así cerca de dos millones de asientos para viajar desde o hacia Bruselas y Charleroi. Como primera medida, O'Leary ha anunciado este martes desde Bruselas las primeras cancelaciones para este invierno y que, según sus cálculos, tendrá un impacto de "un millón de asientos menos", y asegura que de no frenarse la subida de tasas seguirá suprimiendo operaciones hasta "los dos millones de asientos en verano".

El consejero delegado de Ryanair ha tachado de "políticas estúpidas" las tasas que la compañía debe pagar por operar en países como Bélgica o Francia y ha defendido que si el Gobierno belga persiste en incrementarlas "Bélgica sufrirá dramáticamente" por la carestía de los vuelos.

Ryanair, harta del Gobierno de Pedro Sánchez

Dos países importantes pero no tan cruciales para Ryanair como España. La aerolínea está perdiendo mucho dinero en España debido a las altas tasas aeroportuarias del ministro Óscar Puente y como consecuencia recortó este verano 1,2 millones de plazas en aeropuertos de ciudades secundarias. Algo que ha llevado a O'Leary como a sus representantes en España a cargar contra varios ministros del Gobierno de Pedro Sánchez a los que acusan de "idiotas" como es el caso de Pablo Bustinduy, titular de Consumo y Agenda 2030, afirmando que "cuanto antes lo echen del cargo mejor".

Sin embargo, Ryanair ha puesto principalmente en la diana a Óscar Puente por sus malas formas y su maneras de actuar con la aerolínea. En el mes de agosto, el CEO llamó "fracasado" al ministro de Transportes y le aconsejó un libro de "matemáticas para tontos" por su falta de competitividad fiscal que está llevando a muchas empresas a fracasar en España.

O'Leary ha querido también alertar sobre el impacto de la guerra en Oriente Próximo en la carestía de los combustibles y ha augurado que de seguir así los precios de los billetes registrarán la "mayor subida de la historia en Europa" el próximo verano, aunque no ha ofrecido datos precisos sobre la evolución que estima. "Les animaría, si quieren volar el próximo verano, a reservar sus vacaciones tan pronto como sea posible, porque los precios se van a disparar".