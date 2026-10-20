El sistema de Seguridad Social y la sostenibilidad de las pensiones se enfrentan a la tensión provocada por la crisis demográfica y un mercado de trabajo cada vez menos dinámico —y que no es capaz de cubrir mediante las cotizaciones sociales el gasto asociado que supuestamente debe financiar—. Por ello, aunque el Gobierno quiera tirar de sentimentalismo en esta materia con el fin de atraer a posibles votantes de cara a las generales del día 29 de noviembre, no podemos ignorar que es necesaria una reforma del actual sistema.

Así lo ponen de manifiesto distintos informes. Por ejemplo, un estudio elaborado por la Airef señala que el Estado cada vez tendrá más dificultades para pagar las pensiones en los próximos años y, además, desmonta el relato del Ejecutivo sobre el supuesto potencial de la regularización de inmigrantes para hacer frente a estos compromisos de gasto.

En este sentido, cabe recordar que el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido que las cotizaciones no son suficientes para pagar las pensiones. Así, en Libre Mercado hemos informado de que recientemente, en una entrevista concedida a Onda Cero, aseguró que para hacer frente al pago de las pensiones es necesario recurrir a la deuda pública.

Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, prefiere señalar a quienes denuncian esta situación y exigen responsabilidad a los políticos para solucionar los problemas existentes. De este modo, ha optado por señalar a José Carlos Díez, economista socialdemócrata que ha sido siempre cercano a las tesis económicas y políticas del PSOE.

Concretamente, en relación con una entrevista en la que el economista aseguraba que "hay que decirles la verdad a los jubilados", incidiendo en que "no podemos sacrificar el futuro del país y de nuestros hijos para pagar las pensiones", el ministro Óscar Puente señalaba que "está (sic) rata una vez se arrimó al PSOE para parasitarlo", añadiendo que "ahora os explica lo que quiere hacer la derecha con vuestras pensiones y vuestros derechos".

Está rata una vez se arrimó al PSOE para parasitarlo. Ahora os explica lo que quiere hacer la derecha con vuestras pensiones y vuestros derechos. https://t.co/boEPe5jORq — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 18, 2026

En cualquier caso, el economista no dejó pasar la ocasión para responder al ministro. "A este personaje nunca le ha gustado escuchar los datos", señaló Díez en un mensaje posterior, donde aseguraba que "sigo siendo progresista, por eso estoy en contra de su cupo catalán".

A este personaje nunca le ha gustado escuchar los datos. Mañana explico la verdad en @elconfidencial sobre las pensiones que ha empeorado mucho desde 2018. Veremos que insulto me dedica

Yo sigo siendo progresista, por eso estoy en contra de su cupo catalán pic.twitter.com/11fi3ZtXY4 — José Carlos Díez (@josecdiez) October 18, 2026

Así las cosas, vemos cómo el Gobierno, ante la posibilidad de que la derecha arrase en las próximas elecciones, y con el fin de desviar la atención, marcando la agenda y el debate público, ha optado por atacar duramente a quienes desmienten las falacias que componen su discurso oficial. Y, para ello, recurre nuevamente a Óscar Puente, encargado habitualmente de este tipo de campañas.