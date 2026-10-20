Sánchez pone al límite a los pequeños propietarios de vivienda: "Vuelven a legalizar la okupación"

Hartazgo entre los propietarios de vivienda. La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación denuncia "el cordón sanitario y el ninguneo sistemático al que el Gobierno ha sometido a las miles de familias afectadas" por esta lacra en España.

Desde octubre de 2021, la organización asegura haber remitido cada mes al Gobierno de Pedro Sánchez una solicitud formal de reunión para trasladar la situación que sufren los ciudadanos a los que se les ha arrebatado sus propiedades. Sin embargo, estos afectados denuncian que han sido ignorados por el Ejecutivo.

"El colectivo acumula cinco años de silencio institucional ininterrumpido, durante los cuales se han registrado peticiones formales de reunión mes a mes desde octubre de 2021 ante el Ministerio de Vivienda, sin haber obtenido una sola respuesta", aseguran.

Vuelta a la prohibición de los desahucios

Cabe recordar que fue en el año 2020, debido a la pandemia del coronavirus, cuando el Gobierno decidió prohibir los desahucios de inquilinos de personas "vulnerables". Como venimos contando en Libre Mercado, esa dudosa y arbitraria calificación de vulnerabilidad ha supuesto un secuestro de las casas de decenas de miles de propietarios en nuestro país causándoles graves daños económicos y psicológicos.

A principios de este año, el Ejecutivo no pudo prorrogar la prohibición de los desahucios ante la negativa de Junts, como era su intención, y sus planes quedaron frustrados. Eso sí, durante todos estos meses, los desalojos no han sido inmediatos debido a la lentitud de la justicia en España.

A finales de septiembre, Sánchez volvió a intentar prohibir los desahucios a través de los polémicos reales decretos Maricarmen que tumbó el Congreso de los Diputados. Días después, convocó elecciones y los volvió a aprobar. Ahora, la prohibición de los desahucios vuelve a estar en vigor y el caos en el mercado del alquiler es total.

"Vuelven a legalizar la okupación"

La Plataforma considera especialmente grave que el departamento de Isabel Rodríguez haya ignorado sus solicitudes pese a los sucesivos cambios legislativos en materia de vivienda que ha llevado el Ejecutivo. Respecto a los últimos reales decretos aprobados por Sánchez, esta asociación considera que estos textos "vuelven a legalizar la okupación de grandes tenedores, favoreciendo el negocio de las mafias okupas y desprotegiendo a los vecinos convivientes".

"La hipocresía institucional de la ministra, Isabel Rodríguez, que se vanagloriaba públicamente de haber articulado decretos en cuestión de días bajo un supuesto amplio consenso, ignora que no ha contado con los pequeños propietarios ni con los afectados por la ocupación e inquiocupación" añaden.

"La ocupación y la inquiocupación han sido eliminadas por completo de la agenda del Ministerio desde la entrada del Gobierno socialista, en un ejercicio de negación que ignora deliberadamente que la grave inseguridad jurídica que paraliza el mercado del alquiler se basa precisamente en este problema, en el miedo de los pequeños propietarios a no poder recuperar sus viviendas", comenta Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma.

Según el documento facilitado a LM, la organización recuerda que el 23 de noviembre de 2023 registró una petición específica dirigida a Isabel Rodríguez después de su llegada al Ministerio, apelando a su compromiso público de contar con los pequeños propietarios. Tampoco entonces, asegura, obtuvo respuesta.

El último intento de contacto se produjo el pasado 2 de octubre, cuando la Plataforma presentó una nueva solicitud urgente de reunión, coincidiendo con la caída en el Congreso de los decretos gubernamentales en materia de vivienda. "Pese a la trascendencia de los acontecimientos y a la urgencia de buscar soluciones reales desde la experiencia directa de las víctimas, la respuesta ministerial ha vuelto a ser el absoluto silencio", añaden.

Las CCAA, deudoras del casero

Dentro del decreto que Sánchez confía aprobar en la Diputación Permanente y que incluye la prohibición de los desahucios, el Gobierno ha introducido una obligación para las Administraciones autonómicas que podía terminar convirtiéndolas en deudoras de los propietarios con inquilinos morosos.

"Se suspenderán los procedimientos de desahucio en los que la persona afectada carezca de alternativa habitacional cuando la vivienda sea titularidad de un fondo buitre", reza el texto, que quita a las empresas el derecho a recuperar sus propiedades si sufren impagos.

Además, los propietarios de "más de dos viviendas" se enfrentarían a esta condición de vulnerabilidad de su inquilino (si tienen una o dos no habría desahucio). La situación de vulnerabilidad la acreditaría "un certificado a partir de informe de los servicios sociales, o sea por aplicación de los criterios del 441.7 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil". Se revisaría cada 12 meses y las CCAA pasarán a ser deudoras de los caseros si no ofrecen alternativa habitacional.