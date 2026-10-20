Una caída global en Revolut bloquea los pagos con tarjeta y las transferencias

Los usuarios de la entidad financiera Revolut han experimentado este martes graves problemas de funcionamiento en sus cuentas operativas a escala internacional. Según ha trasladado la propia compañía a través de un comunicado corporativo, varios de sus servicios esenciales se encuentran "parcialmente no disponibles", lo que ha provocado una oleada de incidencias que impiden tanto abonar compras en comercios como emitir transferencias bancarias ordinarias.

El fallo generalizado no se ha limitado únicamente a las operaciones de cobro y pago tradicionales. Los clientes de la firma también han reportado la imposibilidad de llevar a cabo retiradas de efectivo en cajeros automáticos, así como la paralización temporal de las transacciones vinculadas a las criptomonedas. La incidencia ha dejado inoperativa buena parte de la operativa diaria en un momento de intenso tráfico financiero.

Pese al alcance de este apagón informático, la dirección del banco en línea ha querido transmitir calma para disipar cualquier incertidumbre sobre los saldos de sus depositantes. La empresa ha garantizado que el capital permanece resguardado: "Podemos confirmar que el dinero y los datos de todos nuestros clientes están a salvo". Asimismo, desde la entidad han señalado que sus especialistas trabajan intensamente para resolver el problema desde primera hora de la mañana, al tiempo que han pedido disculpas a los afectados.

El contratiempo en la plataforma se ha producido de manera simultánea a los problemas de red sufridos por Google en Europa. La firma bancaria sostiene la totalidad de su infraestructura operativa en la nube del gigante estadounidense en el marco de una alianza estratégica corporativa. Este enlace técnico directo explica la repercusión inmediata experimentada tras los fallos registrados en los centros de servidores asociados.

Con once años de actividad en el mercado bancario, Revolut se sitúa como uno de los gigantes del ecosistema de las finanzas tecnológicas, superando los 80 millones de usuarios en todo el mundo. Su arquitectura, basada por completo en una aplicación móvil y sin sucursales físicas, depende de manera inexcusable de la fiabilidad de sus redes informáticas para garantizar el libre movimiento de capitales.